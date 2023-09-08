Природная аптека: какие эфирные масла помогают снизить симптомы климакса

Экстракты некоторых растений позволяют нормализовать гормональный фон у женщин и немного отложить наступление климакса и менопаузы.

Частые приливы, потливость, бессонница, скачки настроения у женщин — первые симптомы гормональных изменений, которые неизбежно происходят с возрастом. Часто такие признаки выдают начало климакса. Это состояние обычно возникает у дам после 45.

Врачи говорят, что это не просто перестройка организма, а целый этап в жизни представительниц прекрасного пола, поскольку данные перемены способны продлиться в течение нескольких лет. Свое состояние в это время следует поддерживать особым образом.

Одним из действенных способов снизить симптомы считается ароматерапия — метод лечения некоторых не угрожающих жизни человека заболеваний при помощи природных запахов. О самых эффективных эфирных маслах, снижающих неприятные симптомы климакса, эксклюзивно Пятому каналу рассказала ароматерапевт Елена Масалитина.

Что такое климакс

Женская репродуктивная система устроена таким образом, что в яичниках еще на внутриутробном этапе развития генетически закладывается определенное количество фолликулов — структурного компонента, в котором развиваются яйцеклетки. В данных образованиях также вырабатываются половые гормоны: эстроген и прогестерон. Число фолликулов начинает расходоваться с первой менструации вплоть до менопаузы — окончания детородного периода.

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Примерно к 45-50 годам запас этого компонента иссякает. Менструальные циклы понемногу сходят на нет. Именно этот этап жизни женщины врачи называют климаксом. В данное время постепенно утрачивается возможность забеременеть и вообще идет серьезная перестройка в организме.

«Это происходит по причине того, что снижается уровень эстрогена и прогестерона, что, в свою очередь, приводит к нарушению гормонального фона», — прокомментировала ароматерапевт.

В данный момент также трансформация происходит и на психологическом уровне. Наступает момент переосмысления событий прошлого и поиск новых жизненных смыслов.

Какие симптомы выдают климакс

Оба гормона, которые вырабатываются в фолликулах, влияют на многие функции организма. Эстрогены участвуют в следующих процессах:

регулирование жирового и углеводного обмена;

усвоение кальция в организме, поэтому низкий уровень этого гормона негативно сказывается на состояние ногтей, волос и зубов;

поддержание эластичности сосудов и кровоснабжения тканей;

сохранение красоты кожи.

Прогестерон подготавливает полость матки к потенциальному зачатию и повышает вероятность благополучного разрешения беременности. Также это вещество нужно для:

нормализации обмена веществ в организме;

регуляции артериального давления;

продления молодости головного мозга (из-за нехватки нужного количества прогестерона ухудшаются познавательные

способности, память и происходят перепады настроения);

сохранения либидо;

стабилизации температуры тела.

Вследствие всех уменьшения выработки женских половых гормонов, что как раз происходит при климаксе, возможно проявление следующих симптомов:

приливы — внезапный жар в груди, шее и в зоне лица, во время которого учащается сердцебиение и повышается потливость (данное состояние может длиться от нескольких минут до часа); сонливость; головные боли; бессонница; снижение настроения вплоть до апатии и депрессии; увеличение веса; нервозность; выпадение волос, ломкость ногтей и проблемы с зубами; сухость кожи и слизистых; сексуальная дисфункция (боли при половом контакте, снижение либидо); частые циститы, недержание.

Избежать этого состояния невозможно, но при первых симптомах следует проконсультироваться с врачом-гинекологом. Специалист составит индивидуальную программу лечения, чтобы пациентка смогла преодолеть данный этап с минимальным риском для здоровья. Но существуют практики, способные ускорить благоприятный эффект.

Как ароматерапия помогает справиться с климаксом

В качестве вспомогательной помощи можно использовать ароматерапию. Ее суть заключается в том, что частицы благовоний, попадая на рецепторы носа через обонятельно-сенсорную систему, передают особый сигнал в головной мозг. После обработки полученной информации по нервной системе отправляется команда эндокринным железам, которые отвечают за выработку гормонов, чтобы те выделили больше нужных веществ.

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Из-за сложной химической формулы ароматические составы активизируют работу разных органов и позволяют комплексно улучшить самочувствие.

«Благодаря многообразию компонентов эфирные масла способны воздействовать сразу в нескольких направлениях, одновременно устраняя ряд симптомов климакса», — прокомментировала ароматерапевт.

Самые эффективные масла в период климакса

Чтобы состав благоприятно повлиял на состояние организма, нужно выбрать правильные аромамасла. Эксперт назвала пять наиболее эффективных экстрактов при данной проблеме:

Герань . В маслах данного растения содержатся гормоноподобные вещества, позволяющие стимулировать кору надпочечников и привести в баланс всю эндокринную систему, в результате чего уменьшается уровень кортизола. Также данный экстракт помогает продлить репродуктивный возраст.

. В маслах данного растения содержатся гормоноподобные вещества, позволяющие стимулировать кору надпочечников и привести в баланс всю эндокринную систему, в результате чего уменьшается уровень кортизола. Также данный экстракт помогает продлить репродуктивный возраст. Шалфей мускатный . В составе этого аромата есть эстрогеноподобные вещества, воздействие которых позволяет нормализовать гормональный фон, уменьшить приливы, снять отеки и восстановить спокойный сон.

. В составе этого аромата есть эстрогеноподобные вещества, воздействие которых позволяет нормализовать гормональный фон, уменьшить приливы, снять отеки и восстановить спокойный сон. Кипарис . Это одно из эффективных эфирных масел для улучшения кровообращения, снижения потливости, приливов, а также избавления от отеков в ногах. Также экстракт активизирует работу головного мозга, улучшает память, приводит в норму нервную систему, улучшает настроение и способствует прекрасному самочувствие.

. Это одно из эффективных эфирных масел для улучшения кровообращения, снижения потливости, приливов, а также избавления от отеков в ногах. Также экстракт активизирует работу головного мозга, улучшает память, приводит в норму нервную систему, улучшает настроение и способствует прекрасному самочувствие. Лаванда. Экстракт из данного растения помогает избавиться от приливов и успокоить нервную систему.

Экстракт из данного растения помогает избавиться от приливов и успокоить нервную систему. Масло нероли. Данный состав нормализует гормональный фон, снижает давление, улучшает сон и даже позволяет повысить либидо.

Как применять эфирные масла

Эфирные масла можно использовать несколькими способами:

наносить в качестве духов прямо на кожу,

попшикать на брошь или ворот рубашки;

принимать ванны с несколькими каплями состава;

пользоваться специальными приборами для распыления.

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В любом случае они будут оказывать благотворное влияние на состояние. Процедуру лучше совершать по 20 минут два раза в день. Прибегать к данному методу можно в течение двух-трех месяцев. Но не стоит забывать о важных правилах.

«Нужно <…> применять только те эфирные масла, которые вам нравятся. Если есть масло, аромат которого неприятен, от него следует отказаться», — предупредила эксперт.

Заменить аромат следует и в том случае, если возникла аллергия. При использовании запаха, вызывающего неприятные ощущения, можно навредить собственному здоровью.