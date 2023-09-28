Лучший, но не идеальный: какие секреты хранил сыгравший Дамблдора актер Майкл Гэмбон

Ушел из жизни ирландский актер Майкл Гэмбон. Он был широко известен в мире кинематографа и за свою карьеру успел воплотить на экране многих исторических личностей, включая Уинстона Черчилля, босса «Коза ностры» Сальваторе Маранцано и короля Георга V. А также принимал участие в ставших культовыми проектах «Сонная лощина» (1999) и «Доктор Кто» (2010).

Однако настоящую славу ему принесла роль мудрого директора школы магии «Хогвартс» Альбуса Дамблдора из вселенной о «Гарри Поттере». Актер сыграл в шести из восьми фильмов франшизы, став ее неотъемлемой частью.

Примечательно, что актера, подарившего миллионам людей теплые воспоминания о любимой сказке, с поттерианой связывали особые отношения. О том, как Майкл Гэмбон был выбран на роль Дамблдора и что имел общего со своим персонажем, выяснил Пятый канал.

Майкл Гэмбон до роли в «Гарри Поттере»

www.globallookpress.com / SOLO

Невероятные обстоятельства, словно по мановению волшебной палочки, то и дело встречались на пути Майкла Гэмбона начиная с ранних лет. Ведь на первый взгляд его жизнь была строго предопределена и никак не должна была пересечься с миром кинематографа.

Актер родился в 1940-м году в небольшом пригороде Дублина, Ирландия. Его мать работала швеей, а отец был инженером во время Второй мировой войны. Вскоре после победы союзников над нацистской Германией семейство переехало в Лондон. В то время Англия нуждалась в хороших специалистах для восстановления городов после бомбардировок.

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Юного Майкла Гэмбона определили в католическую школу для мальчиков Святого Алоизия. Однако надолго он там не задержался. Работа отца вынуждала постоянно переезжать с места на место. Поэтому спустя время Гэмбоны обосновались в графстве Кент. Мальчик пошел в новую школу, но до диплома так и не доучился. Начиная с 15 лет он сбегал с уроков и подрабатывал на местном заводе, чтобы иметь хоть немного собственных денег. К 21 году он уже был квалифицированным инженером-техником и уверенно шел по стопам отца.

Однако уже к 24 годам его интересы кардинально изменились. Техническую профессию Майкл Гэмбон решил сменить на творческую, написав письмо Мишелу Мак Лиаммуару, ирландскому театральному импресарио, руководившему Дублинским театром Gate. Практически весь опыт работы в собственном резюме он выдумал. Было ли это волшебством или нет, но его сразу приняли на работу.

Он дебютировал на профессиональной сцене с постановкой «Отелло», сыграв «Второго джентльмена», после чего отправился в тур по Европе. Не имевший ни опыта, ни соответствующего образования, Майкл Гэмбон позднее привлек к себе внимание актера и режиссера Лоуренса Оливье. Тот в 1963 году набирал людей для своей новой Национальной театральной труппы, и, конечно же, пригласил поучаствовать в пробах многообещающего актера.

Позднее Гэмбон принимал участие в съемках фильмов, а также появлялся на театральных подмостках Королевского Национального театра (получив личное приглашение от королевы Великобритании Елизаветы II), где сыграл таких персонажей, как Король Лир, Отелло и Марк Антоний. За свои заслуги награжден Орденом Британской империи и получил титул «сэра».

Кто знает, как бы сложилась судьба британского «Дамблдора», если бы не та шалость с придуманной биографией.

Как Майкл Гэмбон стал неотъемлемой частью «Гарри Поттера»

www.globallookpress.com / Heyday Films; Щербак Александр/ ТАСС

Изначально роль профессора Альбуса Дамблдора исполнил Ричард Харрис. Многие помнят его по самой первой части «Гарри Поттер и Философский камень».

Актеру не очень нравилась идея играть директора школы магии. Однако его переубедила внучка, страстно любившая поттериану. Она пригрозила, что вовсе перестанет общаться с дедом, если тот откажется от роли. После такого ультиматума мужчина все же принял решения сниматься в франшизе.

Планировалось, что во всех частях саги играть Альбуса Дамблдора будет один артист, но в 2022-м в планы создателей киновселенной вмешалась судьба: 72-летний Ричард Харрис скончался из-за лимфомы.

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Создатели экранизации потратили целые месяцы, чтобы найти достойную замену мудрому Дамблдору. На роль предлагались Шон Коннери, сыгравший Джеймса Бонда, а также Питер О’Тула, который был близким другом ушедшего Харриса. Однако последний отказался от участия, несмотря на уговоры режиссера и друзей.

Третий претендент, Иэн Маккеллен, ранее воплотивший на экране знаменитого Гэндальфа из «Властелина колец», самостоятельно отказался от роли. Он аргументировал это тем, что не хотел играть еще одного мудрого волшебника. Но позднее поделился, что конфликтовал с почившим Ричардом Харрисом. Тот называл его «технически блестящим, но бесстрастным» актером. Поэтому роль досталась Майклу Гэмбону.

«Я слышал ранее о „Гарри Поттере“. Он произвел на меня особое впечатление, поэтому я, не задумываясь, согласился на предложение о съемках за пару секунд», — вспоминал актер в интервью.

Зрители тут же заметили разницу в игре актеров. Директор Альбус Дамблдор в исполнении Харисса был куда спокойнее, чем в интерпретации Гэмбона. Но позднее особенности игры были оправданы сюжетом и новый актер успешно влился во вселенную об избранном мальчике.

Дамблдор в кадре и за кулисами: что общего было у Майкла Гэмбона с профессором

Многим поклонникам волшебной истории Альбус Дамблдор, в первую очередь, полюбился за гармоничное сочетание доброты и мудрости. Старый волшебник не ругался, поощрял смелость, несмотря на преклонный возраст, совершал маленькие шалости и, конечно же, обожал лимонные дольки.

Был не прочь пошутить

Майкл Гэмбон отлично передал ребячество и озорство директора «Хогвартса», ведь сам был не против от души посмеяться, чем и занимался в перерыве между съемками.

Так, например, во время экранизации четвертой книги «Гарри Поттер и узник Азкабана» он вместе с Аланом Рикманом, сыгравшим неприступного профессора Снейпа, решили подшутить над Дэниелом Редклиффом (Гарри Поттер).

Кадр из фильма «Гарри Поттер и Орден Феникса», режиссер Дэвид Йейтс, 2007 г.

Перед сценой ночевки в Большом зале они подложили в спальный мешок юноши специальную подушку для розыгрышей. Когда прозвучала команда «Мотор!» ученики Хогвартса начали разбредаться по постелям. Тогда под Рэдклиффом раздался громкий компрометирующий звук. Никто на площадке не смог сдержать смеха.

Был сентиментален

А одна из самых любимых строчек актера прозвучала в одном из диалогов с Дэниэлом Рэдклиффом во время съемок заключительного фильма о Гарри Поттера. По его словам, его самой любимой сценой стала финальная для роли Дамблдора.

«Я появился в виде призрака на перроне и сказал „Гарри“, в этот момент я хотел заплакать», — рассказывал он в одном из интервью.

Кроме того, Майкл Гэмбон не только шутил, но нередко поддерживал младших коллег. Помогал с игрой в особенно эмоциональных и сложных сценах.

Предпочитан опираться на свои взгляды

Как признавался сам Майкл Гэмбон, к книгам о «Гарри Поттере» он сознательно не притрагивался ни до, ни во время съемочного процесса. Всю информацию о собственном персонаже он черпал из киносценариев. Однако делал он это не из страха нарваться на спойлеры или утратить связь со своим героем, а из-за опасений, что экранизация окажется хуже оригинала.

Актер принимался за книгу только после завершения съемок, чтобы лишний раз не огорчаться, что полюбившийся момент был вырезан из хронометража.

Жизнь Майкла Гэмбона после съемок в культовой франшизе

www.globallookpress.com / Stephen Lock

Участие в известной и любимой во всем мире волшебной франшизе принесло Майклу Гэмбону широкое признание в мире кино. Позднее он снимался и в других фильмах, но для большинства все же остался мудрым волшебником Альбусом Дамблдором.

Однако закулисье его жизни было не менее интересным и даже интригующим. Например, актер, как и его персонаж, не пошел по образцовому сценарию построения семейной жизни. Так, он в третий раз стал отцом в возрасте 68 лет. В 2007 году актриса Филиппа Харт родила Гэмбону сына Майкла. Через два года пара обзавелась вторым ребенком, которого назвали Уильямом.

Однако актер называл женщину всего лишь подругой и навещал ее несколько раз в неделю. Все остальное время он жил со своей законной супругой Энн Миллер, не скрывая роман на стороне.

Как Майкл Гэмбон жил в последние годы жизни

В 2019 году появилась новость, что актер отказался от участии в съемках сериала «Заводчики», аргументировав это проблемами с памятью. Он подозревал у себя болезнь Альцгеймера, однако заглядывать в Омут памяти ему мешал развившийся склероз.

Впоследствии его здоровье только ухудшалось. О смерти актера 28 сентября 2023 года сообщила семья.

«Любимый муж и отец Майкл мирно скончался в госпитале после приступа пневмонии, рядом с его койкой находились жена Энн и сын Фергюсон», — говорится в заявлении родных.

Поклонники фильмов о Гарри Поттере по всему миру в унисон отреагировали на печальную новость призывом поднять палочки вверх — так в книге и фильме ученики выразили скорбь после гибели Дамблдора.