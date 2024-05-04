Все так плохо? На Украине начнут отправлять на фронт чиновников

Кто из теплых кабинетов может уехать прямиком на фронт?

Согласно новому закону о мобилизации, некоторые чиновники на Украине могут лишиться брони. Об этом заявил представитель оборонного ведомства страны Дмитрий Лазуткин.

Он объяснил, что в ближайшее время бронь будет у государственных служащих категории «А». В их число входят председатели поселковых и городских советов, а именно люди, которые возглавляют структуры и являются председателями государственных органов и органов местного самоуправления.

Также бронь предоставят только половине госслужащих категории «Б» и «В». Среди них главы определенных департаментов и исполнительные лица. Отсрочку же от призыва получат те, кто служит в нацполиции и нацгвардии, судьи, сотрудники департаментов кибербезопасности.

Мобилизация на Украине

Всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года. За это время не раз наблюдались случаи, когда мужчин насильно забирали в ряды армии прямо с улиц городов и из собственных квартир. Киевские власти делают все, чтобы было меньше уклонистов — сократили список медицинских противопоказаний, допустили к призыву студентов и женщин-медиков.

В феврале этого года в стране ужесточили мобилизацию. Обновленный закон предполагал изменения нижней и верхней планок призывного возраста, ужесточение мер за уклонение от мобилизации вплоть до блокировки банковских счетов, а также введение электронных повесток.

При этом 11 апреля Верховная рада приняла большинством голосов закон об ужесточении мобилизации. Документ ужесточает порядок проведения мобилизации на Украине, предусматриваются наказания за уклонения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как украинцы пытаются избежать мобилизации.