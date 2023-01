Наследие The Beatles: как легендарный квартет изменил мир

За годы совместного творчества четыре знаменитых британских музыкантов, вошедшие в историю как легендарный состав группы The Beatles, создали 13 альбомов. Каждая песня коллектива сразу же становилась хитом.

Поклонники артистов следили не только за выходом свежих композиций, но и копировали яркие образы любимых исполнителей. В результате Джон Леннон, Пол Маккарти, Джордж Харрисон и Ринго Старр стали законодателями моды и новых веяний в музыке, политике и общественной жизни.

Творчество «ливерпульской четверки» оказалось настолько самобытным и авторитетным, что в 2001 году Всемирная организация ЮНЕСКО учредила праздник в честь легендарного квартета. Он отмечается ежегодно 16 января. Эта дата сыграла большую роль в жизни The Beatles.

Всемирный день The Beatles: история группы и дата праздника

Более шести десятилетий меломаны приходят в восторг от песен группы The Beatles. Проникновенный вокал и чарующие мелодии их композиций привлекают внимание молодых людей к легендарному квартету.

16 января 1957 года на родине музыкантов — в Ливерпуле — свои двери для посетителей открыл клуб The Cavern, в стенах которого и началась история легендарной четверки. Группа начала формироваться в 1957-м. Школьники Пол Маккарти и Джон Леннон встретились в саду церкви святого Петра и сразу поняли, что их взгляды на музыку совпадают. Вместе они стали создавать собственную группу. Через год к ним присоединился Джон Харрисон, а 1962-м в коллектив пришел Ринго Старр.

До сих пор фанаты гадают, почему группу назвали The Beatles. Бытует мнение, что исполнители хотели придумать название, которые имело бы несколько значений. И им это удалось. С одной стороны слово отсылает к «beetles», что в переводе с английского означает «жуки», а с другой стороны в названии можно увидеть «beat», отсылающее к бит-музыке. Участники группы выбрали популярный в то время жанр рок-н-ролл.

Начиная с исполнения чужих хитов, молодая группа неутомимо искала собственный стиль. Вскоре музыкантом удалось найти те черты, которые сделали квартет неподражаемым.

В своем «золотом составе» группа работала в течение восьми лет. Именно тогда были написаны их главные хиты «Yesterday», «Yellow Submarine», «Let It Be» и многие другие. Всемирная слава к музыкантам из Ливерпуля пришла в 1963-м после выхода сингла «Please Please Me».

Через несколько месяцев — 16 января 1964 года — журнал Cashbox присвоил песне «I Want To Hold Your Hand» первое место в американском хит-параде. В США композиция разошлась миллионным тиражом в течение всего десяти дней.

Последний концерт The Beatles дали в 1966-м. Все участники группы начали сольную карьеру.

Популярность «ливерпульской четверки» была настолько велика, что поклонники начали не просто подражать внешности музыкантов, но и перенимать идеи, заложенные в их композициях.

Прическа под «горшок»

Фанаты начали копировать стиль The Beatles. Одним из модных трендов 60-х стала легендарная стрижка участников. Такую прическу называли по-разному: «битловки», «горшок». Но ее правильное название — моп-топ.

Сами артисты прозвали ее «Артур». Сменить имидж предложили Джон Леннон и Пол Маккарти, которые увидели подобную стрижку во время путешествия по Европе. Визитной карточкой группы моп-топ стал благодаря другу артистов и фотографу Юргену Воллемеру. Именно он настоял, чтобы музыканты сделали прическу частью имиджа квартета.

Вслед за музыкантами на изменения во внешности решились и многочисленные поклонники, причем не только мужчины, но и женщины.

Очки Джона Леннона

Долгое время из моды не выходят очки с круглой оправой. Законодателем этого тренда стал основатель группы Джон Леннон. Именно его фотографии в круглых «тишейдах» сделали такую форму очков невероятно популярной.

Тренды в одежде

Долгое время участники группы придерживались консервативного стиля в одежде и выступали в одинаковых неприметных вещах. Но потом все-таки начали экспериментировать с гардеробом. Необычные костюмы с укороченными лацканами и галстуки-селедки, в которых участники The Beatles выходили на сцену и появлялись на фотографиях, тут же становились хитом продаж.

Задать новый тренд могла всего лишь одна фотосессия. Например, когда все члены группы отпустили усы-подковы, миллионы поклонников подхватили это модное веяние, что сделало их главным трендом десятилетия.

Волосы до плеч, бороды и джинсы с футболками, которые позднее стали стилем участников знаменитой четверки, тоже оказали влияние на моду. Подобные вещи на долгие годы вошли в гардероб рокеров.

Звукозапись и дистрибуция

The Beatles одними из первых открыли возможности записи вокала в студии. Также группа экспериментировала с новыми возможностями музыкальной индустрии. Исполнители обратили внимание на многодорожечную запись треков, что помогало создавать стереоэффект. В 60-е это направление только начинало развиваться, поэтому слушателей и ценителей музыки привлекала необычное звучание композиций квартета.

С именами легендарной четверки связано разделение на студийные и концертные записи песен, причем последние всегда создавались усилиями нескольких звукоинженеров, а затем над мелодией «колдовали» звукорежиссеры в студии.

Участники знаменитого квартета впервые в истории музыки стали разрабатывать понятие концептуального альбома, то есть сначала продумывали его структуру, а потом подбирали композиции, соответствующие общему замыслу.

Влияние The Beatles на общество и политику

Эпоха The Beatles совпала с большими изменениями в общественной жизни и политике. Чувствуя новые веяния в обществе, музыканты закладывали в свои песни мысли, которые влияли на мировоззрение людей. Никто раньше и подумать не мог, что именно музыка будет мощным общественно-политическим инструментом.

Любое изменение во внешности и интересы участников группы мгновенно подхватывали фанаты. Стоило лишь The Beatles увлечься культурой востока и индийской эзотерикой, как их примеру последовали миллионы людей.

Успех коллектива был настолько огромным, что всем их высказываниям в поддержку какого-либо явления или критика в адрес определенных событий тут же вторили фанаты. К примеру, пацифистские взгляды участников группы оказали большое влияние на движение хиппи.

Многие современники артистов называли группу голосом времени. Американский композитор Аарон Копленд говорил о масштабе музыкального коллектива так: «Если хотите услышать мотив 60-х — поставьте The Beatles».