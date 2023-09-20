Капризы Венеры и магия Черной Луны: 4 знака зодиака ждет финансовый успех в октябре 2023

С давних времен осень ассоциируется со сбором урожая и приготовлениями к зиме. Листопадник, как в народном календаре окрестили октябрь, считался самым ответственным временем, потому как до первых морозов нужно было успеть очень много. В начале месяца сеяли озимые, чтобы в следующем сезоне пораньше начать радовать себя плодами, а во второй половине, когда все работы были завершены, устраивали гуляния и свадебные торжества.

Конечно, традиции и обычаи со временем отошли на второй план, но и сегодня середина осени — удачное время, чтобы подвести промежуточные итоги года в финансовом плане и понять, какие задачи пока не реализованы. Приложив достаточно усилий, каждый может еще успеть завершить начатые дела и ворваться в грядущий календарный год в лучшей для себя позиции. Но если все планы уже реализованы, то следует поблагодарить себя за проделанную работу и побаловать крупной покупкой.

Понять, на какие сферы деятельности каждому знаку зодиака стоит обратить особое внимание в октябре, поможет гороскоп. О ситуации в денежной сфере в октябре эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог и психоаналитик Алина Кузьмийчук.

Алина Кузьмийчук

Астролог, психоаналитик

Финансовый гороскоп на октябрь 2023 — общая характеристика месяца

В середине осени, как утверждается в гороскопе, в финансовой сфере будут происходить серьезные перемены. Материальное благополучие и доходы будут зависеть не только от самого человека, но и от внешних факторов. Время от времени придется проявлять сдержанность и дипломатичность в отношениях с начальством, коллегами и проверяющими органами.

В октябре нельзя пускать дела на самотек. В указанный период следует особое внимание уделить важным документам. Необходимо тщательно проверять все подписываемые документы, поскольку возможен интерес к договорам и отчетам со стороны контролирующих органов.

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Однако если соблюдать договоренности и навести порядок в бумагах, то уже в начале октября удастся преумножить свою прибыль. Об успешном развитии событий свидетельствует особая конфигурация планет на небосводе — бисекстиль с участием Плутона, Урана и Нептуна. Такое положение космические объекты сохранят до девятого октября. В вершине треугольника окажется Нептун. Голубая планета активирует возможность добиться новых высот в карьерной и финансовой сферах, так как позволяет человеку по-новому взглянуть на себя и открыть таланты, которые не давали о себе знать годами.

«Нептун, находясь в вершине успешной конфигурации, продолжает повышать уровень финансов и дает возможность увеличить свои доходы в разы. У вас еще есть шанс воспользоваться этой сильной энергией. Запускайте новые проекты, находите креативные идеи для развития вашего дела», — прокомментировала эксперт.

Контролировать течение дел в октябре будет несложно. Если свериться с гороскопом, то Венера — планета, отвечающая за коммуникацию между людьми и порядок в делах, - войдет в созвездие Девы. Положение планеты в земном знаке зодиака позволит стать менее расточительными. Придется научиться правильно распределить бюджет. К тому же, космический объект окажется в оппозиции к Сатурну. Такое положение поможет довести до идеала бухгалтерские отчеты.

«Рекомендую детально пройтись по всем денежным вопросам в вашей фирме или в личном учете. Эта конфигурация планет может создать проверку от налоговых органов, подготовьтесь к этому событию качественно», — отметила специалист.

Однако, возможно, желание навести порядок в делах будет связан с излишними страхами. Не стоит бояться проверок и неодобрения со стороны начальства. Все проблемы окажутся надуманными, поскольку их станет вызывать Черная Луна. Несмотря на то, что это фиктивная точка на небосклоне, указывающая на наиболее отдаленное положение светила от Земли, она вносит свои коррективы в человеческую жизнь.

Обычно данное необычное явление активирует тревоги. Страх потерять деньги, не успеть завершить финансовый отчет вовремя, не подписать договор с тем или иным партнером — такие волнения способны появиться под воздействием Черной Луны. Однако стоит помнить, что это временные беспокойства. После 20 октября вновь появится ощущение удовлетворенности от проделанной работы. Спокойствие и гармония вернется в жизнь каждого знака зодиака.

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Перемещение планет в середине осени также может быть на руку. Марс 12 числа перейдет в созвездие Скорпиона. Такое положение позволит стать более продуктивными в карьере. Вероятно, появится желание и возможность открыть свой бизнес, запустить очередной проект или найти новые финансовые ресурсы для реализации текущей задачи.

«Вы обретете больше смелости, будет много энергии, появится соревновательный дух. Отбросить сомнения и действовать — девиз этого периода. В октябре можно брать кредиты, искать инвесторов и совершать крупные покупки», — прокомментировала астролог.

Особым событием в середине осени станет коридор затмений — это период между двумя астрономическими явлениями солнечным и лунным затмениями. В текущем месяце данная пора придется на отрезок с 14 по 28 число. Данное событие затронет сферу межличностных отношений, в том числе, и в профессиональной деятельности. Следует больше общаться с партнерами и коллегами, чтобы добиться максимального успеха во всех сферах жизни.

«Проанализируйте ваше взаимодействие, вы сможете найти новые точки соприкосновения, а возможно, и расстанетесь. Что из этого будет эффективным для увеличения финансовых потоков — решите сами, а звезды помогут получить успешный результат», — прокомментировала эксперт.

Не стоит ввязываться в споры. Они только усложнят ситуацию. Все дела удастся урегулировать, просто придя к компромиссу во взаимодействии с людьми, от которых зависит успех того или иного предприятия.

Овен — финансовый гороскоп на октябрь 2023

Огненному знаку зодиака с первых дней месяца придется доказывать, что они достойны места под солнцем. Обстоятельства проверят Овнов на прочность. В процессе достижения целей могут возникнуть сомнения по поводу правильности выбранного пути, но останавливаться на достигнутом нельзя. Следует просто поискать слабые места в своей деятельности и исправить пробелы. Возможно, предстоит пройти обучение или обратиться за помощью к коллегам. Все это позволит усилить финансовый поток.

«Грамотно воспользуйтесь этим временем с умом, сейчас вы можете быть максимально продуктивными и эффективными. После 20 числа этот тренд начнет уходить», — предупредила астролог, сверяясь с гороскопом.

Благодаря правильно выбранной стратегии и новым знаниям к концу месяца удастся почувствовать комфорт в финансовом вопросе. Деньги будут приходить в достаточном количестве, что поможет наконец обрести стабильность.

Телец — финансовый гороскоп на октябрь 2023

Представители земного знака зодиака в октябре откроют для себя очередные возможности для развития своего дела и обретут новые источники заработка. Не стоит отвергать креативные идеи, которые то и дело будут приходить в голову. Возникшее желание творить и создавать позволят добиться небывалых высот в карьере.

Согласно гороскопу, в первой половине месяца не следует мелочиться. С первый дней октября необходимо взяться за самые сложные и масштабные проекты. К концу месяца энтузиазм немного убавится.

«Вторая половина октября вас направит в обратное русло. Появится желание вернуться к истокам, все проанализировать», — отметила эксперт.

Возможно, всплывут старые идеи, которые окажутся максимально эффективными в решении появившихся вопросов. Или появится шанс реализовать проект, что годами не удавалось воплотить в жизнь.

Близнецы — финансовый гороскоп на октябрь 2023

Финансовая сфера у в Близнецов отойдет на второй план. Представители воздушного знака зодиака захочется открыть новые для себя сферы. Возможно, даже решат заняться эзотерическими практиками.

«Они будут больше погружены в темы своего развития, изучают вопросы психологии, занимаются самопознанием. Повышение энергетики органично приведет их к увеличению финансового потока», — прокомментировала астролог.

Деньги Близнецам, как утверждается в гороскопе, будут даваться легко. Даже не придется совершать шагов к намеченной цели. Это благоприятное время, чтобы заняться инвестициями или найти пассивные источники дохода.

Рак — финансовый гороскоп на октябрь 2023

В голове у Раков всегда роится множество идей и мыслей. Однако нерешительность и скромность часто мешают им достичь желаемого. Сомнения постоянно одолевают этот знак зодиака. Все волнения в октябре, как утверждается в гороскопе, необходимо отбросить. Звезды благоволят начинаниям и творчеству, поэтому есть все шансы исполнить свое давнее желание. Стоит лишь направить энергию в правильное русло.

Но приступать перед тем, как приступить к осуществлению задуманного, желательно разработать бизнес-план, поставить конкретные цели. Это поможет чувствительным натурам осознать, что их мечта вполне осуществима.

«Проанализируйте затраты, посчитайте вероятную прибыль. Сейчас не время фантазий, а время конкретных действий и аналитики данных. В конце месяца сомнения вас покинут и останется отличный результат труда», — отметила астролог.

Лев — финансовый гороскоп на октябрь 2023

Первая треть месяца пройдет у Львов с максимальным успехом, поскольку Венера — покровительница любви и деловых отношений — будет гостить в созвездии этого знака зодиака. В это время финансовый поток достигнет максимальных показателей.

После смены положения космического объекта огненный знак зодиака окажется слишком подвержен влиянию окружающих. Везение в делах зависит не только от самого человека, но и от внешних обстоятельств.

«Проанализируйте рынок, учтите современные тренды, постарайтесь внедрить их в свою деятельность. Это поможет посмотреть на вашего проект со стороны, оценить риски и познать новые возможности для финансового успеха», — посоветовала эксперт.

Также стоит позаботиться о репутации. Не следует поддаваться влиянию сплетен и самим распускать слухи против неугодных лиц. Доказать компетентность и заработать авторитет возможно только усердным трудом.

Дева — финансовый гороскоп на октябрь 2023

Девы в начале месяца могут лишиться рассудка. Их полностью поглотят чувства. Виной всему переходы Меркурия и Венеры в новые знаки зодиака. Бояться резких перемен не следует. Наоборот, положение космических объектов подарит шанс обогатиться.

«Это будет либо какой-то бонус, премия за проделанную работу или совершенно новый источник дохода. Месяц нужно провести эффективно, чтобы реализовать весь свой финансовый потенциал», — прокомментировала астролог.

Не стоит ограничивать себя каким-то одним источником заработка. Нужно расширять горизонты. Также стоит прислушиваться к советам профессионалов. Знающие люди подскажут, как быстрее достичь желаемого.

В середине месяца влияние на знак окажет Черная Луна. Этот таинственный объект способен исказить представление о достойных благосостоянии. Не следует отходить от намеченного пути и эмоционально реагировать на неприятности. Уже в конце месяца пелена спадет, и гармония вернется.

Весы — финансовый гороскоп на октябрь 2023

Весы в октябре найдут перспективные источники заработка. К мнению представителей воздушного знака зодиака в этом месяце будут прислушиваться. Пора рассказать о проектах и креативных решениях, которые давно пришли в голову, но так и не были озвучены. Не стоит бояться осуждения и непонимания, в указанный период Весы будут на пике популярности.

«Самое время поговорить о повышении зарплаты с руководством, если вы работаете в найме. В своем бизнесе тоже стоит поощрить себя за хорошую и плодотворную работу», — посоветовала астролог.

Однако отдыхать пока не время. Пока удача благоволит, нужно проявлять активность. Это благоприятный период для поиска новых источников доходов.

Скорпион — финансовый гороскоп на октябрь 2023

Долгое время Скорпионы находились в позиции наблюдателя и ждали своего часа. И вот в октябре наконец настанет момент, когда они смогут продемонстрировать все свои способности и перейти к активным действиям.

«С середины месяца появится огромная мотивация, вас будет не удержать от разработки новых методов развития. Пока Марс идет по вашему знаку, нужно оседлать его и взять максимум энергии», — порекомендовала специалист, сверяясь с гороскопом.

Чтобы усилить финансовый поток, следует разобраться с накопившимися проблемами, которые лежали мертвым грузом и давно не давали покоя. Сил на реализацию этих проектов хватит.

Стрелец — финансовый гороскоп на октябрь 2023

Всегда активные Стрельцы в середине осени захотят побыть в режиме наблюдателя и абстрагироваться от материальных вопросов. Не стоит отказываться от отдыха.

Представители знака зодиака достаточно поработали, поэтому без зазрения совести могут позволить себе отправиться в отпуск. Самое время потратить деньги на путешествие или совершить покупку, которую долго откладывали. Смена обстановки поможет проанализировать прошлый опыт и определить новые цели.

«Полезно разработать список своих желаний, понять, что вы хотите от жизни в ближайшем будущем, а на это обязательно выделяться и ресурсы. Такие визуализации помогут увеличить финансовый поток», — прокомментировала эксперт.

Согласно гороскопу, долго ждать счастья не придется. Удача будет сопровождать Стрельцов в течение всего периода.

Козерог — финансовый гороскоп на октябрь 2023

Козерогам полезно в октябре завершить начатые ранее проекты, получить от них должную прибыль или бонус, а также придет энергия для перезапуска старых проектов и на различные обновления в рабочем процессе.

«Посмотрите на свой метод заработка со стороны, подумайте, что еще можно внедрить, чтобы прибыли было больше. Возможно, стоит освоить новое направление деятельности», — отметила эксперт.

Работающим в найме следует задуматься о собственной заработной плате. Возможно, благодаря своему трудолюбию и усердию, они переросли тот уровень, на котором они сейчас находятся. Пришло самое время поговорить с начальством о повышении и прибавке к зарплате.

Водолей — финансовый гороскоп на октябрь 2023

Водолеи наконец получат полную свободу действий. В середине осени, как утверждается в гороскопе, удачный момент для того, чтобы заняться фрилансом.

«Если у вас накопилось множество идей, то пора осуществлять задуманное. Реализуйте свои заветные желания, и результат вас обязательно порадует и обогатит», — посоветовала специалист.

Удача представителей водного знака зодиака также ожидает в сфере инвестиций. Деньги лучше вложить в развитие личного бренда и рекламу. Непревзойденный стиль и оригинальный контент тут же привлечет нужную аудиторию.

Однако если что-то менять в своей жизни Водолеи не планируют, то не стоит с головой уходить в работу. Необходимо особое внимание уделять хобби и развиваться творческие способности. В обозримом будущем эти занятия способны стать новым источником дохода.

Рыбы — финансовый гороскоп на октябрь 2023

Рыбы войдут в этот месяц на пике продуктивности. Однако не следует зарываться в делах. В середине осени водному знаку зодиака просто необходимо быть на виду. Только тогда их выдающиеся способности заметит руководство и наградит в денежном эквиваленте.

Также самое время задуматься о том, как они выглядят со стороны. Согласно гороскопу, настал момент задуматься о собственном имидже. Возможно, пришло время поменять стрижку или организовать шопинг. Выходы в ярких обновках позволят привлечь внимание окружающих. Это позитивным образом скажется на финансовой сфере жизни.

«Если работаете в найме, то следует повышать авторитет в коллективе. Это непременно отразится на карьерном росте. Вы получите финансовый результат в будущем», — отметила астролог.

Если у Рыб есть свое дело, то в октябре наступит удачное время для ребрендинга в компании. Данный процесс быстро окупится.

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