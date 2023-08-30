Прекрасное далеко: ТОП-10 ностальгических фильмов про школу

Начало учебного года — памятное время для каждого человека. Еще бы! Целых девять или даже одиннадцать лет дети проводят за партами и учебниками.

Вольно или невольно 1 сентября практически каждый вспоминает то, что происходило с ним в стенах учебного заведения. Кто-то достает альбомы с фотографиями и показывает сыновьям и дочкам, а другие решают провести вечер за просмотром любимых фильмов про школу.

Пятый канал составил список душевных кинолент, которые повествуют об этом важном этапе жизни.

Приключение Электроника

Кадр из мини-сериала «Приключение Электроника», режиссер Константин Бромберг, 1979 г.

О брате-близнеце, который смог бы вместо него ходить на уроки, получать призы различных олимпиад, а в случае чего побить хулиганов, в детстве, наверное, мечтал практически каждый. Такое счастье выпало обычному школьнику Сыроежкину. В один прекрасный день Сережа встретил робота Электроника, что оказался сделан по его фотографии в газете. Именно ею вдохновился инженер при создании своего детища.

Однако пользоваться услугами двойника Сыроежкину суждено недолго. За роботом охотится криминальная банда, чтобы использовать честного и доброго Электроника в корыстных целях. Суть фильма состоит в том, что мальчики должны понять, что только они являются творцами своей жизни и только они могут добиться того, что им действительно важно и нужно.

Поймать ностальгическую атмосферу зрителям также помогают всем с детства любимые песни, самой знаменитой из которых стала композиция «Крылатые качели». Строчки шлягера с легкой грустью отзываются в душе слушателя.

Большая перемена

Кадр из мини-сериала «Большая перемена», режиссер Алексей Коренев, 1972 г.

Несмотря на то, что кинокартина повествует про обучение взрослых учеников, которые вынуждены были в свое время прервать обучение в школе, но потом решили вновь взяться за учебу, ведут герои «Большой перемены» себя, как дети: срывают уроки, прогуливают занятия, пакостят новому учителю.

Только причины у такого поведения немного другие, нежели у юных школьников. Рыжий хулиган Ганжа пытается впечатлить жену и по совместительству учительницу русского языка, деловой и хитрый Ляпишев вместо нудных уроков после работы хочет ходить на танцы с понравившейся девушкой, а Леднева по уши влюблена в классного руководителя.

Учителю истории Нестору Петровичу Северову приходится найти индивидуальный подход к каждому ученику и даже к руководителям их организаций, чтобы добиться их уважения и сплотить своих подопечных. Он даже готов отказаться от своей возлюбленной, лишь бы наладить атмосферу в классе.

Академия Рашмор

Кадр из фильма «Академия Рашмор», режиссер Уэс Андерсон, 1998 г.

Знаменитый режиссер Уэс Андерсон, прославившийся картинами «Отель „Гранд Будапешт“» и «Остров собак» также не мог пройти мимо школьной тематики. В киноленте он в своей индивидуальной манере передал историю подростка Макса Фишера, который обучается в престижной частной школе «Рашмор».

Юноша занимается всем, кроме основных предметов. Молодого человека интересует фехтование, театр, пчеловодство, астрономия. Во всех дополнительных дисциплинах он достигает больших успехов. Но несмотря на то, что Макс всесторонне одарен, его отставание по основному курсу не нравится администрации школы. Директор ставит условие: или юноша возьмется за учебу, или его отчислят.

Гостья из будущего

Кадр из мини-сериала «Гостья из будущего», режиссер Павел Арсенов, 1984

Главные герои советской истории о путешествиях во времени — обычные школьники. Именно на их плечи выпала миссия побороться с космическими пиратами, охотящимися за прибором, умеющим читать мысли, — миелофоном.

Алиса Селезнева — та самая гостья из будущего — решила спрятать волшебный предмет в прошлом и переместилась в советскую эпоху. Именно здесь ей представилась возможность по-настоящему ощутить вкус детства, найти преданных друзей.

Гарри Поттер и философский камень

Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень», режиссер Крис Коламбус, 2001 г.

Погрузиться в атмосферу детства позволяют фильмы о Гарри Поттере. История о школе волшебства покорила сердца миллионов зрителей, так как многие проживали те же моменты, что и главные герои фильма, пусть и без волшебной палочки. Главный герой — обычный мальчик. Но именно он неожиданно получает письмо из школы волшебства. С этого момента вся его жизнь кардинально меняется.

Однако обучение в Хогвартсе, согласно фильму, ничем особенно не отличается от получения образования в обычной школе. Гарри и его друзья Гермиона и Рон сталкиваются с узнаваемыми всеми школьными неприятностями: непониманием со стороны взрослых, насмешками сверстников, тяготами нудных домашек и первой любовью.

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Но зрители все равно нередко завидуют персонажам фильма, поскольку каждому хотелось бы вместо скучных физики и химии в расписании иметь зельеварение, составление заклинаний и другие магические дисциплины.

Доживем до понедельника

Кадр из фильма «Доживем до понедельника», режиссер Станислав Ростоцкий, 1968 г.

Практически в каждой школе был преподаватель, готовый постоять за своих учеников. В кино такого представительного и доброго учителя сыграл Вячеслав Тихонов в фильме «Доживем до понедельника». Педагог Илья Семенович Мельников в его исполнении видит несправедливое отношение коллег к ученикам. Например, его возмущает поведение преподавательницы русского языка, когда он узнает, что та на весь класс зачитала сочинение одной из учениц, написавшей о том, что счастье — это большая семья.

Однако подростки порою сами ведут себя цинично по отношению к педагогам, что заставляет Мельникова задуматься об уходе из школы.

Милашка в розовом

Кадр из фильма «Милашка в розовом», режиссер Ховард Дойч, 1986 г.

Американская романтическая комедия посвящена девушке Энди, которая благодаря своим интеллектуальным способностям поступила в престижную школу. Однако ее одноклассниками становятся дети богатых родителей. И они не принимают новенькую.

Главным испытанием для героини становится выпускной бал, для которого Энди сама шьет себе платье. На этом вечере ее целью становится не только утереть нос зазнавшимся выскочкам, но и покорить сердце главного красавчика класса.

Школа выживания

Кадр из фильма «Школа выживания», режиссер Стивен Брилл, 2008 г.

Американская комедия повествует о двух мальчиках — Уэйде и Райане. Друзья переходят в старшую школу и уже представляют, какими крутыми они станут. Но мечтам ребят сбыться не удается. Класс принимает новеньких враждебно. Главные заводилы всячески пытаются задеть их.

Чтобы защититься от сверстников, Уэйд и Райан вместе с еще одним изгоем школы за смешные деньги нанимают телохранителя. Забавный охранник — Боб Тейлор — учит подопечных давать сдачи. Выглядят эти занятия довольно комично, но на деле оказываются весьма эффективными.

Розыгрыш

Кадр из фильма «Розыгрыш», режиссер Владимир Меньшов, 1976 г.

В фильме, подарившем песню «Когда уйдем со школьного двора», представлена обычная ситуация. Ученики под влиянием неформального лидера класса Олега Комаровского, чтобы не писать контрольную, решают разыграть учительницу математики и соврать, что она на предыдущем занятии забыла предупредить о предстоящем событии.

На уроке весь класс подтверждает, что преподавательница умолчала о проверочной. Только тихая Тая Петрова не может соврать педагогу, и обман неожиданно раскрывается.

В тот же день в классе появляется новенький — Игорь Грушко. Талантливый подросток, пишущий песни и играющий в музыкальной группе, обращает на себя внимание одноклассников. Олега Комаровского не устраивает потеря авторитета, и он начинает всеми силами пытаться удержать неформальное лидерство.

Бунтарь без причины

Кадр из фильма «Бунтарь без причины», режиссер Николас Рэй, 1955 г.

Подросток Джим не отличается спокойным нравом. Порой его необъяснимый бунт приводит к серьезным последствия. Борясь за внимание понравившейся одноклассницы, молодой человек соглашается принять участие в состязании с ее бывшим парнем, которое заключается в смертельно опасной гонке. Юношам нужно завести машину и на полном ходу успеть выскочить из автомобиля, пока та не упадет в пропасть.

Кроме сложностей на личном фронте, у Джима еще масса проблем с родителями. Мама и папа юноши не могут принять, что их сын уже вырос и с его мнением нужно считаться.