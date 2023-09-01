Новые проблемы требуют современных решений: как стать оператором беспилотника

В колледжах начнут готовить пилотов дронов. Освоив такую профессию найти работу не составит труда, потому что грамотные специалисты в данной сфере сейчас нарасхват.

В российских колледжах появятся новые образовательные программы по подготовке операторов беспилотных систем. Молодежь уже после девятого класса сможет получить необычную профессию. Эта специальность сейчас как никогда востребована. Профессионалы требуются в разных сфера производства.

Многие технологии направлены на то, чтобы или облегчить жизнь человека, или создать новые формы развлечения. Разные виды беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с успехом справляются с обеими задачами. Парящие в воздухе помощники транспортируют грузы, моют окна в высотных зданиях, участвуют в создании феерических воздушных шоу, а также помогают защититься от действий неприятеля и широко применяются в военной сфере.

В связи с развитием направления беспилотной авиации появилась острая необходимость в специалистах, способных управлять этими средствами. На самом деле эта профессия сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Современная система образования пошла на уступки требованиям рынка труда и внедрила в программу особое направление подготовки — «Эксплуатация беспилотных летательных систем».

Какие знания нужны, чтобы работать в данной сфере, и какие перспективы трудоустройства ждут дипломированных специалистов, эксклюзивно Пятому каналу рассказал эксперт рабочей группы «Аэронет» Национальной технологической инициативы, член Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем Эдуард Багдасарян.

С какого возраста можно управлять дронами и что для этого нужно

Дроны — это легкие портативные летательные аппараты, способные совершать полеты и выполнять различные задачи без пилота на борту. Однако для контроля БПЛА в дистанционном формате все равно требуется рука человека.

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Существует довольно много моделей данных устройств. Простыми дронами управлять способен даже ребенок. Конструкция подобных аппаратов имеет примитивную программу, в которой заложено всего несколько функций, с которыми легко разобраться самостоятельно. В данном случае необходимо только немного сообразительности и хорошая реакция, чтобы не сталкиваться со встречными объектами.

Но чтобы управлять более сложными конструкциями, надо разбираться в аэродинамических свойствах дронов.

«Если говорить о серьезных профессиях, <…> там, кроме реакции, нужны и другие навыки: понимание динамики полета летательного аппарата, знания компьютерной техники, работы системы оборудования и так далее в зависимости от класса беспилотника», — прокомментировал эксперт.

Во всех этих случаях от оператора БПЛА потребуется развитое мышление и большой багаж теоретических и практических знаний.

Что входит в обязанности оператора дронов

Существует большое количество направлений промышленности и креативных индустрий, где требуются данные специалисты, но в основном работники должны выполнять следующие задачи:

участвовать в разработке маршрута полета;

готовить дрон к подъему в небо;

управлять аппаратом, следить за его целевой нагрузкой и принимать решения в чрезвычайных обстоятельствах;

выполнять поставленные перед запуском задачи;

анализировать результаты полета;

проводить съемку местности и уметь обрабатывать полученные фото- и видеоматериалы;

заниматься техническим обслуживанием и ремонтом беспилотника;

составлять отчеты по итогам работы БПЛА в небе.

В своей работе человек, решивший посвятить себя данному направлению, также должен координировать работу других специалистов и уметь общаться с представителями смежных профессий.

Какие знания требуются для управления дронами

Компетенции, требуемые для управления дронами, зависят от типа беспилотника и его предназначения. Для управления мультикоптерами (аппаратами, построенных по образу вертолетов. — Прим. ред.) необходимы знания в области программирования.

«Там оператор управляет дроном и смотрит за полетом по видеоканалу. В основном все беспилотники летают по программам. И оператор <…> закладывает маршрут, и аппарат уже, как робот, летит в заданном направлении», — пояснил эксперт.

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В управлении дронами самолетного типа (аппаратов, напоминающих своими очертаниями небольшие воздушные лайнеры. — Прим. ред.) требуются чаще всего военная подготовка и широкие познания в области механики боевых машин, так как данные конструкции чаще всего используются именно на передовой.

«В больших военных беспилотниках, прежде всего, очень обширный комплекс полезной нагрузки, и ее нужно знать. Особенно плотно этим вопросом занимается второй оператор БПЛА. Это уже специфика крупных боевых дронов», — прокомментировал специалист.

Особенностью управления такими аппаратами является то, что это довольно громоздкие и технически сложные конструкции, для обслуживания которых нередко требуются сразу два оператора.

«Один управляет беспилотным самолетом, а второй — полетной нагрузкой. То есть это отдельная профессия, для которой нужно знать электронику, особенности оптических, радиолокационных станций.<…> Хотя он тоже считается оператором дрона», — рассказал эксперт.

Где учат на оператора дрона

Для управления гражданскими дронами (это аппараты, которые выполняют повседневные общественно значимые задачи. — Прим. ред.), существуют различные школы. В основном, они находятся на базе компаний-производителей беспилотников. Преподаватели от организации в течение нескольких месяцев проводят обучение по собственной программе, поскольку конструкции аппаратов от разных фирм порой кардинально отличаются.

«Открыто очень много универсальных школ, которые на любом, как говорится, дроне учат летать. Но, к сожалению, стандартов единых пока еще нет на софты (программное обеспечение. — Прим. ред.), на систему управления, скажем так», - прокомментировал эксперт.

Другим препятствующим развитию этого направления фактором является высокая стоимость обучения, поэтому на курсы чаще всего направляют своих сотрудников частные организации, использующие данные летательные средства для коммерческих целей.

Научиться управлять подобными аппаратами можно на базе технических вузов, если выбрать авиационное и ракетно-техническое направление. Подобные специальности есть в Московском государственном техническом университете им. Н. Э. Баумана и Московском авиационном институте (МАИ).

«По-хорошему серьезные операторы дронов <…> — это люди, конечно, с базовым авиационным образованием, которые прослушали курс и динамики полета, и аэродинамики самолета, и компьютерной грамотности, имеют знания ситуации по воздушному движению, основным законам, правилам, нормативам использования дронов», — пояснил специалист.

Научиться поднимать в небо военные БПЛА можно в Государственном центре беспилотной авиации Минобороны России. На сегодняшний день именно данная сфера самая широкая и технологически оснащенная.

«В боевой части имеется, конечно, уже какой-то стандарт, поэтому <…> есть школы обучения для управления боевыми дронами. Есть центр военный, вот сейчас, в частности, работает такой в Коломне. Поэтому в целом система уже достаточно разветвленная по образованию операторов беспилотников», — отметил эксперт.

Теперь обучать управлять летательными аппаратами станут на базе колледжей. Такое направление можно найти в разных городах: Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Туле, Самаре, Махачкале, Иркутске и некоторых других.

Могут ли девушки стать операторами дронов

Девушки в последние годы стали активнее покорять небо. Многие представительницы прекрасного пола становятся пилотами и управляют не только гражданскими самолетами, но и военными. В связи с этим возможен интерес с их стороны и к данной сфере авиации.

Ограничений по набору на курсы управления БПЛА нет. Однако для работы в данной специальности часто необходимы особые черты характера, поскольку от оператора требуется готовность к частым командировкам по всей стране и усидчивость в мониторинге полученных данных.

Для управления военными дронами требуются также стойкость духа и мужество, так как оператор по долгу службы непосредственно находится в зоне боевых действий. По словам эксперта, работать по этой профессии сродни тому, что быть офицером или солдатом в прифронтовом районе.

«Дело в том, что на передовой, скажем, управление дроном сегодня — это вещь, опасная для жизни. Все равно операторы рядом с боевыми действиями, <…> хотя сейчас десант проводит дистанционное управление, то есть запуск — в одном месте, а система управления, наземный пункт — немножко в другом. Их разводят. Но все равно это передовая, и это сложно и опасно», — прокомментировал специалист.

В каких сферах можно работать оператором беспилотника

Мечта подняться в небо есть у многих мальчиков и девочек. Однако если для того, чтобы стать настоящим пилотом, нужны определенные физические показатели и отличное здоровье, то взяться за штурвал беспилотника по силам практически каждому.

Свои навыки и знания в этой области можно применить в разных сферах. Кому-то по душе научное исследование местности с высоты птичьего полета, другим интересны более прикладные особенности данных аппаратов, третьим — боевые качества беспилотников, а кому-то фееричные шоу. Выбор у специалистов данной области обширен.

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Самым большим сектором применения БПЛА является аэрофотосъемка. Эти конструкции используют как ученые, которые контролируют строительство и работу инженерных сооружений, получают данные в области геодезии и картографии, так и творческие люди. В последние годы такой прием набирает все большую популярность в кинематографии, ведь из-под облаков получаются впечатляющие кадры. Но не менее интересно наблюдать за беспилотниками с земли. Данные аппараты используют также при организации эффектных шоу.

Другой немаловажный сектор использования беспилотников — это транспортировка грузов. Предприниматели все чаще используют дроны, чтобы доставить тот или иной малый и средний товар. Во многих случаях так получается сократить время ожидания, поскольку аппарат не попадает в пробки и имеет возможность двигаться по прямой траектории, избегая различных серпантинов дорог и самое главное — пробок.

На некоторых складах летательные аппараты уже заменили кладовщиков. Там дроны пилотируют между стеллажами, мониторят расположение предметов и сканируют необходимые штрихкоды. Также беспилотники вытесняют и промышленных альпинистов, занимающихся мытьем окон в многоэтажных домах. Эта деятельность довольно опасна для людей, поэтому роботы как нельзя кстати выручают в подобных ситуациях.

Быстро развивается сейчас и применение БПЛА в сельском хозяйстве.

«(Благодаря дронам проводится. — Прим. ред.) мониторинг состояния полей, всходов. Вредителей разными камерами и датчиками определяют, внесение удобрений. Сейчас сфера эта активно развивается. В основном китайские, к сожалению, комплексы внедряются», — пояснил эксперт.

Увидеть аппараты можно и в зоне аэропортов. Конечно, в гражданскую авиацию таким приборам пока рано, но помогать «человеческим» коллегам они вполне могут. Несмотря на то, что их функция здесь довольно экзотична, но все равно очень полезна.

«В пределах пяти километров от аэропорта, конечно, нельзя допускать беспилотники, но сами эксплуатанты аэропортов сейчас пробуют внедрить дрон, который отпугивает стаи птиц, мешающих на взлете», — отметил эксперт.

Современные технологии послужили тому, что появился новый вид спорта — дрон-рейсинг. Главная задача участников «воздушной Формулы-1» — быстрее преодолеть полосу препятствий.

Современное поколение вносит новые идеи в беспилотную индустрию, находит БПЛА все новые сферы применения. По словам эксперта, именно за инновационным взглядом стоит будущее данной области.