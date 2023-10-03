Траур живота: почему нужно сказать «нет» разгрузочным дням

Проблемы с мышцами и нарушение сна — самые распространенные последствия радикальных диет.

Контролировать режим питания — довольно сложная задача, ведь в мире так много соблазнов. При виде разноцветных сладостей, ароматной выпечки и жирных бургеров на прилавках не все могут удержаться от покупки. Съеденное блюдо способно мгновенно отразиться на фигуре в виде лишних килограммов. Чтобы добиться идеальной формы, любители поесть нередко устраивают разгрузочные дни.

Считается, что если в течение какого-то времени строго ограничивать свой рацион, то пищеварительная система начнет работать намного лучше, что поможет быстро вернуться к прежним формам. Однако организм человека — строгая и отлаженная система, поэтому любые изменения в рационе серьезно сказываются на здоровье.

Чем опасны разгрузочные дни, эксклюзивно Пятому каналу рассказал нутрициолог Алексей Исупов.

Что такое разгрузочные дни

Разгрузочные дни — это режим питания, когда люди ограничивают рацион определенным количеством калорий или даже начинают питаться только конкретными продуктами. Например, переходят на гречку, яблоки или целый день пьют кефир или воду.

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Многие думают, что подобный подход позволяет «научить» организм не переедать и насыщаться меньшим количеством пищи. Такие диеты в медицинской практике используют до и после хирургических операций, в период острых и хронических заболеваний. Однако эффективность подобного рода программ с точки зрения похудения научно не доказана. Специалисты утверждают, что, прибегая к «разгрузке», можно нанести вред организму.

«Устраивать такие дни, когда мы питались нормально, а потом ничего не едим, нежелательно. Толку не будет. Уменьшить порцию можно, но в первую очередь мы должны соблюсти норму по белкам и жирам», — прокомментировал нутрициолог.

Рацион, как напомнил эксперт, должен быть сбалансированным. Чтобы похудеть и не навредить своему здоровью, достаточно уменьшить порцию и питаться продуктами, которые продлевают чувство насыщения. Чтобы прийти к идеальной форме без вреда для организма, следует уменьшить количество углеводов в пище, а по остальным показателям сохранить норму. В таком случае организм начинает расщеплять собственный жир, из-за чего происходит снижение веса.

Любая попытка исключить из рациона продукты, содержащие необходимые для полноценной работы организма витамины и минералы, неизбежно приводит к серьезным проблемам.

1. Возникают проблемы с мышцами

Во время разгрузочных дней образуется дефицит питательных веществ, необходимых для функционирования различных систем организма.

«Если мы сделаем себе разгрузочный день на кефире или на воде, организм недополучает белок и жир, которые ему необходимы каждые несколько часов, и начинает расщеплять свои мышцы. По сути, сам себя съедает», — описал механизм эксперт.

Так происходит потому, что при дефиците питательных веществ телу приходится чем-то жертвовать.

Ситуация может усугубиться, если человек во время диеты занимается усиленными физическими нагрузками. В таком случае процесс расщепления мышечных волокон ускоряется.

2. Развиваются проблемы с ЖКТ

Разгрузочные дни способны привести к серьезным проблемам с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ), даже если у человека до этого не возникало никаких неприятных симптомов.

Все зависит от того, какие продукты включены в «диетический» рацион. Например, кефир и другие кисломолочные продукты повышают кислотность желудка, что часто становится причиной воспалений — гастритов, а во время «яблочного детокса» усиливается выработка желудочного сока, что приводит к образованию язвы.

3. Обостряются хронические заболевания

Несбалансированное питание способно усугубить имеющиеся проблемы со здоровьем. Например, к подобной диете нельзя прибегать людям, страдающим диабетом, так как «разгрузкой» пациенты могут спровоцировать обострение. Особенно осторожными с подобными диетами надо быть при болезнях печени и почек. В таком случае надо обязательно проконсультироваться с врачом.

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Также подобная мера противопоказана при беременности и лактации. Не стоит назначать такую диету детям и пожилым.

4. Нарушается сон

Дефицит витаминов и минералов — большой стресс для организма. Когда синтез полезных веществ уменьшается, начинает замедляться и выработка некоторых важных элементов.

Так, если человек прибегает к «разгрузке» и потребляет в течение нескольких дней менее 300 килокалорий в сутки, то сокращается выделение гормона сна — мелатонина. Худеющий не может полноценно расслабиться ночью, долго ворочается в кровати и постоянно просыпается. Из-за этого становится более вялым и уставшим, что отражается на памяти и настроении.

5. Происходит еще больший набор веса

Стоит помнить, что благодаря разгрузочным дням сбросить много не получится. Поэтому даже если неделю соблюдать подобную диету, то эффект окажется минимальным. Да и после того, как человек вернется к привычному ритму жизни, есть вероятность набрать еще больше.

«На следующий день после „разгрузки“ мы открываем холодильник, а там море еды. Нам уже есть хочется в три раза сильнее, потому что надо восполнить дефициты. И мы съедим, скорее всего, и за вчерашний день, и за сегодняшний», — рассказал нутрициолог.

Килограммы вернутся и из-за того, что во время разгрузочных дней из организма чаще всего уходит не жир, а вода, а ее запас быстро восполняется.