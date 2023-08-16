«Сказки не получилось»: почему распался брак сына Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой

Наследник Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой развелся после 11 месяцев брака. Что привело к расставанию и как отреагировали звездные родители, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Музыканты Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова рассказали о семейной драме единственного сына. Почему брак Василия не продержался и года? Из-за чего звездный наследник принципиально не хочет общаться с бывшей женой? И правда, что молодой человек закрутил роман и уже познакомил новую девушку с родителями? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Очень хорошо, когда в семье есть юмор. Это самое главное. Потому что всегда можно пошутить, подмигнуть, подколоть друг друга, но это по-доброму», — уверена певица.

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова вместе более 30 лет. Секрет их семейного счастья прост: не таить обиды и относиться ко всему с юмором.

«Я даже не знаю, как правильно: секс-юмор или юмор-секс. Но не одновременно», — заявил Рыбин.

Супруги надеялись, что брак их единственного сына Василия будет таким же крепким, как их. Но не вышло. 24-летний наследник развелся спустя 11 месяцев после свадьбы.

«Как Наташа говорит: „Сказки не получилось“. Мы правда очень переживали все: и за нее, и за него. Такая жизнь», — признался артист.

Василий Рыбин женился в июле прошлого года. Его избранницей стала одноклассница Дарья, с которой он встречался со школы. По дороге в ЗАГС молодожены поняли, что забыли кольца. А затем чуть было не потеряли паспорта. Звездные родители в плохую примету не верят. Наталья и Виктор говорят: у пары давно были серьезные разногласия.

«Это была детская любовь. Возможно, она не выдержала чего-то», — предположила Сенчукова.

После разрыва Василий недолго был одинок. Молодой человек закрутил роман с 19-летней танцовщицей Валерией. Девушка также подрабатывает мастером-бровистом.

«Она записалась ко мне на занятия, получается, ко мне в школу. Мы с ней так познакомились. Ничего сначала не было, а потом как-то достаточно резко все закрутилось, очень резко. И все. И как-то все пошло-поехало, как снежный ком нарастать, нарастать. В итоге имеем все, что имеем», — рассказал наследник Рыбина и Сенчуковой.

Многие были уверены: именно Валерия разрушила недолгий брак Василия. Бывшая жена Дарья резко отреагировала на его новые отношения:

«Простите, но как можно было такую шикарную, породистую девушку променять на эту малолетку-бровистку? Кошмар».

«Ситуация очень неоднозначная и тяжелая, долгая. Я никого именно кидать не хотел. Я хотел, чтобы максимально все гладко прошло. Ровно, четко и без очень сильно обострившихся проблем», — уточнил Василий Рыбин.

Он уверяет, что не изменял Дарье. Просто в какой-то момент между ними пропало уважение. Любовь сошла на нет. И после очередного скандала Василий принял решение о расставании.

«Единственное, что могу сказать: налево я никуда не ходил. Это понятное дело, потому что я перед бывшей женой честен остался», — сказал он.

«Рады, что ничего не надо было делить, не было детей. Это самое главное», — подчеркнула Сенчукова.

«И мы еще рады, что они друг другу гадостей не сделали», — добавил Рыбин.

Наталья и Виктор признались, что за эти годы Дарья стала им родной. Они огорчены, что после развода бывшая невестка прекратила с ними всякое общение.

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«К сожалению, с Дашей мы не общаемся, но общаемся с ее папой. Мы с мамой не общаемся с Дашиной и с самой Дашей. Не знаю, почему. Так получилось», — рассказал певец.

Недавно Василий познакомил новую избранницу с родителями. Рыбин и Сенчукова говорят: девушка произвела на них хорошее впечатление. Но самое главное, что сын счастлив.

«На данный момент ему все подходит. Он прям очень расслабленный, хороший. А Лера о нем заботится. Хотя ей всего 19 лет. Мы, правда, познакомились, тебе тоже было 19 (говорит жене. — Прим. ред.)», — отметил Виктор Рыбин.

«Ощущение, что уже очень, как будто очень долго вместе. Человек свой. И как-то и планы сходятся абсолютно идентично, и желания одинаковые абсолютно. Очень удобно, комфортно и самое главное, приятно», — поделился Василий Рыбин.

Поклонники уже гадают, как скоро он поведет свою избранницу в ЗАГС. Но звездные родители считают: в этом деле их сыну не стоит торопиться. Влюбленные вначале должны хорошо узнать друг друга и лишь затем жениться.