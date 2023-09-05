С этим не шутят: ТОП-6 способов избежать осенней хандры

Резкая смена погоды и нехватка солнечного света осенью заставляет организм человека перестраиваться. Эти процессы способны вызвать не только перепады настроения, но и серьезные проблемы со здоровьем.

Осенью, когда наступают промозглые серые дни и нет желания выходить на улицу, так и хочется укутаться в теплый плед, налить чашечку кофе и под любимые треки немного погрустить. При этом появляется желание ничего не делать и просто плыть по течению. Интересно, что такое состояние у многих возникает только в данный сезон. Снижение настроения часто связывают с погодой, однако это не совсем так. Всему виной — процессы, которые происходят в организме в указанный период.

Как бороться с осенней хандрой и какой напиток лучше всего помогает взбодриться в этот сезон, эксклюзивно Пятому каналу рассказала нутрициолог Екатерина Шаповалова.

Что такое осенняя хандра

Считается, что осенняя хандра свойственна только ленивым людям, оправдывающим свое бездействие погодными условиями. Но подобное состояние никак не связано с тем, что человек просто не хочет чем-то заниматься. На самом деле все довольно серьезней.

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«Осенняя хандра» — научный термин. Он был введен в 2005 году терапевтом Джином Скалли. В литературе можно встретить и другие названия данного состояния: осенняя депрессия, сезонное аффективное расстройство. Все эти психоэмоциональные изменения характеризуются следующими симптомами:

ухудшением настроения;

апатией;

повышенной утомляемостью;

сонливостью.

По статистике, осенней хандре подвержено 25-30% населения всего мира. В зоне особого риска — те, кто проживает в северных широтах, в том числе и в России. Основной фактор, который вызывает эмоциональный спад, — дефицит солнечного света. По статистике на сентябрь в РФ приходится в среднем девять солнечных дней, на октябрь — шесть, а на ноябрь — всего четыре.

Когда за окном стоит пасмурная погода, в организме человека не вырабатывается должного количества витаминов, что приводит к ухудшению внутренних процессов и спаду настроения.

Чем опасен дефицит витамина D осенью

Пессимистическое настроение осенью обычно связано со снижением витамина D. Основным источником данного вещества является ультрафиолетовое излучение. А поскольку большую часть осени солнце закрыто тучами, люди, живущие в северных широтах, недополучают этого важного вещества.

Стоит помнить, что от количества витамина D зависит красота, молодость, а главное — здоровье. Происходят различные нарушения в организме, начиная с ломкости и расслаивания ногтей и выпадения волос до серьезных отклонений в различных системах органов и психических расстройств. По словам эксперта, из-за нехватки данного элемента могут даже развиваться панические атаки.

«Синтез витамина D достаточно сильно уменьшается в осенний период, что вызывает чувство повышенной тревожности, утомляемости и снижает иммунитет», — отметила эксперт.

Уровень данного вещества в организме отражается и на состоянии опорно-двигательного аппарата и кожи. Известно, что при длительном дефиците питательных веществ пациенты больше подвержены травмам и преждевременному старению.

Чтобы не столкнуться с подобными проявлениями, следует включать в свой рацион продукты, богатые витамином D. К ним относятся:

морепродукты, особенно жирные сорта рыбы;

красная икра;

яичный желток;

лесные грибы;

молочные продукты.

Это позволит не только избавиться от осенней хандры, но и сохранить молодость и привлекательность.

Чем опасен дефицит витамина C осенью

Необходимо также следить за уровнем водорастворимых элементов в организме осенью. Дело в том, что эти элементы не накапливаются в теле человека, поэтому нужно постоянно восполнять их запас. К таким веществам относится в том числе и витамин С или, как еще принято его называть, аскорбиновая кислота.

Это главный помощник человека в борьбе с простудами, обостряющимися в осенний сезон. Именно витамин С помогает вырабатывать антитела к вирусным и бактериальным инфекциям, что повышает защитные свойства организма. Высокое содержание аскорбиновой кислоты в:

шиповнике;

жгучем перце чили;

сладком желтом перце;

черной смородине;

петрушке;

киви;

брокколи;

лимоне;

апельсине;

клубнике.

Из фруктов и ягод, богатых данными элементами, часто делают витаминные чаи и настои, которые позволяют справиться с хандрой и укрепить иммунитет.

Чем опасен дефицит витамина В осенью

Благотворное воздействие оказывают и витамины группы В. Они позволяют повысить защитные функции организма и нормализовать работу внутренних органов.

«Дефицит витамина В — это падение иммунитета, а также проблемы с сердцем и сосудами», — предостерегла эксперт.

Благоприятное воздействие достаточное количество данного вещества оказывает на нервную систему, что особенно важно тем, кто постоянно находится в напряжении и стрессе.

Этот комплекс полезных элементов содержится во многих продуктах, особенно велико его содержание в:

мясе;

бобовых;

морепродуктах;

молочных продуктах.

Какие еще витамины нужно принимать осенью

Не стоит забывать и о других элементах, которые тоже особенно нужны осенью.

«Дефицит витамина Е усугубляет стресс и приводит к повреждению нервной системы. Также нужно обратить внимание на достаточное количество употребляемых в пищу продуктов, которые содержат витамин А и Омега-3», — пояснила нутрициолог.

Именно эти микро- и макроэлементы позволяют сохранить красоту, а также повысить работоспособность головного мозга.

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Особое внимание следует обратить еще и на железо, уровень которого способен также падать осенью. Его снижение приводит к анемии и вызывает состояние хронической усталости.

Как справиться с осенней хандрой самостоятельно

Чтобы поддержать психоэмоциональное состояние в осенний период, следует также соблюдать шесть правил:

Больше гулять, даже если за окном пасмурно или идет дождь. По словам эксперта, надо обязательно организовывать ежедневные часовые прогулки. Пребывание на свежем воздухе позволяет укрепить иммунитет, улучшить память, зарядиться энергией и повысить настроение. Заниматься спортом не менее 15-30 минут в день, так как физические нагрузки способствуют укреплению здоровья. Для этого не обязательно ходить в спортзал, можно просто совершать утренние пробежки или делать зарядку по утрам. Чаще встречаться с друзьями, организовывать посиделки, походы в парк, кино, театры. Общение позволяет улучшить эмоциональное состояние, зарядиться энергией и найти мотивацию для покорения новых вершин. Позволять маленькие радости. Осенью следует уделять заботе о себе больше внимания. Можно каждый день начинать с кофе из любимого магазинчика, по вечерам смотреть интересные сериалы, а также просто так решаться на приобретение радующих сердце мелочей. Стоит почаще бывать на приятных процедурах: делать маникюр, ходить в спа или на массаж, посещать косметолога. Принимать витамины, но обязательно по назначению врача. Заниматься учебой и чтением книг, поскольку эти занятия активизируют умственные процессы, что не дает впасть в уныние и депрессию.

«Когда ваш мозг занят делом, у вас просто нет времени на хандру. И вообще, появляется состояние баланса и гармонии», — отметила специалист.

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Как приготовить витаминный чай от осенней хандры

Чтобы восполнить дефицит полезных веществ, а также поднять настроение, можно сделать горячий напиток. Он не только позволит повысить иммунитет, но и подарит бодрость и хорошее настроение.

Для настоя потребуются следующие ингредиенты:

горсть ягод облепихи;

корень имбиря;

перец чили;

пару долек лимон;

столовая ложка сухого гриба чаги;

столовая ложка белого меда с маточным молочком;

корица и мускатный орех — по вкусу.

Способ приготовления довольно прост: все ингредиенты перемолоть в блендере и залить кипятком. Через пять-десять минут можно пробовать. Пикантный напиток придется по душе и взрослым, и детям.