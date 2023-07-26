А так и не скажешь: какие 7 популярных продуктов приводят к набору веса

Если во время диеты употреблять некоторые популярные продукты, вместо желанного похудения можно приобрести лишние килограммы.

Сохранить идеальную фигуру помогает правильное питание, однако не вся еда из ежедневного рациона действительно является союзником в этом нелегком вопросе. В погоне за снижением веса можно даже не заметить, как н тарелке оказались скрытые жиронабиратели.

Эксклюзивно Пятому каналу нутрициолог, биохакер и специалист по клинической биохимии Светлана Гааг рассказала, какие популярные лакомства приводят к набору веса.

1. Обезжиренные молочные продукты

Многие думают, что продукты с низким содержанием жира как нельзя лучше помогают похудеть. Однако это всего лишь уловка маркетологов. На самом деле подобная еда часто приводит к обратным результатам.

«Жира, может быть там и меньше, но сахара, который содержится в подсластителях и как раз изолирует липиды, гораздо больше. Соответственно, это создает дополнительные калории, что приносит дополнительные килограммы», — прокомментировала нутрициолог.

Чем заменить: Если никак не обойтись без «молочки», лучше выбирать еду натурального производства без добавок и сахара, а также покупать ее в проверенных магазинах.

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2. Мюсли

В последнее время все большую популярность у желающих похудеть набирают быстрые сухие завтраки. Но у подобной пищи есть два существенных минуса:

Производители глазируют мюсли, то есть покрывают их густым сладким сиропом, а значит, данные продукты не приносят пользу, так как содержат большое количество сахара.

«Продолжительность действия» такого завтрака крайне мала, так как мюсли быстро усваиваются в кишечнике, поэтому вскоре от насыщения не останется ни следа.

«Это абсолютно не питательно, более того, с большим количеством калорий, потому что это углеводы быстрого характера. Ровно через два часа вы снова захотите есть, поэтому не такой уж и полезный завтрак, способствующий набору веса», — прокомментировала эксперт.

Чем заменить: Для быстрого перекуса подойдет суперфуд: орехи, молекулярные сушки, фрукты и овощи. Но на завтрак такое питание крайне не рекомендуется.

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Лучше вводить в утренний рацион блюда, насыщенные жирами. Такая еда стимулируют работу мозга, способствуют улучшению настроения и заряжают бодростью на целый день. Для завтрака хорошо подойдут: яйца, лосось, авокадо и т. д.

3. Фрукты

Все знают о пользе этих продуктов, но употребление некоторых из них негативно отражается на фигуре. В основном к набору веса приводят фрукты, отличающиеся большим содержанием глюкозы.

«Спелый банан, виноград, хурма, инжир имеют просто запредельное количество сахара, поэтому при определенных объемах съеденное будет добавлять килограммы», — отметила эксперт.

Летом поправиться также можно на одних арбузах и дынях, если каждый день съедать несколько сладких и сочных ломтиков.

Чем заменить: Полностью исключать из рациона фрукты категорически нельзя. Чтобы правильно похудеть, следует лишь выбирать те продукты, в которых содержится меньше глюкозы и фруктозы, например, зеленые яблоки, недозревшие зеленые бананы. Стоит отметить, что последние являются одним из богатейших источников клетчатки.

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4. Кофе

Одним из самых популярных напитков является кофе. Считается, что этот чарующий и ароматный продукт как нельзя лучше помогает взбодриться и настроиться на рабочий лад. Некоторые ценители пьют его несколько раз в течение дня. Однако такая привычка мешает похудеть, на каких бы диетах ни сидел человек.

«Кофе — это единственный напиток, который останавливает метаболические процессы и препятствует активной доставке веществ к внутренним органам, а значит, стимулирует набор веса. И конечно, негативно влияет на центральную нервную систему», — предостерегла биохакер.

Самым вредным, по словам эксперта, является кофе со сливками, так как в нем содержится большое количество сахара. Ежедневное употребление такого продукта приводит к ожирению.

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Чем заменить: По словам нутрициолога, есть напитки, которые приносят куда большую пользу и бодрят лучше, например, матча. Это чай на кокосовом молоке, содержащий огромное количество полезных веществ, стимулирующих работу мозга. Также кофе можно заменить какао. Последнее содержит триптофан («гормон счастья»), что позволяет поднять настроение.

5. Соусы

Любители соусов больше подвержены отекам и нарушениям желудочно-кишечного тракта. Кетчуп, майонез, соевый и другие виды заправки в ежедневном рационе способствуют появлению лишних килограммов.

«Абсолютно точно исключаем их из рациона, если у нас есть цель — оставаться стройными, молодыми и красивыми, потому как все вещества, которые находятся в соусах, стимулируют задержку жидкости в организме, а значит, замедляют метаболизм», — рассказала эксперт.

Чем заменить: Лучше исключить соусы из своего рациона, а если хочется добавить пикантности, например, своему салату, то просто следует полить его оливковым маслом.

6. Соки

Летом, когда фрукты становятся более доступными, набирают популярность свежевыжатые соки. Многие вообще исключают из своего рациона другие напитки, но это серьезная ошибка, способная не только увеличить вес, но и привести к серьезным проблемам со здоровьем.

«Абсолютно все знают о пользе соков, о содержании в них макро и микроэлементов, но почему-то мало кто говорит об их вреде. А конкретно <…> об огромном количестве сахара. Поэтому все выжатые соки содержат повышенную концентрацию глюкозы», — отметила эксперт.

Постоянно употребление соков может способствовать появлению проблем с обменом веществ и развитию сахарного диабета.

Чем заменить: Самым лучшим напитком, особенно летом, является вода. Именно она помогает восполнить баланс жидкости в организме и нормализует работу внутренних систем.

7. Чипсы и сухарики

Любители похрустеть перед телевизором не понимают, какой вред своему здоровью наносят, поедая чипсы, сухарики и другие снеки. За просмотром увлекательного фильма многие даже не замечают, как быстро опустошили тарелку, куда заранее высыпали лакомства. В этом и заключается их «коварство».

Быть может, в небольшом количестве эти продукты и не привели бы к негативным последствиям, а вот несколько пачек — уже серьезный враг для здоровья и для фигуры.

Вред заключается в том, как и из чего производят такую еду. Чипсы производятся из картофеля, в котором содержится большое количество крахмала. При обжаривании в ломтиках образуются опасные для фигуры трансжиры, которые мешают похудеть.

Сухарики — это термически обработанные кусочки хлеба, и следовательно, в них повышен глютен. Содержащаяся в указанном веществе клейковина ухудшает усвоение пищи и ферментацию кишечника.

Чем заменить: Чтобы похрустеть у экрана, можно нарезать овощи: огурец, морковь, сельдерей. Такие «чипсы» принесут колоссальную пользу для здоровья и не приведут к увеличению веса.