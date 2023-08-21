«Омерзительная тема»: от чего Александр Яцко отказался ради молодой жены

На какие жертвы ради новой семьи идет 65-летний актер, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Эксклюзивное интервью Александра Яцко: о детях, молодой жене и разводе с Еленой Валюшкиной. Из-за чего распался брак двух кинозвезд? Через какие испытания они прошли? О чем мечтает актер? И почему он не любит ездить в отпуск? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я же актер. А мы люди импульсивные. Сначала сказал, потом подумал. Или подумал, отложил на потом. Это же все так шатается», — заявил артист.

Недавно Александр Яцко отметил юбилей. Ему исполнилось 65 лет. Актер относится к солидному возрасту философски и считает, что все самое интересное у него еще впереди.

«Я не собираюсь рассказывать о прошлом и отмечать какие-то круглые даты. Я хочу заниматься собой, своей карьерой. Я многого не сделал еще», — признался он.

Несколько лет назад Яцко женился во второй раз. У него родилась дочь Соня. Новая избранница актера Дарья Отвага оказалась младше мужа на 31 год. На вопрос об истории знакомства Александр улыбается. Говорит, что это был служебный роман.

«Все мои отношения с женщинами завязывались на работе. Или на репетиции, или на съемках. На съемках я познакомился с исполнительным продюсером, которая потом стала моей женой», — уточнил актер.

Александр Яцко рассказывает: союз с Дарьей подарил ему вторую молодость. Чтобы соответствовать супруге, артист начал следить за собой. Он старается вести здоровый образ жизни, бросил курить и отказался от алкоголя.

«Настолько это омерзительная и отвратительная тема, которая свела в могилу уже несколько моих друзей. Настолько эта тема меня возмущает в последнее время, что я в своей жизни объявил ей бой», — заявил Яцко.

Теперь после съемок актер спешит не на встречи с друзьями, а домой. Отпуск проводит только с женой и дочкой. Хоть и признается: отдых для него — настоящая мука.

«Три дня и я впадаю в легкую паническую депрессию. Что я здесь делаю? На кой черт я мокну в этой воде? Нет, для меня это в тягость», — объяснил артист.

Но ради маленькой Сони Александр Яцко готов потерпеть. Ему нравится проводить с ней время. А вот с детьми от первого брака актер видится редко.

Яцко прожил 20 лет с Еленой Валюшкиной. Супруги прошли сложный путь, чтобы стать родителями. Актриса никак не могла забеременеть. Она перенесла несколько операций и процедур ЭКО. И лишь после длительного лечения подарила мужу сына Василия. Вскоре на свет появилась дочь Мария. Во время родов женщина едва не умерла. Она пережила клиническую смерть.

«Очень ждал, очень хотел, очень рад был их рождению. И счастлив, что они у меня есть», — сказал актер.

Со стороны их брак казался идеальным. Но позже в одном из интервью Елена призналась, что супруг регулярно изменял ей. В конце концов Валюшкина устала терпеть его загулы и подала на развод.

«Он не может финансово помогать, потому что у него новая семья. Иначе семье ничего той не останется. Поэтому здесь помогаю я. В моей семье помогаю я. И кроме меня никто моей семье не помогает», — отметила актриса Елена Валюшкина.

«У Елены Викторовны свое видение жизни. Я помню только хорошее. С нежностью и благодарностью вспоминаю те годы, их довольно много, которые мы провели вместе», — признался Яцко.

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Несмотря на обиды, Валюшкина решила не вмешивать детей в их конфликт. И не стала запрещать бывшему мужу видеться с сыном и дочерью. Но, по словам актрисы, их встречи никогда не были частыми. А в последнее время практически сошли на нет.

«Он — папа. Имеет некоторое отношение к их рождению. Поэтому, что ж я буду… Общаются. Но так как у него новая семья, то, я думаю, все-таки в приоритете те люди, с которыми он сейчас живет, а не мы», — предположила Валюшкина.

«Там взрослые люди уже. Васе вообще 27 лет в январе исполняется. Он уже самостоятельный человек. Марусе тоже 21. Они выросли. У меня сейчас другая семья», — объяснил актер.

Яцко делится: сейчас ощущает себя по-настоящему счастливым. Он по-прежнему остается востребован в работе. Снимается в кино и сериалах, регулярно выходит на сцену. Также артист планирует создать собственный театр.

«Я профессиональный мечтатель. Профессиональный строитель воздушных замков. И я мечтаю, наконец, превратить воздушный замок театра моей мечты в реальный кирпич, железобетон, стекло, железо», — заявил Александр Яцко.

Актер сейчас активно работает над осуществлением этой мечты. И уверен: она обязательно сбудется.