Прочнее, лучше, дешевле: как выбрать штукатурку для чистовой отделки квартиры

Чистовая отделка в доме обойдется недешево. Так, за однокомнатную квартиру придется заплатить в среднем 300 тысяч рублей. Расставаться со столь значительной суммой будет вдвойне обиднее, если после ремонта на стенах появятся дефекты, пустоты или трещины.

Можно ли найти на рынке бюджетную и при этом качественную штукатурку? Ответ на этот вопрос узнала «Самая полезная программа».

Какую штукатурку выбрать при покупке

Разные причины приводят к проблемам со стенами в квартире. Инженер лаборатории Научно-исследовательского института строительных материалов и технологий МГСУ Андрей Бут уверяет: чаще виной всему становится неправильно подобранный материал.

«Когда вы приступаете к ремонту, стены имеют кривизну кладки. С помощью штукатурки мы имеем возможность выровнять стены, задать им определенную геометрию. Мы наносим базовый слой выравнивающей штукатурки и после этого уже можем применять дальнейшую отделку: также шпаклевание, поклейку обоев и покраску», — рассказал он.

Эксперт советует выбирать штукатурку на основе гипса. В отличие от цементных смесей, она пластичнее и легче. Наносить ее несложно. С работой справится даже новичок, а значит, можно не нанимать мастера и существенно сберечь семейный бюджет.

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Еще один способ сократить расходы во время ремонта — найти на рынке недорогие и при этом качественные строительные материалы. Чтобы узнать, реально ли это, исследователи покупают три мешка гипсовой штукатурки по 30 килограммов каждый. Первый стоит 300 рублей, второй — 500 и третий — 700.

У какой штукатурки более экономичный расход

В рамках данной проверки нужно выяснить, какой объем готового раствора получится из разных смесей. Поможет в этом цилиндр объемом один литр.

Исследователи берут каждой штукатурки ровно по одному килограмму и замешивают. Растворами заполняют формы. Теперь можно взвесить цилиндры и измерить высоту смеси. Меньше всего материала получается из дешевого экземпляра. А лучший результат показывает состав за 500 рублей.

«Мы видим, что у второго образца штукатурной смеси выход штукатурки после затворения водой намного больше. Больше он на 13 миллиметров, чем у первого. То есть мы можем больше оштукатурить поверхности стены данной штукатуркой», — уточнил специалист.

В итоге дешевый состав уже не кажется таким экономичным.

Какая штукатурка сохнет быстрее

Чтобы проверить, насколько крепко образцы будут держаться на поверхности, растворы наносят на бетонные плиты с помощью специальной квадратной формы и оставляют сохнуть на неделю. Столько времени понадобится, чтобы гипсовый материал полностью застыл. А заодно нужно сделать еще несколько заготовок в виде балок. Они позже пригодятся.

Пока заготовки застывают, эксперт замеряет изменение их влажности. И спустя неделю можно точно сказать, какая из трех штукатурок сохнет быстрее, а значит, экономит время в период ремонта.

«Данный эксперимент нам показал, что по времени процентов на 15-20 первый образец у нас будет высыхать быстрее. Второй, третий образцы… Показатели примерно одинаковые. Соответственно, они одинаково будут высыхать», — объяснил инженер.

Какая штукатурка впитывает меньше влаги

У гипсовых составов есть один минус: они портятся от влаги, могут плесневеть и даже отваливаться. Чтобы узнать, какой из образцов впитает меньше всего жидкости, исследователи берут те самые заготовки в виде балок и замачивают их в воде на сутки.

Теперь можно сравнить вес образцов до и после эксперимента. Итак, первый набрал 74 грамма воды, второй — 63, третий — 44. О чем это говорит? По словам специалиста, если каким-то образом вода попадет на штукатурку, то она впитает много воды и будет, соответственно, дольше ее отдавать, сохнуть. Чем длительнее период высыхания, тем сильнее она разрушается, терять прочность.

Меньше всего жидкости впитывает дорогая штукатурка. Выходит, производитель не обманывает, когда называет состав влагостойким.

Еще один момент: если работа проводится во влажных помещениях или климате с повышенной влажностью, то стоит все-таки переплатить и купить штукатурку подороже, чтобы она была более влагоустойчива.

Какая штукатурка обладает большей прочностью

А что будет, если задеть покрытие во время перестановки мебели или ремонта? Прочность образцов проверяют на специальном прессе.

«Мы испытывали, получается, на каждую штукатурку по три балочки, чтобы высчитать средний результат. Первый образец разрушился при нагрузке 780 килограммов. Второй образец у нас разрушился при нагрузке 860 килограммов. И самый лучший результат у третьего образца. Он разрушился при нагрузке в 1100 килограммов», — рассказал эксперт.

То есть разница между третьим и образцом и первым — свыше 300 килограммов. Получается, чем дороже состав, тем он прочнее.

Какая штукатурка лучше держится на бетонной поверхности

Для этого эксперимента понадобятся заготовки, сделанные заранее. На них есть квадраты штукатурки, к которым приклеивают специальные анкеры с помощью двухкомпонентного клея. После двух часов ожидания нужно попробовать оторвать образцы от бетонного блока, используя адгезиметр. Это прибор для измерения сцепления (адгезии) покрытия с основанием.

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По словам инженера Бута, первый экземпляр штукатурки показывает силу отрыва от основания 135 кг/см², второй — 140 кг/см² и третий — 130 кг/см².

Казалось бы, вывод очевиден. Крепче всего держится второй образец. Но эксперт уверяет, что это не совсем так.

«Материал первый разрушился. Соответственно, у него адгезия самая большая. То есть он не отстал от основания, он разрушился сам. Надо, чтобы оторвать его от основания, еще большую силу приложить. Так как эти образцы уже оторвались. И на основании этого мы можем сделать вывод, что первый образец у нас показал наилучший результат адгезии к бетонной плите», — подчеркнул он.

Таким образом, можно смело покупать дешевую гипсовую штукатурку. Это сохранит семейный бюджет во время ремонта. Высыхает она быстро и хорошо держится на бетонной основе. В прочности такой состав немного проигрывает, зато экономия получается приличная.