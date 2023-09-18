Свайп, лайк, поделиться: как интернет изменил культуру взаимоотношений и правила этикета

С каждым годом у людей появляется все больше удобных функций для коммуникации — смайлы, стикеры, голосовые сообщения. Но всегда ли они уместны, и как из-за них не прослыть невеждой в цифровую эпоху?

С появлением интернета коммуникация между людьми претерпела множество серьезных изменений. Стоит хотя бы вспомнить недавнюю историю, приключившуюся в Ростове-на-Дону.

В начале сентября местный житель обратился к предпринимателю для аренды киоска в виде ретрофургона Volkswagen. Заказчик и исполнитель успешно подписали договор и продолжили рабочее обсуждение в мессенджере. Проблема возникла после того, как бизнесмен, спросив о предпочтительном цвете автомобиля и получив ответ в переписке, не напомнил клиенту о подписании дополнительного соглашения, а просто отправил эмодзи «палец вверх».

Читайте также 19 сентября — день рождения смайлика

И все было бы хорошо, но предприниматель нарушил все возможные сроки доставки киоска заказчику и загремел в суд. В свое оправдание он заявил, что не смог вовремя приступить к работе из-за того самого забытого допсоглашения — якобы отсутствие договоренности сильно затормозило работу. Но причину не посчитали достаточно веской, и на основе данной ситуации Верховный Суд Российской Федерации ввел новое правило — теперь отправка эмодзи «палец вверх» станет эквивалентом подписи в документах.

Удивительно, насколько быстро и плотно атрибуты интернета вошли в жизнь современных людей и перевернули все представления о социальном взаимодействии с ног на голову. О том, каких еще изменений в культурном плане ожидать в виртуальном общении в ближайшем будущем, в эфире радио «Петербург» рассказала психолог и писатель Татьяна Белоусова.

Почему реальное общение намного лучше виртуального

Сегодня темп развития культуры значительно вырос. Кроме того, влиять на этот процесс могут абсолютно все, кто имеет доступ в интернет. Дети, взрослые, пожилые люди — приобщиться к современным веяниям можно за пару кликов, как и создать собственные тренды. Но если с этим проблем у пользователей уже нет, то в вопросе сетевого этикета все еще возникают недопонимания и неловкие ситуации.

Испорченный телефон: в интернете нельзя точно считать интонацию

Процесс общения кажется простым только на первый взгляд. На самом же деле при устном взаимодействии люди постоянно прибегают к особым ритуалам и невербальным сигналам. Это — обязательное приветствие, вежливая улыбка, кивки головой, жестикуляция.

В удаленной коммуникации постепенно появляются собственные правила вежливого тона, что чаще всего касается рабочих переписок. В дружеском общении, обсуждении в комментариях до сих пор царит неразбериха. Например, тот же «палец вверх» кто-то может считать за дружелюбие, пока другой примет эмодзи за сарказм.

«Наша речь очень интонационная, и мы можем сказать совершенно вежливые слова с грубой интонацией. Что перевесит? Она влияет на восприятие? Все-таки да. И мне кажется, в сети очень много „драк“ именно потому, что человек при написании ничего плохого не имеет в виду, а собеседник читает так, будто это наезд», — объясняет психолог.

Возможно именно поэтому до сих пор множество людей оказываются жертвами сетевых мошенников. Сразу понять честен и вежлив ли собеседник по ту сторону экрана, или попросту отыгрывает роль куда сложнее, чем в жизни.

«Когда я получаю письмо, а в адресатах стоит с десяток человек, и письмо начинается со слов: „Здравствуйте, мы с таким-то предложением“, я тут же понимаю, что это не мои люди, не из моей системы координат. Данная сигнальная система, как и в обычной жизни, не сетевой, остается для меня совершенно очевидной. Человек увидел меня, чуть-чуть улыбнулся и сказал „Здравствуйте“, или он сделал вид, что это он идет в пустом пространстве?», — комментирует специалист.

Кроме того, принятие удобных и универсальных правил повседневного сетевого общения происходит медленнее, чем того хотелось бы. Все же интернет многие считают отдушиной, где можно проявляться и коммуницировать в любом удобном формате, не загоняя себя в рамки.

Быстрая обработка: по каким схемам телефонные мошенники чаще всего разводят россиян

Нарушение личного интернет-пространства: голосовые сообщения

С появлением новой функции записи голосовых сообщений коммуникация в какой-то мере облегчилась. Все же по тембру голоса, интонации и даже произношению слов составить быстрое и точное мнение о собеседнике куда проще. Но это то, что касается потенциальных мошенников. Казусные ситуации могут приключиться и со знакомыми, которые любят вторгаться в чужое личное пространство.

«Хотя, например, сказать голосом бывает значительно проще, чем написать пальчиком. Но в том же в общественном пространстве ты не будешь слушать голосовые сообщения, в этом их неудобство», — рассказывает эксперт.

Сегодня зачастую даже не поступает вопрос — может ли собеседник прослушать сообщение. Хотя вполне вероятно, что тот в течение дня находится на работе, в общественном транспорте или на важном мероприятии, и стоило бы спросить разрешения. Подобные незначительные моменты могут серьезно усложнить коммуникацию.

Например, попадаются собеседники, которые совершенно не имеют чувства такта — пишут поздно ночью и без предупреждения отправляют сообщения продолжительностью в пять, а то и десять минут. При этом не все мессенджеры позволяют сделать расшифровку голосового послания, что ставит адресата в неудобное положение.

Важно уточнить, что здесь нет проблемы смайлов или голосовых сообщений. Вопрос лишь в том, как и когда их использовать. Также важно научиться сразу же выстраивать личные границы в интернете и сдерживать собеседника от излишне развязного и неуважительного поведения. Но не стоит тут же развязывать конфликт и реагировать с агрессией, все же личные границы у всех разные и казусы нередко случаются и при обычном общении.

Аббревиатуры и смайлы: почему важно изучать правила интернет-среды

Важно отметить, что перекроить и подстроить сетевой этикет под себя не получится. И если очертить свои границы в личной переписке еще реально, то все, что касается взаимодействия в блогах, комментариях или обсуждениях, требует быстрой адаптации и гибкости от пользователя. К примеру, в сети уже давно существуют особые выражения и аббревиатуры, которые иногда используются и в устной речи.

К примеру, такие англоязычные выражения:

Lol (в переводе с англ. — «ржу не могу») — чаще используется просто «лол» в качестве реакции на смешное сообщение или контент.

IMHO (в переводе с англ. — «по-моему собственному мнению») — в русском варианте также употребляется аббревиатура «ИМХО», чаще ее можно встретить в обсуждении, чтобы выразить личную точку зрения.

OMG (в переводе с англ. — «боже мой») — чаще встречается в ситуациях, когда нужно быстро и эмоционально отреагировать на новость или контент.

«Я когда с таким сталкиваюсь — пишут что-то типа „лол“ или „ИМХО“ — беру и иду изучать. Ведь я [условно] пришла на территорию, в которой существует свой языковой код. Это, собственно, этикет. Это же тоже сборник условных языков, как поздороваться, уместен ли твой костюм, как ты ведешь себя за столом, можешь ли пользоваться приборами? Чем больше ты этих условных языков знаешь, тем свободнее ты себя чувствуешь. Ровно то же самое. Я не встречалась с сетевыми фишками, но пошла и начала их изучать», — поясняет психолог.

Необязательно самому употреблять сленг или сокращения в переписке, просто потому что это актуально и модно. Однако знать, в каких ситуациях большая их часть используется, уместны ли они в той или иной ситуации — все же важно.

Совсем другая ситуация разворачивается при использовании смайлов в переписке. Конечно, это несущественно, если пишет близкий друг или родственник. Но с новыми знакомыми или же коллегами по работе могут возникать трудности.

«И еще бывает, что когда ты вроде как хочешь поставить смайлик, тебе кажется это нормальным. Но вы знаете, я всегда спрашиваю: „Вы бы президенту стали писать и смайлики ставить?“. Скорее всего, нет. С другой стороны, допустим, если даже вы не встречались (с человеком), но ведете уже длительную переписку именно делового характера, и есть необходимость пошутить и поставить эту скобочку, [то это может быть вполне уместно]», — комментирует специалист.

Навизуализировала миллиарды: сможет ли Блиновская избежать тюремного срока

«Эффект Блиновской»: безнаказанность и глупость в интернете

Нередко можно услышать мнение, что интернет — жесткая площадка, где не стоит делиться своим мнением и контентом, будучи чрезвычайно чувствительным человеком. Ведь в веб-пространстве каждый волен выражать свое мнение в любой удобной форме, не подбирая выражений. На самом же деле, это не так.

В интернете многие социальные проблемы — оскорбления, мошенничество, травля — приобретают более жестокий характер. Именно поэтому обществу необходим как сетевой этикет, так и регулирование подобных случаев на законодательном уровне. Ведь в удаленном формате намного проще избежать наказания — доказать вину человека достаточно сложно. Всегда существует опция удаления переписки или создания поддельной страницы с последующим уничтожением.

Кроме того, не всегда мошеннические схемы бывают простыми и легко читаемыми. Например, злоумышленники нередко пользуются одной из особенностей веб-пространства — массовостью. Они рекламируют свой продукт или обучающие курсы на большую аудиторию, набирают целые потоки учеников и даже демонстрируют результаты, но все куда сложнее, считает эксперт.

«Когда мы общались в своем каком-то замкнутом кругу с примерно одинаковой картиной мира и равным интеллектуальным и духовным развитием. А сейчас сеть нас всех объединила. И мы вдруг с удивлением обнаружили большое число людей с другими интеллектуальными способностями. Этот феномен можно назвать — „эффектом Блиновской“. В чем заключается ее особенность? В том, что она могла транслировать очень простые идеи. Те, кто приходили к ней с хорошим образованием, они реально добивались некоторых успехов. К сожалению, недалеких людей у нас оказалось больше, что показал нам интернет. И именно через сетевые возможности она набрала такое большое количество публики», — комментирует психолог.

Именно поэтому важно подходить к любой информации в интернете со здоровой долей скептицизма. Не всегда то, что заявлено, соответствует действительности.

Какие изменения претерпели современная культура и этикет

Появление интернета затронуло многие сферы жизни. Помимо новомодного сленга, правил поведения и границ личного пространства, изменения претерпели мода и многое другое.

Сегодня пословица «Встречают по одежке, а провожают по уму» актуальна также, как и лет сто назад, но все же с некоторыми корректировками. Если раньше знакомство проходило исключительно в живом формате, где пристальное внимание уделялось дороговизне одежды, качеству обуви и даже ухоженности рук, то сейчас достаточно найти человека в социальных сетях, чтобы сложить о нем свое мнение — по фото, интересам, оформлению аккаунта и другим немаловажным деталям.

Именно поэтому, считает эксперт, нынешнее поколение не особо заморачивается по поводу одежды, отдавая предпочтения комфорту и простоте.

«Вот была жаркая погода. Тем не менее, девочки ходят, просто забыв надеть юбки. То есть реально — велосипедки, майки. <…> Они выбежали из спортзала и побежали в центр города. А в театре в субботу был в партере мужчина, который пришел просто в майке. На ней, конечно, что-то написано, но майка остается майкой, нижним бельем», — рассказывает психолог.

Быстрое и значительное внедрение интернета в жизнь людей кардинально изменило устоявшиеся правила этикета. Теперь куда важнее следить за информацией, которая распространяется по сети, чем беспокоиться о неловких ситуациях и конфликтах, происходящих в реальной жизни.

Как сделать общение в сети более комфортным и этичным

И хотя, считает эксперт, быстро урегулировать правила поведения не получится, постепенно самые удобные и эффективные их них будут закрепляться в общественном сознании и использоваться на постоянной основе. Сегодня сделать коммуникацию в сети более комфортной можно, соблюдая ряд простых правил:

Сохранять собственное достоинство и не забывать о вежливости. Это — обращение по имени, приветствие, слова «Спасибо» и «Пожалуйста».

Это — обращение по имени, приветствие, слова «Спасибо» и «Пожалуйста». Уважать чужое время. Стараться сразу же ответить на входящее сообщение или выкроить минуту, чтобы предупредить о сильной занятости.

Стараться сразу же ответить на входящее сообщение или выкроить минуту, чтобы предупредить о сильной занятости. Считаться с личными границами и выстраивать собственные. Избавляться от привычки всегда общаться голосовыми сообщениями и отправлять неуместные смайлики или стикеры.

Банальная истина — но в подобных случаях всегда нужно начинать с себя. Медленно, но верно веб-пространство станет намного приветливее и безопасней.