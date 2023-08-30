Громкая жизнь и бесславная смерть: какими были на самом деле герои исторических сериалов

Наблюдать за историческими личностями в сериалах и фильмах так интересно, что иногда забываешь, что это были реальные люди со своими недостатками. Одним из свежих релизов, где сценаристы вновь обращаются к судьбам тех, кто жил несколько столетий назад, стал нашумевший фильм «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом и Майвенн Ле Беско.

Особенно интересна кинолента тем, что главная героиня в ней показана легкомысленной и красивой простолюдинкой, которая за счет внимания мужчин и природного обаяния быстро добилась знатного статуса и сердца самого короля Людовика XV (которого Депп и сыграл). Но реальная история жизни Дюбарри, как и многих других исторических личностей, настолько сложна и масштабна, что уместить ее в рамки экранного времени практически невозможно.

Жанна Бекю Дюбарри — «Жанна Дюбарри»

Родителями известной французской обольстительницы Жанны, родившейся в середине XVIII века, были монах-францисканец Жан-Жак-Батист Гомар де Вобернье и швея Анна Бекю (дочь получила фамилию матери, так как монахи не имели права иметь детей — Прим. ред.). Бедность, лишения — при таком раскладе девушка не могла и надеяться приблизиться к королевскому двору, и все же ей это удалось.

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Взросление Жанны прошло в монастыре, куда ее отдала мать, не справившись с малюткой. Строгое, аскетичное воспитание не смогло изменить врожденную строптивую натуру девушки. Первого ребенка она родила уже в 15 лет от сына парикмахера, куда устроилась работать, сбежав «из дома». Дочку юная мать назвала Бетси и передала на воспитание своему дяде, но в отличие от родителей, о малышке не забывала и часто навещала в течение жизни. Спустя некоторое время парикмахерская разорилась, лишив Жанну средств к существованию. Пришлось искать новую работу.

Так девушка попала в салон мадам Гудрон (публичный дом), что буквально предрешило ее дальнейшую судьбу. Там она познакомилась со своим спасителем. Жан Дюбарри, частый гость салона и известный поставщик красивых девиц знатным людям, быстро заметил в Жанне Бекю потенциал для сотрудничества. Но для начала простолюдинка должна была обучиться манерам и получить высокий статус. К счастью, у Жана был родной неженатый брат, которого он за денежное вознаграждение уговорил сыграть свадьбу с прелестницей.

Кадр из фильма «Жанна Дюбарри», режиссер Майвенн, 2023 г.

Получив знатную фамилию, Жанна отправилась покорять короля, который уже долгое время скорбел по ушедшей из жизни фаворитке мадам Помпадур (та предположительно страдала от туберкулеза или рака легких). Появившись на одном из празднеств, Дюбарри тут же привлекла внимание Людовика XV и вскоре попала в его постель. Природная красота, выученные манеры, правила поведения при дворе, и, самое главное, обретенные любовные навыки в салоне мадам Гудрон быстро сделали новоиспеченную дворянку новой фавориткой короны.

Но это касалось только монарха. Придворные дамы Жанну Дюбарри не любили и продолжали считать везучей простолюдинкой. Вызывающее поведение девушки нередко шокировало публику. Она могла выйти к гостям обнаженной, или же выпрашивала у короля украшения и платья за баснословные суммы, разоряя казну. Сильнейшую ненависть к фаворитке питала жена Людовика XV, Мария Лещинская, которая в конечном итоге выгнала Дюбарри из Парижа (любовница короля вновь попала в монастырь). Но та долго не страдала, спустя год после изгнания Жанна обзавелась собственным домом, а затем и вовсе переехала обратно в Лувесьенское имение, которое некогда Людовик XV ей подарил.

Конец жизни Жанны Дюбарри оказался особенно драматичен — она пала жертвой французской революции вместе с Людовиком XVI (внуком умершего Людовика XV) и его супругой Марией-Антуанеттой. Весь путь до гильотины женщина рыдала и умоляла о пощаде. Последними словами Жанны были: «Еще минуточку, господин палач!».

Екатерина II — «Екатерина»

Исторический сериал, релиз которого состоялся в 2014 году, охватывает лишь часть насыщенной жизни Екатерины Великой — с замужества по Русско-Турецкую войну (1768-1774). Но биография будущей правительницы Российской империи была еще более драматичной и масштабной, чем может показаться.

Появление юной Софьи Фредерики Августы Ангальт-Цербстской, именно так звучит ее настоящее имя, при российском дворе было большой случайностью (или же удачей). В это время страна переживала серьезный кризис престолонаследия, который был запущен после смерти Петра I. Великий государь скоропостижно скончался в возрасте 52 лет в 1725 году из-за обострившейся болезни и не оставил после себя наследника, а прежние правила наследования трона отменил. После него роль правителя на себя сразу же взяла супруга Екатерина I, но продержалась на высокой должности недолго. Через два года престол перешел к более удобному для приближенных дворян внуку почившего императора — Петру II, но и тот скончался уже в 1730-м от оспы.

Поиск подходящего правителя продолжался. Вскоре выбор пал на Анну Иоанновну, которая приходилось Петру I племянницей. Дворяне планировали устроить в России новые порядки и ограничить власть монарха, поэтому новая правительница должна была подписать кондиции — особые ограничивающие правила. Но план сорвался, прозорливая кандидатка быстро восстановила абсолютизм и, взойдя на престол, пресекла беспредел при дворе. Спустя десять лет Анна Иоанновна скончалась от подагры на 48-м году жизни. Своей преемницей она назвала Анну Леопольдовну, уже свою племянницу. Но та удерживала российский трон недолго, через год ее сослали в монастырь вследствие дворцового переворота, а ее сына Ивана VI, который фактически стал следующим российским самодержцем, заключили под стражу. Большую часть жизни он провел в одиночном заключении и был убит в возрасте 23 лет во время очередной попытки освободить его и вновь посадить на трон.

Грозные тучи сосредотачивались над Российской империей, и единственной, кто была в силах их развеять на долгие 20 лет, стала младшая дочь Петра I Елизавета. Дальновидная и образованная, она взошла на престол в 32 года и намеревалась больше никогда не допустить переворотов в России (что у нее не вышло).

Кадр из сериала «Екатерина», режиссер Александр Баранов, Рамиль Сабитов, 2014 г.

Детей, которые могли бы наследовать трон, императрица не имела. Поэтому ее выбор пал на Петра III (ее племянника, сына Анны Петровны, старшей дочери Петра I), названного при рождении Карлом Петером Ульрихом Гольштейн-Готторпским. Детство мальчика прошло в лишениях — мать скончалась почти сразу после родов, а отец практически не уделял ему внимания. Поэтому вырос будущий правитель болезненным, инфантильным и крайне необразованным. Но Елизавета Петровна понадеялась, что лучшие российские учителя смогут его перевоспитать.

Тогда же начался поиск удачной партии для Петра III (Карл получил имя Петр Федорович после крещения). Императрица не желала видеть рядом с подрастающим наследником русскую девушку, так как это могло привести к усилению какого-либо дворянского рода и появлению новых проблем при дворе. Идеальной кандидаткой представлялась знатная иностранка из обнищавшего рода, чьи амбиции заканчивались на выигрышном браке и рождении наследника императору. Именно так София Августа Фредерика попала в Россию.

Она быстро учила русский язык, интересовалась литературой и музыкой, отдавала предпочтения российским специалистам (однажды девушка заболела воспалением легких, но отказалась от помощи зарубежных лекарей, вместо этого пригласив для осмотра Симона Тодорского — епископа Русской церкви). Ее авторитет при дворе рос, а ее мужа, с которым они обвенчались в августе 1745 году, наоборот угасал. Тот проявлял большую любовь к Пруссии, давнему политическому врагу России, и с пренебрежением относился ко всему русскому. Назревал переворот, в эпицентре которого оказалась Екатерина. В 1762 году Петра III свергли с престола, а его супруга, формально не имевшая прав не престол, при содействии гвардии, все же венчалась на царство в 1762 году.

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После событий сериала, в 1790-х, Екатерина II занималась внешней политикой Российской империи. Были присоединены земли с населением в семь миллионов человек — государство составляло около двадцати процентов территорий Европы. Когда страна получила выход к Черному морю и желанный многими Крым, Российскую империю наконец стали называть поистине великой державой.

Императрица даже шутила: «Слава богу, что на севере Ледовитый океан, а то бы никаких войск не хватило». По мнению императрицы, необходимо было дружить со всеми державами, чтобы «сохранять свободные руки».

Однако в конце правления императрица стремилась завоевать Польшу (Речь Посполитую), которая не казалась сильным противником на политической арене. Осуществить полноценный захват Екатерине так и не удалось, она попросту не успела. В 1795 произошел третий и последний раздел страны. К России отошли Курляндия и Семигалия. А через год правительницу нашли в гардеробной с закрытыми глазами и багровым цветом лица, положили на матрас и послали за врачом. Прибывший доктор не смог ее спасти — Екатерина провела 12 часов в агонии и умерла 6 ноября 1796-го в возрасте 67 лет.

Королева Виктория — «Виктория»

Нашумевший британский сериал 2019 года рассказывает о восшествии в XIX веке на трон дочери герцога Кентского, которая в юные годы (18 лет) приняла бразды правления Великобританией и привела страну к мощному расцвету. В реальной жизни восхождение на престол Александрины Виктории Кентской (имя при рождении) или более известной впоследствии королевы Виктории (она всю жизнь использовала второе имя по своему желанию) было одной большой случайностью.

Кризис престолонаследия начал назревать в Великобритании еще до ее рождения. Дед Виктории, Георг III, правивший в то время, имел огромное количество наследников — 15 детей, среди которых было семеро сыновей, доживших до взрослого возраста. Все складывалось настолько хорошо, что в это было сложно поверить. Проблемы начались, когда у старого монарха не оказалось ни одного законного внука. После смерти Георга III разразилась настоящая битва за трон между его неженатыми сыновьями — Вильгельмом IV и Эдуардом Кентским. Оба принца стояли на третьем и четвертом местах в очереди на трон, поэтому делали ставку не на себя, а на своих детей. Тем более, обоим было уже за 50.

После почившего Георга III власть перешла к старшему сыну Георгу IV, который формально исполнял обязанности монарха с 1811, из-за прогрессирующего психического расстройства отца. Сам он долгие годы страдал от ожирения (обхват его талии составлял 130 сантиметров). К тому же у нее была подагра, атеросклероз, катаракта и наркотическая зависимость — он принимал опиум как обезболивающее, поэтому умер уже через 10 лет, в 1830. Второй по старшинству брат, Фредерик Йоркский, ушел из жизни бездетным еще в 1827. А дочь Георга IV, которая в силу новых обстоятельств стояла на втором месте в линии престолонаследия, к несчастью, скончалась в 1817 году при родах. Так следующим преемником британской короны стал третий сын Вильгельм IV.

Новый монарх был самым старым наследником — престол перешел к нему в возрасте 65 лет. Его своеобразный рекорд побил лишь правящий ныне сын Елизаветы II, Карл III, он дождался своей очереди лишь в 73. Вильгельм IV за недолгий срок успел провести немало полезных реформ и запустил настоящий железнодорожный бум в Англии. Он умер спустя семь лет после коронации от старости, передав власть племяннице, дочери Эдуарда, Виктории, так как обе его дочери умерли во младенчестве, а брат почил еще в 1820.

Кадр из сериала «Виктория», 2016–2019 г.

Юная наследница приняла бразды правления и восседала на троне долгие 63 года и семь месяцев. Она оставалась самой долгоправящей королевой в истории, пока ее рекорд не побила Елизавета II, носившая почетный титул долгие 70 лет!

В 1940 Виктория вышла замуж за саксонского принца Альберта. В счастливом браке родилось девять детей, а после больше 30 внуков и почти 40 правнуков. Так британскую королеву прозвали «бабушкой Европы», символом честности и морали для населения. Ее отпрыски высоко ценились в лучших домах Европы. К примеру, жена Николая I, российского императора с 1825 по 1855 годы, с которым королева Виктория столкнулась в ожесточенной битве за Крым (1853-1856), была ее прямой внучкой.

Викторианскую эпоху неспроста называют расцветом Великобритании: в это время развивались промышленность, культура, наука и военное дело. При содействии супруга, который активно вмешивался в отдельные правительственные функции и тем самым укреплял королевскую власть, премьер-министр Англии впервые подчинился монарху. Ранее корона выполняла лишь представительскую функцию, пока чиновники решали реальные проблемы, теперь же королева Виктория вышла на первый план. Но продлилось это недолго — в 1861 году принц Альберт умер, и все вернулось на свои места. Тогда же была принята конституционная монархия, где королева не имела политической силы, но все еще принимала ответственные решения в учреждении состава правительства.

После смерти супруга королева облачилась в траур, который носила до конца жизни. В последние годы Виктория страдала от ревматизма, хромала и мучилась от катаракты. Она умерла в 1901-м, в 64-летнем возрасте.

Генрих VIII — «Тюдоры»

Колоритный и широко известный правитель Англии XVI века, Генрих VIII, запомнился многим за счет своей бурной личной жизни. Король был женат целых шесть раз, что довольно необычно для христианина. Кроме того, с частью супруг он разводился или попросту казнил их, обвиняя в изменах. Скандальные факты биографии и вызывающее поведение породили немало слухов о Генрихе VIII. В реальной же жизни все его действия сопровождал холодный политический расчет (и щепотка самолюбия).

Бразды правления Англией к нему перешли в возрасте 18 лет. Среди всех занятий больше всего Генрих VIII любил поесть. Молодой организм легко справлялся со зверским аппетитом нового короля, который часто вставал ранним утром и сразу же плотно завтракал. Ему приносили по шесть пирогов с разными начинками, мясо и вино. На одну только кухню уходило 50 помещений во дворце и более 200 человек обслуживающего персонала. Причем трапезничал король часто и особого расписания не придерживался. Кстати, именно он популяризировал пироги с начинкой в виде живых птиц, которые вылетают из блюда при подаче. Овощи и фрукты король сознательно игнорировал, предпочитая им сахар, который в то время был крайне дорогим.

Примечательно, что спустя 20 лет после смерти монарха-тирана в Англии свежие плоды запретили вовсе. Их считали разносчиками чумы и холеры и ели только вареными. В чем-то англичане все же было правы — термическая обработка снижала риск заболеваний.

К старости король страдал от ожирения, его корсет в обхвате составлял 137 сантиметров, а вес достигал 180 килограммов. Генрих VIII передвигался по дворцу в кресле-коляске, у него была гноящаяся рана в ноге. Чтобы прочесть указ, правитель надевал очки. Во дворце ходили слухи, что монарх может умереть в любой момент, поэтому большие деньги тратили на покупку лекарств для продления его жизни. В последнии дни жизни король окончательно обессилел и все время проводил в постели.

Помимо мечты вдоволь наесться, Генрих VIII всю жизнь грезил о наследнике. Первой женой короля стала Екатерина Арагонская, дочь основателей испанского государства Фердинанда Арагонского и Изабеллы Кастильской. В их браке родилось двое детей — Генри Тюдор Корнуоллский, умерший через 2 месяца после рождения, и Мария I, прозванная кровавой королевой. После первой неудачи Генрих VIII продолжал требовать от супруги сына, но этого так и не случилось. Тогда он и решил найти себе новую жену, вот только сделать это было сложно. Екатерина Арагонская происходила из знатного рода, ее казнь разрушила бы авторитет Англии. Поэтому монарх решил развестись, чем шокировал папу римского, который и ускорил процесс реформации в Англии (замена христианства протестантством). Ради наследника он был готов перекроить устройство всей страны. Развод все же состоялся.

Кадр из сериала «Тюдоры», 2007–2010 г.

Второй брак король заключил с Анной Болейн, фрейлиной Екатерины Арагонской. Новая супруга обещала родить наследника, но с задачей так и не справилась. В браке появилась лишь дочь — будущая королева Елизавета I. За неимением такого же высокого статуса, как у первой супруги, Генрих VIII решился казнить Анну, обвинив в измене, и отправиться на поиски более плодовитой женщины, которая наверняка родит ему сына. Под пытками он выбил из приближенных Болейн признание в интимных связях с ней и приговорил жену к сожжению (в последний момент изменил приговор на обезглавливание мечом).

Третьей женой короля стала Джейн Сеймур, фрейлина Екатерины Арагонской и Анны Болейн. Она единственная, кто родила Генриху VIII сына, который к тому же дожил до взрослого возраста и взошел на трон. Но, к сожалению, она умерла вскоре после родов из-за инфекции. По признанию самого короля-тирана, была любимой из его жен. Но рождение долгожданного сына не остановило короля, судьба короны все еще была в ненадежных руках, Англия нуждалась в запасных наследниках. Поэтому Генрих VIII женился в четвертый раз на Анне Клевской, происходившей из древнего дома Ламарков. Счастье молодоженов продлилось недолго, если так вообще можно было выразиться. Король был крайне раздосадован, что портрет его суженой сильно отличался от ее реальной внешности. Брак был расторгнут уже через 7 месяцев после свадьбы.

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«Охота на наследников» продолжилась. По новой негласной традиции Генрих VIII взял в жены фрейлину Анны Клевской, Екатерину Говард. Вот только она действительно королю изменяла, за что была казнена. Последней супругой монарха стала пережившая его английская аристократка Екатерина Парр. Иронично, за всю жизнь она выходила замуж четыре раза. Последний ее брак состоялся уже после смерти короля.

Помимо любовных похождений, многие, включая авторов сериала «Тюдоры» опускают то, что Генрих VIII за все время правления посвятил много сил расширению территории. Король вел многочисленные войны с соседями и даже провел реформацию Англиканской церкви, Также в киноленте присутствует много исторических неточностей: например, Генриха VIII называют «королем Ирландии», тогда как этот титул появился за шесть лет до смерти правителя. Так что большую часть событий сериала Генриха было правильно называть лордом Ирландии.

Диана Спенсер — «Корона»

Популярный сегодня сериал «Корона» охватывает период жизни Дианы Спенсер, покойной жены принца Чарльза, нынешнего короля Великобритании Карла III. Создатели показали первую встречу Дианы и Чарльза, тур по Австралии в 1983-м, а также свадьбу, которую сегодня считают одним из главных исторических событий XX века. В новом сезоне зрителям обещают показать жизнь принцессы Дианы в 90-е. Но ни для кого не секрет, что драм вокруг «королевы людских сердец» было намного больше, чем демонстрируется в киноленте.

Леди Диана Спенсер сильно отличалась от других представителей британской короны. Она отказывалась от услуг няни, полностью участвуя в воспитании сыновей. Принимала участие в родительских конкурсах от школы, обедала с детьми в «Макдональдсе», что было неслыханно в королевских кругах, и постоянно удивляла папарацци новыми образами. А еще была по-настоящему открыта народу, потому о разладе в отношениях с наследным принцем Чарльзом публика узнала слишком быстро.

Кадр из сериала «Корона», 2016–2023 г.

Проявлявший всю жизнь знаки внимания Камилле Паркер-Боулз, принц Чарльз часто ссорился с законной супругой по этому поводу. К началу 90-х наследника короны в романе с Камиллой подозревала даже широкая публика, не оставив супругам иного выбора, кроме как подать на развод. В 1994-м Чарльз наконец признался, что брак с Дианой был разрушен еще в середине 80-х, и подтвердил, что тогда он начал тайные отношения с давней возлюбленной. В том же году принцесса Уэльская появилась в своем самом знаменитом образе на вечере, организованном журналом Vanity Fair в Serpentine Gallery, — «платье мести». Открытые плечи, декольте и длина платья выше колена — этот наряд рушил все протоколы и уставы. Но это была лишь одна яркая искра в том мраке, что переживала несчастная жена наследника престола.

День, когда умерла «Королева людских сердец»: Как погибла принцесса Диана

Позднее в сенсационном интервью с Мартином Баширом для BBC 1995 года Диана признавалась, что страдала от депрессии, булимии и даже истязала себя. Настолько сложно она переносила разваливающийся по частям брак. В декабре 1995-го королева Елизавета II отправила супругам письмо с советом развестись, и в августе 1996-го Диана и Чарльз наконец расторгли брак.

Но, к сожалению, это не подарило «королеве людских сердец» долгожданную свободу — 31 августа 1997-го она погибла в автокатастрофе. Официальная причина произошедшего так и неизвестна, хотя существует немало слухов, что к смерти неудобной невестки приложила руку сама Елизавета II.

Елизавета Йоркская — «Белая принцесса»

Еще одна яркая фигура в истории британской короны — Елизавета Йоркская, которой был посвящен отдельный сериал «Белая принцесса» (2017). В нем идет речь о становлении и пути от застенчивой принцессы до королевы Англии во второй половине XV века. Но для начала стоит разобраться, кем на самом деле была эта женщина и почему ее память так бережно чтят.

Елизавета Йоркская родилась в начале XV века. Она была старшей дочерью короля Эдуарда IV и самой красивой королевы-матери Англии всех времен Елизаветы Вудвилл. Их брак был неравным, что в свое время шокировало королевский двор. Мать Елизаветы была дочерью обыкновенного рыцаря.

Взросление принцессы выпало на разгар войны Алой и Белой розы — за трон боролись две ветви династии Плантагенетов — Ланкастеры и Йорки. Поэтому юность она провела в бегах вместе с сестрами и матерью. Борьба закончилась в пользу ветви Йорков, но счастье продлилось недолго. После смерти короля Эдуарда IV на престол взошел его родной брат — Ричард Глостерский, сразу же аннулировав брак Эдуарда и Елизаветы Вудвилл из-за низкого происхождения последней. Так все дети знатной пары стали бастардами и лишились прав на трон. Тогда мать Елизаветы пошла на хитрость и заручилась поддержкой со стороны.

Кадр из сериала «Белая принцесса», режиссер Джэми Пэйн, Алекс Калимниос, 2017 г.

Один из возможных наследников престола — Генрих VII Тюдор пообещал взять в жены Елизавету, дабы избежать исчезновения ветви Йорков. Новое прочное положение сделало ее уникальной женщиной в истории британской короны. Елизавета является предком всех английских монархов, начиная с Генриха VIII (тот самый король, казнивший половину своих жен), а это ни много ни мало пять веков престолонаследия. Но на самом деле у Елизаветы Йоркской было даже больше прав на престол, чем у супруга. К счастью, они понравились друг другу и даже обменивались нежными письмами, что нечасто встречалось в фиктивных монарших браках. Уже через восемь месяцев после свадьбы Елизавета родила первого ребенка, и тогда Генрих Тюдор отменил принятый ранее акт о признании Елизаветы и других детей Вудвилл незаконнорожденными. Благосклонный жест положил начало миру в королевстве. Елизавета избрала для себя путь миротворца, ей восторгался народ.

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Дальнейшая жизнь королевы-матери отобразили на экране, исказив факты. Большую часть эпизодов нашумевшего сериала Елизавета противостояла проискам свекрови, Маргарет Бофорт. Но в отличие от сериала, в жизни между монаршей особой и свекровью не было обостренного конфликта. Для Бофорт было интересно влиять на политику, в то время как Елизавета хотела стать королевой для народа.

Умерла королева рано, в 37, из-за инфекции полученной при родах. О смерти любимой правительницы скорбели муж, сын Генрих VIII и население Англии.

Олджэй-хутуг — «Императрица Ки»

Подлинная история о кореянке Ки Сын Ян, которая своими силами из обычной служанки превратилась в жену императора династии Юань, покорила поклонников исторических дорам. Так многие узнали, что Хюррем из «Великолепного века» — не единственная в мировой истории женщина, которой удалось при низком происхождении и бедственном положении подмять под себя целую страну.

В возрасте 13 лет юная кореянка попала в рабство и отправилась в королевство Юань (современный Китай). Несмотря на слабое здоровье и робкий характер, Сын Ян также обладала удивительной для самой себя живучестью. Именно это помогло ей надолго задержаться в служанках при дворе правившего тогда Тогон-Тэмура — последнего монгольского правителя Поднебесной. Хорошее питание помогло ей расцвести в прекрасную девушку, а необычные условия проживания выучить сразу два языка, помимо корейского — китайский и монгольский. Чем тут же привлекла императора (ей было уже 16 лет). Вот только Тогон-Тэмур уже был женат на знатной особе по имени Данашили.

Кадр из сериала «Императрица Ки», режиссер Хан Хи, Ли Сон-джун, 2013–2014 г.

Та быстро поняла, кому супруг уделяет свободное время, и возненавидел Сын Ян. Корейская красавица терпела побои, издевательства и лишения. Это длилось долгие четыре года, пока Данашили не обвинили в заговоре против императора, приговорив к казни. Двери к китайскому трону были открыты, оставалось — родить наследника. Лишь спустя три года Ки родила мальчика, будущего великого хана Северной Юань — Аюршридара. После чего кореянка и получила титул императрицы.

Вот только власть мужа ее не устраивала, Сын Ян хотела поскорее увидеть на троне своего сына. Слухи о заговоре поползли по дворцу, после чего императрицу изгнали за измену. Та же, почуяв вкус власти, решила направить свои силы на завоевание родной страны — Кореи. Но и это ей не удалось, впоследствии Ки начала терять влияние и в Поднебесной, и на родине.

После смерти мужа Тогон-Тэмура Сын Ян стала вдовствующей императрицей-матерью, а позднее ее сын взошел на престол. Но в 1370-м Ки исчезла. Бесследная пропажа императрицы Ки — так, словно ее никогда и не было — до сих пор является одной из самых таинственных загадок истории.