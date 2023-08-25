До 250 тысяч рублей: россияне могут получить «неожиданный» штраф за ремонт

Четверть миллиона придется заплатить, если вынесли строительный мусор в общественный бак. Но есть один нюанс.

Не весь мусор, оставшийся после ремонта в квартире или доме, можно выбрасывать в общественный бак на контейнерной площадке. Об этом РИАМО рассказали в пресс-службе компании «Санитар Города».

К строительному мусору специалисты относят обломки кирпичей, штукатурки, оконные рамы и даже остатки краски и старые обои. За выброс таких отходов в бак в жилом дворе предусмотрен штраф.

Для физических лиц он варьируется от двух до трех тысяч рублей. При этом, если поймают за повторным нарушением, сумма возрастет до пяти тысяч. Что касается ответственности для юридических лиц, здесь штраф достигает 250 тысяч.

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