Тим Бертон и фабрика психотравм: как тяжелое детство может сделать из ребенка настоящего гения

Детские травмы серьезно отравляют жизнь. Но в некоторых случаях человеку удается их сублимировать. Например, Тим Бертон смог на основе сложного бэкграунда создать свой уникальный стиль в кино.

Узнать фильм, к созданию которого приложил руку сценарист и режиссер Тим Бертон, можно по одному кадру. Мрачная палитра, причудливые персонажи, фантастические миры и трагичные судьбы — идеальная формула любого проекта таинственного мастера, чье уникальное видение признают во всем мире. Но многие совсем не задумываются, отчего Бертон так верен черному цвету и грустным сюжетам.

Что такого произошло в его жизни? Почему режиссер до сих пор нередко сбегает из реальности в безумные фантазии? И какую роль родители сыграли в его жизни и карьере? О последствиях сложного детства Тима Бертона эксклюзивно Пятому каналу рассказал психолог Марсель Сультеев.

Дом странных детей Тима Бертона

Кадр из фильма «Чарли и шоколадная фабрика», режиссер Тим Бертон, 2005 г.

В современном кинематографе немало режиссеров с незаурядным стилем. Квентин Тарантино известен интересными диалогами и чрезмерно кровавыми сценами, Стэнли Кубрик — мистическими кинолентами на грани безумия, Гай Ричи — комедийными боевиками с захватывающими перестрелками. Но даже среди них Тим Бертон выделяется особенными стилем и эстетикой.

Элементы готики, обращение к темам смерти и одиночества, а также чудаковатый главный герой, вокруг которого в работах Бертона закручивается весь сюжет — своеобразная подача принесла режиссеру не только славу, но и множество скандалов.

К примеру, широко известный мультфильм «Франкенвини», который стал одним из первых громких проектов Тима Бертона. В нем он не только выступил режиссером, продюсером и сценаристом, но также передал собственные переживания и подробности семейной драмы. Жуткая кинолента была номинирована сразу в нескольких номинациях громких премий — «Оскар», «Энни», «Золотой Глобус». И, что неудивительно, запустила целую цепочку обсуждений и споров среди критиков.

Бледнолицые герои с большими закатившимися глазами и истощенными телами мало походили на персонажей детского мультфильма. А сюжет, согласно которому юный Виктор Франкенштейн оживил собственную собаку Спарки, породил большое количество вопросов даже у зрителей. Почему детский мультфильм черно-белый? Отчего Тим Бертон так интересуется темой смерти? Ответы на эти вопросы режиссер дал в одном из откровенных интервью вскоре после релиза киноленты. Оказалось, что юность главного героя он воссоздал на основе собственных воспоминаний.

«Мистер и миссис Франкенштейн из фильма — это оптимистичные версии моих родителей, у меня были более сложные отношения с ними в реальности. И Спарки был создан по образу моей детской собаки Пеппи. Если бы я мог вернуть ее к жизни, то непременно сделал это. Но такое доступно мне лишь в фильмах», — пояснил Бертон.

Мать мультяшного героя он изобразил нервозной домохозяйкой, способной развернуть драму на ровном месте. А отца — требовательным мужчиной, который постоянно твердил, чтобы сын начал общаться со сверстниками, а не занимался наукой. В юном возрасте подобные ссоры с близкими преследовали самого Бертона.

Придирчивый отец категорично относился к закрытому характеру сына и хотел, чтобы тот поскорее обрел друзей, что вполне нормально, вот только Тиму этого совсем не хотелось.

Бертон в зазеркалье: мир фантазий на замену реальности

Кадр из фильма «Сонная лощина», режиссер Тим Бертон, 1999 г.

Будучи ребенком, Тим практически не общался с соседскими детьми, предпочитая проводить время за рисованием в своей комнате или просмотром фильмов в местном кинотеатре. Среди всех жанров его фаворитами были ужасы и фантастика.

«Мои родители говорили, что я начал смотреть кино о монстрах еще до того, как научился говорить или ходить. Я никогда их не боялся, скорее наоборот — сочувствовал», — рассказал он в интервью.

Удивительно, как это желание он в будущем реализовал в собственных проектах, подарив друзей Алисе из Страны чудес или любовь всей жизни Эдварду-руки-ножницы.

Но наибольший интерес у маленького Бертона все же вызывало кладбище «Вальхалла», находившееся неподалеку от дома. Тим часто убегал туда, долго сидел на лавочке и рассуждал о жизни могильщиков и смерти. Странность сына серьезно пугала мистера и миссис Бертон, поэтому они предприняли неожиданное решение — замуровать окна в его комнате и оставить лишь небольшую щелку света, дабы предотвратить побеги. Из воспоминаний самого режиссера, чтобы увидеть улицу, ему приходилось вставать на стол.

Собственное детство по вине необычных методик воспитания он провел в потемках, поэтому совершенно неудивительно, что в большинстве его работ преобладал черный цвет.

«Когда у ребенка очень много стресса и непонимания со стороны родителей, он всегда ищет место, где найдет уединение. В данном случае — кладбище. Это не норма. В психологии и даже психиатрии здоровый человек всегда стремится находиться в обществе. Поэтому это были уже первые звоночки для того, чтобы родители обратили в первую очередь внимание на себя и свое воспитание», — поясняет психолог.

Запреты и наказания лишь усилили желание сына идти всем наперекор. Однако специалист подметил, что трудное детство могло повлиять только на коммуникативные навыки ребенка. Что же касается врожденных талантов Тима Бертона: страсть к созданию собственных сюжетов и богатая фантазия — это его данность, которую нельзя ни привить, ни отнять.

«Согласно исследованию нейродиагностики выявления талантов у детей, на интересы (рисование, увлечение кино — Прим. ред) строгое воспитание никак повлиять не могло, так как мы рождаемся с определенными талантами. Это заложено у нас в генетике. А вот их развитие может происходить в разных ипостасях. В данном случае через трагизм воспитания у режиссера появились такие печальные настроения. Поэтому и талант он выражал через негатив, пережитый в детстве», — прокомментировал психолог.

Остров доктора Агора: жестокость как обыденность

Кадр из мультфильма «Труп невесты», режиссер Тим Бертон, Майк Джонсон, 2005 г.

За просмотром множества фильмов юный Бертон приметил один особенно интересный — «Ясон и аргонавты» (1963). Битва главного героя с войском скелетов была создана при помощи кукольной анимации, при которой сцена фотографируется покадрово. После каждого снимка в нее вносятся минимальные изменения. В финальной версии при воспроизведении кадров возникает иллюзия движения объектов.

Уже в 13 лет он решил создать собственную короткометражку, пользуясь занимательным способом съемки. Кинолента получила название «Остров доктора Агора» (1971). Несмотря на юный возраст, Тим Бертон прописал сложный конфликт и обратился к излюбленной теме жизни и смерти.

Сюжет его короткометражки закручивался вокруг безумного врача Агора, который хотел научиться в сжатые сроки воспроизводить процесс эволюции. При помощи жутких экспериментов он превращал животных в людей. Однако, во время очередного опыта над несчастной девушкой, один из его питомцев вырвался на волю. Природа взяла свое, и доктор мучительно погиб во вновь отросших когтях бывшего воспитанника.

Тим Бертон впервые создал сюжет, основанный на насилии, и сделал первые шаги к важному в его творчестве конфликту между создателем и его творением. В дальнейшем он будет не раз подчеркивать эту динамику в своих работах. Но также интересен сам факт того, что подросток рассуждал на такие глубокие темы и воплощал сцены смерти.

«Интерес к жестокости может усиливаться у ребенка, если к нему в детстве относились, мягко говоря, не по любви, жестоко или пренебрежительно. Тогда он начинает понимать, что мир таков, и для него это становится зачастую нормой. Поэтому данный режиссер рассматривал жестокость как обыденность», — объясняет специалист.

По канонам Невермора: отсутствие друзей и поддержки

Кадр из фильма «Алиса в Стране чудес», режиссер Тим Бертон, 2010 г.

Зачастую с возрастом негативные проявления характера смягчаются. Новые обязанности и обстановка вынуждают подростков коммуницировать между собой, находить группы по интересам. Но с Тимом Бертоном все было иначе.

«Когда я стал немного старше, ситуация стала еще хуже. В подростковые годы я чувствовал себя совершенно одиноким. Было ли это добровольно или…[Он замолк]. Я всегда чувствовал себя вполне нормальным человеком, но в определенном возрасте все же подумал: «Может быть, это не так, потому что все говорят, что это не так“», — поделился режиссер.

Будучи предоставленным самому себе, Бертон стал еще больше времени уделять рисованию. Но он сильно сомневался в своих навыках, считая воплощенные идеи на бумаге глупыми или жуткими. Первым взрослым, который его поддержал, стал не отец, и не мать, а школьная учительница. Удивительно, но его нового друга звали Дорис Адамс. Кто знает, быть может светлая память о ней в какой-то мере сподвигла режиссера взяться за сериал «Уэнздей» (2022), рассказывающий историю взросления дочери безумной семейки Аддамс.

«Он был очень тихим, но рисовал самые причудливые фигуры, которые только можно себе представить. Вместо того чтобы влезать в неприятности, он просто брал ручку и терялся в своих рисунках. Тогда я сказала ему: «Рисунки просто великолепны, продолжай в том же духе и никогда не бросай это дело“», — вспоминала учительница о Бертоне.

Тим Бертон и фабрика детских травм

Кадр из фильма «Эдвард руки-ножницы», режиссер Тим Бертон, 1990 г.

Художественные навыки Тима Бертона постепенно улучшались, что позволило ему закончить Калифорнийский институт искусств и попасть на работу в студию «Дисней». Но там, что неудивительно, его видение по достоинству не оценили. Мрачные идеи режиссера не отвечали представлениям компании, которая хотела видеть добродушных героев, веселые песни и конфликты, соответствующие детскому возрасту. Режиссер вскоре уволился, сравнив работу на «Дисней» со службой в армии — настолько политика компании была строгой.

Начав сотрудничать с другими студиями, Бертон наконец получил возможность раскрыть весь свой потенциал и привнести в проекты частичку самого себя. Например, во многих работах режиссера прослеживается конфликт отцов и детей, присутствуют мотивы одиночества и вечных страданий.

Тот же Эдвард-руки-ножницы из одноименного фильма (1990) долгое время жил один в запущенном, темном замке, горюя из-за своей неполноценности — ученый-создатель так и не сделал ему руки. Вилли Вонка из «Чарли и шоколадная фабрика» (2005) всю жизнь страдал из-за строгого отца-дантиста, который в детстве не разрешал ему есть конфеты и плохо отнесся к идее создать свою шоколадную фабрику. Впоследствии Вонка все же осуществил мечту, но так и не притронулся к сладостям.

Причем Тим Бертон был первым, кто внес серьезные коррективы в оригинальную историю Роальда Даля. Автор книги всегда считал главным героем лишь Чарли, который по счастливой случайности вытянул золотой билет и попал на экскурсию по фабрике. В интерпретации режиссера конфликт значительно усложнился за счет контраста. На фоне счастливого детства Чарли неожиданно развернулась сложная судьба Вилли Вонки, никогда не ощущавшего любви и поддержки от членов семьи.

Тяжелое детство: Звезды, которым не повезло с родителями

По мнению специалиста, детские травмы действительно повлияли на создание Бертоном мрачных и драматичных кинолент. Но в случае режиссера ему повезло найти сферу, где он может сублимировать собственные психологические травмы и получать то самое одобрение, которого так и не дождался от близких.

«В действительности тенденция не разрешенных проблем у Бертона — она есть. Об этом говорят его фильмы. Но здесь не стоит забывать, что в момент воплощения сюжетов он получает эндорфин (в народе — гормон счастья). Режиссер чувствует радость от того, что может творить и создавать шедевры. Если бы его фильмы не приносили ему популярность, тогда бы он понимал, что делает что-то не так. Поэтому каждый раз, когда им восхищаются в индустрии кинематографа, Тим Бертон осознает, что движется в правильном направлении», — комментирует психолог.

Но, даже если в случае Тима Бертона все обернулось мировой славой и признанием, не стоит думать, что у всех получается также легко и гладко проработать трудное детство. Нередко люди, заработавшие травмы из-за неправильного воспитания, мучаются от их последствий всю жизнь и под любыми предлогами отказываются от помощи специалистов.