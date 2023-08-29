Роковые обстоятельства: кого мать актера Алексея Янина винит в инвалидности сына

Алексей Янин пережил инсульт в 32 года и оказался прикован к инвалидному креслу. Мог ли актер избежать столь тяжелых последствий болезни, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

СМИ пишут: тяжелобольного актера Алексея Янина бросила жена. Правда, что она уже нашла новую любовь? Как к этому отнеслась родная мать артиста? И кого винит женщина в том, что ее сын прикован к инвалидной коляске? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Алексей Янин был настоящим секс-символом кино и сериалов. Статный брюнет сводил с ума поклонниц и был нарасхват у режиссеров. Актер прославился благодаря участию в сериале «Студенты». Были и другие работы, которые полюбились зрителям: «Клуб», «Трое сверху», «Острог. Дело Федора Сеченова».

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В 2012 году он женился на певице Дарье Клюшниковой. Супруга подарила ему сына Андрея. Казалось, так будет всегда: деньги, слава, семейное благополучие. Но в 32 года звезду экрана разбил инсульт. Теперь в нем сложно узнать красавца-актера.

«Здесь такой воздух у нас замечательный. Да, Алеша?» — обратилась мать артиста Ольга Янина к сыну.

Ольга Андреевна каждый день вывозит его на прогулку, ведь 40-летнему Алексею необходим свежий воздух. Уже восемь лет она ухаживает за тяжелобольным мужчиной. И верит, что однажды он вернется к полноценной жизни.

«Каждый день все идет по распорядку. Встаем, завтракаем, занимаемся, гуляем. Все делаем, как положено», — подчеркнула мать Алексея Янина.

Она уверена: наследник смог бы избежать инвалидного кресла, если бы не роковые обстоятельства. Ольга Янина вспоминает: в тот страшный день Алексей вернулся с гастролей, был сильно уставшим. Но вместо отдыха, приступил к репетициям в театре. А вечером ему стало плохо. Прибывшие медики диагностировали у него правосторонний инсульт, забрали в больницу. Но никто якобы не оказал ему экстренную помощь.

«Лежал до трех часов ночи, не давал вызвать скорую. Потом они вызвали скорую, его отвезли в тромбозное отделение, где он пролежал потом сутки. И к вечеру он должен был умереть в этом тромбозном отделении», — рассказала Ольга Янина.

«Это геморрагический инсульт, который развивается очень быстро, и последствия у него всегда тяжелые. Единственное лечение, которое может быть быстрое, — это операционное. Но чтобы провести операционное лечение, нужно поставить диагноз. Нужно сдать анализы, обследования, КТ, МРТ, посмотреть УЗИ сосудов», — объяснил невролог Александр Евдокимов.

Мать Янина настояла на переводе сына в другую больницу. Медики провели ему сложнейшую операцию — трепанацию черепа. Затем на два месяца ввели актера в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

Когда состояние Алексея Янина стабилизировалось, Ольга Андреевна услышала страшный вердикт. Ее наследник навсегда останется прикованным к постели, не сможет полноценно разговаривать и видеть. Врачи также сообщили: если бы мужчине сразу оказали экстренную помощь, он бы полностью восстановился уже через год.

«Тут явная врачебная ошибка. Потому что если бы прооперировали утром 7-го (мая 2015 года. — Прим. ред.), то не было бы этих последствий, вообще никаких последствий. Все, что эти восемь лет мы хлебаем полной ложкой», — уверена мать актера.

«Конечно, улучшение функций возможно, но полное восстановление, прям полное на уровне здорового человека маловероятно. По сути, то, что он выжил, — это уже хороший результат лечения», — уточнил врач Евдокимов.

Произошедшее стало тяжелым ударом для семьи. Супруге артиста срочно пришлось искать деньги на лечение мужа.

«У нас были моменты, когда он вроде бы и неплохо шел, и разговаривал неплохо, и двигался, и уже даже вставал и стоял. Сейчас я не могу сказать, что у нас так все хорошо, к сожалению. Я очень на это надеялась, но сейчас не очень все хорошо», — призналась Ольга Янина.

Недавно жена Алексея удалила все совместные фото с мужем из своих социальных сетей. Перебралась с сыном жить в Москву. Сейчас она строит карьеру, записывает новые песни. В одном из своих последних клипов она так страстно обнималась с неизвестным мужчиной, что поклонники забили тревогу. Они уверены: женщина бросила больного супруга ради нового возлюбленного.

«Нужно честно признаться в том, что она уже изменяет мужу и спит с другими. А муж, скорее всего, догадывается об этом и страдает».

«Она здоровая женщина, а он никогда не понравится уже полностью, к сожалению».

«У каждого из нас своя судьба, и что произойдет завтра или в следующие секунды, мы не знаем. И мне кажется, эти секунды нужно как раз стараться наполнять любовью», — заявил певец Александр Киреев.

Тяжело общаться: как живет перенесший инсульт актер Алексей Янин

Мать артиста попросила людей не судить ее невестку строго. Клюшникова молода, и ей хочется счастья. Ольга Андреевна призналась, что не будет против, если Дарья устроит личную жизнь. Хотя волнуется, что будет с сыном после того, как ее не станет.

«Возраст-то уже у нас приличный. Это меня беспокоит. Но пока мы живы, слава богу, я думаю, что с Лешей все будет хорошо», - высказалась Ольга Янина.

«Поддерживать словами можно бесконечно, но лучше это делать на деле, материально. Материальная поддержка — это сейчас, наверное, самое важное для этой семьи», — предположил телеведущий Вячеслав Макаров.

Мать Алексея Янина не скрывает: у нее не осталось денег, чтобы платить профессиональной сиделке. И вскоре пожилой женщине придется в одиночку ухаживать за сыном.