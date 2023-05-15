Елена Валюшкина опровергла слухи о тайной свадьбе: «Я свободна, легка»

Актриса рассказала, зачем она солгала журналистам о замужестве.

Заслуженная артистка РФ Елена Валюшкина, которая в конце апреля сообщила о тайном замужестве, призналась, что эта информация не является правдой. В интервью изданию Teleprogramma.pro она объяснила, что намеренно решила обмануть журналистов и публику, которые сами вынуждали знаменитость на какие-либо откровения.

Актриса пришла на премьеру фильма «Вызов» с неким мужчиной по имени Андрей, что привлекло внимание журналистов. На знаменитость тут же посыпались разные вопросы касательно ее личной жизни.

«А это был мой сосед, друг замечательный, который пришел со мной на премьеру. Рядом стояла его жена Лена. Но зачем их разубеждать? Им же интереснее информацию какую-то подбросить. Так что вот так… Я свободна, легка. Но, не знаю, может, кто появится. Господи, чего третий раз-то не выйти?» — призналась Валюшкина.

Валюшкина впервые вышла замуж по окончании театрального училища за своего преподавателя Леонида Фомина. Этот брак продлился 11 лет. Вторым мужем актрисы стал коллега по цеху и званию Александр Яцко. Поженились в 1994-м, вырастили сына и дочь, но спустя 20 лет развелись. Как подмечала Валюшкина в интервью, больше творческих союзов она строить не хочет, «с актерами завязала».

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