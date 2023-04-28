Навизуализировала миллиарды: сможет ли Блиновская избежать тюремного срока

Куда собиралась бежать королева марафонов и какое наказание теперь ее ждет, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Популярного блогера Елену Блиновскую задержали на русско-белорусской при попытке к бегству. Как бизнесвумен пыталась запутать силовиков? Правда ли, что она не уплатила налоги на сумму в почти один миллиард рублей? И какое наказание ее ждет? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Блиновскую обвинили в тяжких преступлениях — отмывании 43 миллионов рублей и неуплате налогов на рекордные 918 миллионов, пояснила старший помощник руководителя ГСУ СК Москвы Юлия Иванова.

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«По данным следствия Блиновская, оказывая информационные услуги, занизила полученные доходы и не уплатила налог на добавленную стоимость и налог на доходы физических лиц», — пояснила она.

В момент задержания рядом с Блиновской находились водитель и охранник, машина была взята напрокат. По предварительной версии, Елена хотела скрыться от закона на территории Литвы.

«Сейчас эта история будет прекрасным примером для всех, кто любит уклоняться от налогов и не думать о таких вещах как ведение документации», — предположила писательница Лена Ленина.

Пока звезду интернета допрашивали следователи, в ее московских владениях прошли масштабные обыски с участием ОМОНа. По версии следствия, на протяжении двух последних лет Блиновская сознательно занижала доходы и незаконно пользовалась упрощенной системой налогообложения.

«Предприниматель применяет упрощенную систему налогообложения при условии, если его выручка не превышает 200 миллионов. Если она больше, то приходится платить налоги по общей системе налогообложения. Вот этого хотят избежать блогеры, когда начинают дробить свой бизнес. То есть деньги от марафонов поступают не полностью блогеру, а дробятся на маленькие денежные потоки, которые уходят другим лицам», — объяснила налоговый консультант Юлия Семенова.

Много лет Блиновская учила людей правильно загадывать желания. Обещала золотые горы: успех в карьере и финансах, взаимную любовь и крепкое здоровье. Зарабатывала миллиарды, на которые вела роскошный образ жизни. На свое 40-летие, которая блогер отпраздновала на Алтае, она собрала весь шоу-бизнес и потратила на вечеринку более 120 миллионов рублей.

«Я точно умею хорошо продавать. Хороший маркетинг — это однозначно плюс моих продуктов. Недавно донатами мне пришло больше 20 миллионов рублей за один день», — призналась Блиновская.

Однако при обыске вдруг выяснилось, что несмотря на миллиардный оборот бизнеса, сама марафонщица не владеет практически ничем. На нее оформлены всего две компании — ИП и турагентство.

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«Вся сумма дохода, которую получала Елена, поступала не на личный бизнес-счет, а выводилась на счета знакомых, родственников, супруга и третьих лиц», — рассказала налоговый консультант Семенова.

В собственности Елены значатся земельный участок в Симферополе и небольшие апартаменты в Москве. Все остальное — еще несколько квартир в столице, частный дом в престижном коттеджном поселке в Подмосковье, особняк на Рублевке и люксовые автомобили принадлежат ее мужу Алексею.

Елена Блиновская стала уже третьей инста-гуру, на которую завели уголовное дело. В начале марта та же судьба постигла блогера Лерчек, правда, с гораздо меньшей суммой долга — всего 300 миллионов рублей. Ей грозило до семи лет тюрьмы.

Затем уголовное дело завели на Сашу Митрошину, которая зарабатывала на курсах по самореализации и достижению успеха. Девушка не доплатила казне 120 миллионов рублей.

«Я считаю, что эти 30 тысяч мошенников, которые есть в нашей стране, должны сесть все», — считает бизнесмен Андрей Ковалев.

Сама Блиновская долго сохраняла спокойствие. Она уверяла, ей проверки не грозят.

«Примеряю ли я это на себя? Да, конечно. Я смотрю, думаю «Ну, окей, посмотрим!» — совсем недавно говорила она.

В день задержания Елена собиралась лететь на семинар в Ташкент. Уже приобрела билеты, но поздней ночью резко поменяла планы и экстренно направилась в Смоленск, где ее и задержали. Следователи запросили для Блиновской меру пресечения в виде домашнего заключения. Ее имущество также арестовано.

Теперь исполнительницу желаний вместо бизнес-семинара ожидает двухдневный отдых в изоляторе временного содержания. Куда она отправится дальше — домой или в камеру — решит суд.

«Я думаю, страна скоро содрогнется после того, как будут изучены ее электронные носители, компьютеры и телефоны. <…> Судя по тому, что ей инкриминируется отмывание денег, но я не исключаю, что в перечень статей появится мошенничество и даже создание преступного сообщества», — предположил юрист Александр Трещев.

Юристы уверяют, попытка бегства — это отягчающее обстоятельство. К тому же, по сообщениям СМИ, в момент задержания Блиновская пыталась дать взятку следователям. Обещала от пяти до десяти миллионов долларов, чтобы делу не давали ход. Но вместо этого заработала себе еще на одну статью.