Прекрасна или заразна: как определить, представляет ли чужая кошка опасность

Кошки страдают от множества заболеваний, некоторые из которых могут передаваться и человеку. Незнакомые соседские и бездомные животные таят в себе повышенную опасность.

В городе, на даче или в деревне всегда есть вероятность встретить незнакомую кошку. Иногда это животное принадлежит соседям, а иногда живет на улице. Люди часто вступают с ними в контакт: гладят, играют и выносят еду. Мало кто учитывает риски, которые связаны с подобным «общением».

Какие признаки говорят, что кошка чем-то болеет? Могут ли эти болезни нести серьезную угрозу для людей? Как защитить себя от потенциального заражения?

На эти вопросы во Всемирный день борьбы против бешенства эксклюзивно ответили заместитель начальника ГБУ «Санкт-Петербургская горветстанция» по ветеринарно-санитарным мероприятиям и экспертизе, доктор ветеринарных наук Дмитрий Померанцев, а также начальник отдела организации противоэпизоотических и профилактических мероприятий Управления ветеринарии Санкт-Петербурга Валерия Яшина в эфире радио «Петербург».

Каждое незнакомую кошку (соседскую или бездомную) в первую очередь нужно воспринимать как источник потенциальной угрозы здоровью. Причина: эти животные являются переносчиками многих болезней, в том числе смертельных.

«Нужно понимать, что инфекционные болезни не существует где-то отдельно. Они живут в популяции как животных, так и человека. Соответственно, наши популяции сталкиваются. Как люди контактируют с животными, так и животные с человеком. Поэтому заболевания передаются достаточно просто», — рассказал эксперт Померанцев.

Многие вирусы, паразиты и вредные бактерии могут распространяться между видами, только проявляют они себя по-разному.

Дерматомикоз (стригущий лишай)

Дерматомикоз — довольно распространенное заболевание, передающееся человеку от животных, в том числе кошек. Стригущий лишай приводит к поражению кожных покровов, которые вызывают патогенные микроскопические грибки.

Выпадение волос на пораженных участках, красные пятна и шелушение кожи выступают в качестве характерных симптомов дерматомикоза у кошек. Зачастую страдает морда питомца, а также область хвоста и конечностей.

Заразиться человек может простым прикосновением, а также при контакте с поверхностью, на которой остался возбудитель после животного.

Признаки заболевания у людей схожие. Одно или несколько пятен появляются на коже, и она краснеет.

Для профилактики дерматомикоза нужно регулярно мыть руки, а также предметы после контакта с зараженной кошкой. Если симптомы заболевания появились у домашнего питомца, надо показать его ветеринару.

Токсокароз и гельминтоз

По словам эксперта Померанцева, широкое распространение среди животных имеют паразитарные заболевания. Токсокароз вызывают кишечные черви, которые называются токсокары. Гельминтоз вызывают черви гельминты.

Люди тоже заражаются данным недугом, если проглотят яйца паразитов. Такое может случиться, например, когда человек не помыл руки после чистки лотка. На улице тоже есть вероятность подхватить токсокароз или гельминтоз. Нередко это происходит с детьми в песочнице или на детской площадке, где оставили следы своей жизнедеятельности кошки. Также яйца могут попасть на шерсть вместе с частичками экскрементов, а оттуда на руки погладивших кошку людей. Если после этого взять немытой рукой яблоко и откусить его, яйца червей попадут в рот, а оттуда в желудок.

Симптомы заболевания у некоторых животных не проявляются. У других они выражаются потерей веса, увеличением живота, тошнотой, рвотой и диареей.

Заражение человека этими паразитами иногда протекает бессимптомно. Однако личинки могут проходить сквозь стенку кишечника и перемещаться в другие органы, в частности, в печень или легкие. Это приводит к развитию гепатита или похожего на воспаление легких состояния.

Часто в качестве характерного симптома токсокароза выступает длительный кашель. Также паразиты мигрируют в глаза, что может привести к слепоте.

Чтобы защититься от токсокароза и гельминтоза, нужно регулярно лечить домашних питомцев от глистов (по этому поводу стоит проконсультироваться с ветеринаром), принимать профилактические препараты, избегать контакта с бездомными животными. Важно мыть руки с мылом после улицы и перед едой, а также после уборки лотка.

Бешенство

Бешенство относится к чрезвычайно опасным заболеваниям. Кошки становятся его переносчиками значительно реже, чем собаки или дикие звери. Тем не менее вероятность встретить переносчика тоже присутствует, особенно среди уличных животных.

Через некоторое время после проникновения вируса в организм (обычно несколько недель) появляются симптомы: агрессия без причины с попыткой укусить человека, светобоязнь, судороги (напоминают эпилептический припадок), паралич лап, повышенное слюноотделение.

«Бешенство не лечится ни у людей, ни у животных. Протекает в острой форме. Вирус бешенства очень интересен. Он называется нейротропным. Распространяется именно по нервным волокнам. Передается только со слюной, так как размножается либо в нервной ткани, либо в слюнных железах», — уточнил доктор ветеринарных наук Померанцев.

Слюна может оказаться в организме человека не только через укус, но и попав в царапину, открытую рану, на слизистые глаз, носа или рта, что тоже приведет к заражению.

В случае инфицирования людей скорость поражения головного мозга зависит во многом от места укуса. Если это нижняя часть туловища, ноги, то инфицирование займет больше времени (вплоть до нескольких месяцев). Если верхняя — необратимые последствия проявятся гораздо раньше.

Для профилактики бешенства животных нужно каждый год вакцинировать. Многие хозяева это делают. Причем вакцину можно поставить как платно в ветклиниках, так и бесплатно в государственных ветслужбах. По словам экспертов, ветеринарные службы ставят такие прививки и бездомным животным. Благодаря этому в Санкт-Петербурге, например, это заболевание не встречалось уже порядка 40 лет. Однако в других регионах РФ ситуация может быть не столь благоприятной.

Людям прививки от бешенства с профилактической целью, как правило, не делают, но они возможны по отдельным показаниям. К примеру, если человек отправляется в страну, где предполагается контакт с потенциальными носителями, но быстрого доступа к медпомощи нет.

После укуса дикого или домашнего животного необходимо незамедлительно обратиться к врачу. Специалисты подчеркивают, что движение вируса к мозгу начинается сразу после инфицирования. Поэтому важно вовремя сделать прививку, пока не проявились симптомы и не стало слишком поздно.

Хламидиоз

Хламидиоз вызывается простейшими хламидиями, которые можно подхватить от мелких грызунов. Человек обычно заражается от кошки воздушно-капельным путем.

Классическими признаками заболевания выступает воспалительный процесс, затрагивающий глаза. Также кошка теряет аппетит, кашляет и чихает, дыхание животного сопровождается хрипами, присутствуют гнойные выделения из полости носа. Недуг очень опасен для жизни и требует немедленного вмешательства профессионала.

У человека хламидиоз вызывает глазные, респираторные и кишечные симптомы.

Основой профилактики болезни у кошек является прививка, которая относится к числу наиболее рекомендуемых ветеринарами. Человеку следует избегать контакта со слизистыми животного, мыть руки и обрабатывать их антисептиком после чистки лотка или миски.

Лихорадка кошачьих царапин — фелиноз

Фелиноз — это острое инфекционное заболевание, которое вызывает бактерия Бартонелла. Передается через укусы и царапины животных, а те заражаются от блох или клещей.

О наличии недуга у кошки говорит усталость питомца, увеличение лимфатических узлов.

Среди людей основными группами риска являются дети и подростки. Они чаще всего заражаются фелинозом. К симптомам лихорадки кошачьих царапин относятся: опухшие лимфатические узлы, красные припухлости возле укусов или царапин, боли в суставах, усталость, головная боль и потеря веса. После выздоровления, как правило, развивается иммунитет к инфекции.

Чтобы не заразиться, нужно не допускать укусов и царапин от кошек. Например, не стоит играть с питомцем, который избегает контакта или находится в плохом настроении. Также ему нельзя позволять лизать открытые раны или царапины на коже человека. Никогда не надо гладить уличных животных. Если все-таки повреждение было получено, то поврежденное место нужно тщательно промыть с мылом и продезинфицировать. Если укус или царапину оставила бездомная кошка, лучше сразу обратиться к врачу. Это позволит избежать осложнений.

По словам экспертов, визуально определить наличие того или иного заболевания у конкретного животного не всегда бывает просто. Многие недуги протекают в бессимптомной форме. Важно соблюдать меры предосторожности. Не контактировать с бездомными или незнакомыми кошками. Тщательно мыть руки после контакта со своим питомцем. Прививать домашних животных в соответствии с рекомендациями ветеринаров.