У жизни свои планы: почему легендарный Хулио Иглесиас мог никогда не стать певцом

Накануне двадцатого дня рождения артист попал в страшную аварию, которая перечеркнула все планы на будущее. Молодому человеку пришлось заново учиться жить.

Знаменитый испанский певец Хулио Иглесиас (Хулио Хосе Иглесиас де ла Куэва) 23 сентября празднует свой день рождения. В 2023-м ему исполняется 80 лет. За такой длинный жизненный путь имя и история легендарного исполнителя стали известны на весь мир. А ведь артист мог даже не попробовать себя в музыке, если бы не несчастный случай.

Хулио Иглесиас — талантливый футболист

В молодости Хулио был профессиональным спортсменом. С 16 лет он занимал позицию вратаря в молодежном составе футбольного клуба «Реал Мадрид». Тренеры возлагали на юношу большие надежды, подчеркивая его выдающийся талант. Да и сам Иглесиас мечтал об успехе на поле и усердно занимался. К слову, многочисленные игры и изнурительные тренировки не мешали ему получать образование. После окончания школы Иглесиас поступил в университет на юриста.

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Профессиональные навыки и упорство могли сделать из юноши знаменитого вратаря, на которого равнялись бы многие. Однако судьба решила, что о Хулио Иглесиасе мир должен узнать совершенно по другой причине.

22 сентября 1963 года, накануне 20-летия, молодой человек, возвращаясь с вечеринки, попал в автокатастрофу, которая не только приковала его к кровати на два года, но и лишила надежды стать профессиональным футболистом. Юноша получил серьезную травму позвоночника, также у него была раздроблена кость правой ноги и повреждена левая часть лица. В результате травм у Хулио Иглесиаса парализовало нижнюю часть тела.

Первые шаги: восстановление и начало карьеры

Несмотря на неутешительные прогнозы врачей, которые считали, что юноша останется парализованным до конца дней, Иглесиас нашел в себе силы и не опустил руки. Хулио Иглесиас прилагал огромные усилия к своему восстановлению. Он изучал книги на тему невралгии и старался встать самостоятельно. Когда появился прогресс, несостоявшийся футболист проводил много времени с костылями в руках, разрабатывая ноги. Долгий и нелегкий процесс реабилитации дал результат. Юноша вновь смог ходить. Со временем о той страшной аварии напоминала лишь еле заметная хромота.

Время, которое он провел прикованным к кровати, изменило его судьбу, к удивлению, в лучшую сторону. Чтобы отвлекаться от гнетущих мыслей, Иглесиас взял в руки гитару. Во время восстановления он не только обучился игре на музыкальном инструменте, но и начал писать песни. Так началась новая глава жизни молодого человека.

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После выписки Хулио Иглесиас оставил родную Испанию и отправился изучать английский язык в специализированной школе в Великобритании. В этой поездке и началась музыкальная карьера исполнителя. В баре кембриджского аэропорта, куда Хулио пришел в компании друзей, он спонтанно попросил у незнакомца одолжить гитару и исполнил кубинскую песню. В этот день Иглесиас получил первые аплодисменты слушателей. После этого юноша продолжал радовать публику своим талантом, выступая некоторое время в этом же баре по выходным.

Спустя два года, в 1968 году, Хулио Иглесиас одержал первую большую победу на музыкальном конкурсе. Артист принял участие в фестивале в испанском городе Бенидорме, где получил три награды: за лучший песенный текст, композицию и исполнение. На молодого артиста обратили внимание продюсеры. Так он подписал контракт с испанским отделом лейбла Columbia Records. Примечательно, что такой успех пришел к знаменитости после выступления с композицией La Vida Sique Igual, написанной в больнице после аварии. Название песни переводится как «Жизнь продолжается», что особенно символично.

Величайший певец своего времени

Отец Хулио не верил в успех сына и настаивал на том, чтобы молодой человек сделал карьеру юриста. Тогда младший Иглесиас заверил родителя, что в случае провала на сцене исполнит желание родителя. Однако уже через год после данного пари Хулио выпустил первую пластинку. Часть расходов, необходимых для производства, покрыл отец знаменитости. С тех пор творческая карьера Иглесиаса становилась все успешнее. Сегодня на его счету более 80-ти альбомов и 300 миллионов проданных по всему миру дисков на 14 языках.

Большинство хитов знаменитость исполнял на испанском, английском и французском, но в репертуаре Иглесиаса есть композиции даже на японском, индонезийском и тагальском (один из языков Филиппин). Вероятно, поэтому певца знают и особенно любят на Востоке. Например, в Китае Хулио Иглесиасу в 1995-м вручили престижную награду «Золотой диск» как самому популярному артисту. Певец стал первой и единственной иностранной знаменитостью, удостоившейся данного звания.

Огромное количество реализованных дисков сделало Хулио лауреатом Книги рекордов Гиннесса. Иглесиас отмечен как музыкант, продавший самое большое количество альбомов на разных языках мира.

Успешной карьере способствовал не только талант Иглесиаса, но и его внешний вид, разительно отличавшийся от образов других испанских артистов. Певец выступал в классических костюмах. Белая рубашка, черный пиджак и галстук часто становились причиной язвительных комментариев журналистов. Однако спокойный облик и отсутствие энергичной жестикуляции помогали публике не отвлекаться от завораживающего голоса знаменитости.

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Также легендарный певец нередко выступал с другими популярными артистами своего времени. Например, в альбоме Crazy («Сумасшедший») есть песни, записанные в дуэте с американской кантри-певицей Долли Партон и английским музыкантом-мультиинструменталистом Стингом.

Дамский угодник: личная жизнь Хулио Иглесиаса

Не секрет, что легендарный музыкант пользовался успехом у женщин. Сколько было у него романов, вероятно, знает лишь он сам. Даже первый брак с моделью и журналисткой Исабель Прейслер не мешал Иглесиасу отвечать взаимностью влюбленным в него поклонницам. Супруга не смогла смириться с неверностью муда и подала на развод. От первого официального союза у певца осталось трое детей, один из которых — Энрике Иглесиас — пошел по стопам отца и стал не менее известным певцом, чем отец. Его песня Bailando («В танце») известна на весь мир, а под видеоклипом на нее насчитывается более трех миллиардов просмотров.

Хулио Иглесиас со своей женой Изабель и детьми Чабели и Хулио Хосе. Испания, 1974 год. www.globallookpress.com / Wolfgang KÃ¼hn

Второй женой Хулио Иглесиаса стала модель Миранда Ринсбургер. Однако официальным брак стал лишь спустя 20 лет совместной жизни пары. Несмотря на разницу в 22 года, Хулио и его молодая супруга стали родителями пятерых детей. Вероятно, бывшая модель стала главной любовью Иглесиаса, ведь он неоднократно отмечал в интервью, что хочет прожить с ней всю свою жизнь, а его романы на стороне закончились после встречи с девушкой.

Интересные факты о Хулио Иглесиасе

1. В детстве Хулио пел в хоре. Однако на удивление педагог не оценил дарования артиста, попросив ученика заниматься чем угодно, но только не вокалом.

2. Несмотря на то, что Хулио Иглесиас начал обучаться юриспруденции еще в молодости, закончил образование он лишь в 2001 году. Настолько его увлек мир сцены и музыки, что он не мог думать об учебниках и экзаменах.

3. В 1970-м году Иглесиас представлял Испанию на Евровидение, где занял четвертое место. Он выступал с песней, посвященной его близкой подруге — француженке Гвендолин Боллоре. Композиция стала мировым хитом.

4. В 1989 году Хулио Иглесиас приезжал в Москву на гастроли. Это не единственное, что связывает его с СССР. Кумиром артиста был советский футболист Лев Яшин — единственный вратарь — обладатель «Золотого мяча». Испанец попросил организовать ему встречу с знаменитым динамовцем, и его мечта осуществилась. Певец был крайне эмоционален при встрече с Яшиным. Он даже поцеловал руки легендарного голкипера.

Малышев Николай / ТАСС

5. Хавьер Санчес Санто, сын любовницы Хулио Иглесиаса, через суд добивался установления родства с певцом, чтобы получить финансовую компенсацию. Предполагаемый наследник с помощью ДНК подтвердил свое родство со старшим законным наследником артиста, так как сам музыкант проводить тест отказался. Однако желаемого Хавьер так и не добился. В 2021 году суд отказал в признании отцовства.

Сейчас великий испанский певец ведет размеренный и уединенный образ жизни. Хулио Иглесиас уже редко появляется на сцене, но его песни по прежнему знают и любят во всем мире.