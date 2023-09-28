Последнее крупное событие года: какие сюрпризы готовит Урожайная Луна 29 сентября 2023

Жителям Земли 29 сентября представится последняя возможность в 2023 году насладиться суперлунием — событием, когда полный диск спутника Земли максимально приближен к планете. Данное явление привлекает не только эффектностью и красотой, но и мистическим смыслом.

С древности люди придавали большое значение перемещению небесных объектов. Особое внимание обращали на движение главного ночного светила. Считается, что суперлуние — особое время, поскольку в данный момент высвобождается мощный поток энергии, направленный как на созидание, так и на разрушение.

Как привлечь удачу в указанный день и кому из знаков зодиака следует быть более осторожным, эксклюзивно Пятому каналу рассказала эзотерик Аделина Панина.

Почему полнолуние в сентябре называют Урожайной Луной

Во многих культурах ночное светило связывали с определенными божествами, воздействующими на все живое. Еще в незапамятные времена люди заметили, что от Луны зависят приливы и отливы в океане, порывы ветра и некоторые другие погодные явления.

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Существует версия, что спутник Земли влияет на урожай не меньше, чем Солнце. Еще в далеком прошлом появились лунные календари, исходя из которых древние агрономы предугадывали удачные дни для посадки семян. Фазами Луны руководствовались и при сборе созревших плодов.

Традиция называть полнолуния появилась у американских индейцев. Пристальное внимание местные жители обращали на полнолуние, приближенное к осеннему равноденствию, ежегодно выпадающему на 23 сентября. В отличие от фиксированной даты солнечного явления, лунный цикл нестабилен, поэтому и день, когда над горизонтом восходит полный серебристый диск, постоянно меняется. Это событие чаще всего происходит в сентябре, но раз в три-пять лет выпадает на октябрь. Если в данную фазу ночное светило входит в первый месяц осени, то событие называют Урожайной Луной.

В других культурах данную фазу называют по-своему. Например, в Китае — Луной Хризантем, кельты именовали ее Поющей, а в Южном полушарии, где только начинается весна, нарекли Постной, Сахарной и Луной Жизненной Силы.

Когда Урожайная Луна в 2023 году

В 2023-м наблюдатели смогут увидеть Урожайное полнолуние под занавес первого осеннего месяца — 29 сентября. Пик события придется на 12:57 по московскому времени. Конечно, это не совсем удобное время для наблюдений, но полюбоваться завораживающим зрелищем можно и в ближайшую ночь.

Поднять голову к небесам и взглянуть на идеально круглый диск действительно стоит. Во-первых, в данный период Луна будет поражать своими размерами. Из-за максимального приближения к поверхности Земли главный ночной объект станет казаться невероятно ярким и крупным.

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Во-вторых, Луна в указанный день приобретет необычный оттенок. В различных регионах окрас может меняться от золотистого до оранжевого и даже красного.

В некоторых преданиях светило алого цвета называют Кровавой Луной. Однако ничего мистического и страшного в подобной перемене нет. Все объясняется с помощью физики. Лучи, исходящие от Солнца, преломляются в атмосфере планеты и рассеиваются с разной интенсивностью. Наиболее устойчивыми к изменениям оказываются оттенки красного. Поэтому наблюдателям с Земли кажется, что спутник приобретает завораживающий окрас.

В чем особенность Урожайной Луны 29 сентября 2023

Астрологи уверены, что полнолуние 29 сентября будет не совсем обычным, так как спутник не только приблизится к планете, но и переместится в созвездие Овна. Данный знак зодиака отличается огненным потенциалом, поэтому, когда ночное светило переходит в данную точку небосвода, в жизни людей могут возникать серьезные споры и разногласия.

«На самом деле Луна в этот раз действительно немного огненная. Она у нас взойдет в Овне, а это всегда очень эмоциональный, вспыльчивый и целеустремленный знак зодиака», — прокомментировала эзотерик.

В указанный день следует тщательно продумывать каждое решение. Это поможет обезопасить себя от неприятных последствий.

Что можно делать в суперлуние 29 сентября 2023

Наладить гармонию с собой и внешним миром поможет наведение порядка. Причем это не обязательно должна быть генеральная уборка в доме. Вероятно, настал момент наконец разобраться в накопившихся делах или расставить все точки над «i» в отношениях с людьми, общение с которыми изжило себя. Правда, не стоит делать поспешных выводов.

Чтобы избежать неприятных ситуаций, нужно научиться грамотно пользоваться своей энергией. Выплеснуть накопившиеся эмоции стоит в какой-либо новый проект или хобби.

«В этот период может возникать огромное количество идей, мыслей, усилится творческий потенциал, произойдет продвижение вперед, развитие. Очень много процессов будет запущено», — предупредила эксперт.

В день суперлуния, вероятно, откроется возможность по-новому взглянуть на какие-то обыденные вещи. Это позволит разобраться в своих планах и поставить новые цели, поэтому, если есть какие-то сомнения, важно довериться интуиции и принять какое-то важное решение в указанную дату.

Что нельзя делать на Урожайную Луну 29 сентября 2023

Чувства в период Урожайной Луны вспыхнут с особой силой, поэтому не исключено, что особенно тонкие натуры рискуют быть втянутыми в конфликт. Не следует поддаваться порыву. В спорных ситуациях надо научиться находить компромиссы или взять паузу, чтобы остыть и в более благоприятную дату прийти к осмысленному решению.

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Не рекомендуется брать на себя финансовые обязательства: просить в долг или самому одалживать. Иначе есть вероятность отрезать от себя денежную удачу.

«Я не рекомендую заниматься какими-то финансовыми операциями, брать в долг, оформлять кредиты, ипотеки, подписывать договоры, совершать необдуманные поступки. Также рекомендую следить за эмоциональным состоянием. <…> Старайтесь сохранять спокойствие и ни на что не реагировать», — отметила эзотерик.

Считается, что в полнолуние энергия человека достигает пика, поэтому это благоприятное время исправить ошибки прошлого и завершить определенные процессы, которые долго не удавалось довести до логического завершения.

Каких знаков зодиака ждут неудачи на Урожайную Луну 29 сентября 2023

Перемещение светила в новое созвездие особенно отразиться на подопечных разных стихий. Некоторым следует быть более осторожным, поскольку их эмоции способны вылиться через край.

«Максимально эта Луна затронет, конечно же, все огненные знаки (Овнов, Львов, Стрельцов. — Прим. ред.), а также Скорпиона. Последнему суперлуние может добавить подозрительности и желания отомстить», — предостерегла эксперт.

В неприятных ситуациях представителям указанных созвездий надо держать эмоции под особым контролем и избегать встреч с людьми, которые им неприятны.

Какому знаку зодиака особенно повезет на Урожайную Луну 29 сентября 2023

В данный период особым везением будут обладать люди, умеющие сглаживать конфликты и примирять враждующие стороны. Согласно астрологии, мастерами в этом деле являются подопечные воздушной стихии.

«Если говорить о везунчиках, конечно же, ими станут Близнецы. Это боги коммуникации. И я думаю, что у них будет замечательный период выстроить новые связи», — прокомментировала эксперт.

Другим знакам зодиака, чтобы повторить успех, следует также прокачать свои коммуникативные навыки, перестать бояться заводить новые знакомства и налаживать контакт с окружающими. Сила полнолуния позволит выглядеть в глазах собеседника более привлекательными и интересными. Не стоит упускать свой шанс.

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