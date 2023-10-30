Спасение на дорогах: какой антигравий защитит автомобиль от камней и дорожных реагентов

Из года в год водители задаются вопросом, как защитить днище, пороги колесные арки от дорожных реагентов, песка и различных камней, упорно отлетающих в машину. Опытные автолюбители уверяют, что с этой задачей справится густая смесь из шовного герметика и антисиликона. Такое защитное покрытие должно получиться слегка прорезиненным, из-за чего от транспорта будет все отскакивать.

Однако такой раствор требует времени на приготовление, поэтому далеко не каждый захочет его сделать. Вместо самодельного средства можно использовать уже готовый антигравий. Справится ли антигравий с природными испытаниями? Какой вид средства лучше приобретать? Ответы на эти вопросы выяснила «Самая полезная программа».

Какой бывает антигравий

Антигравийное покрытие предназначено для защиты уязвимых частей автомобиля от камней, дорожных реагентов и других повреждений. Чаще всего средство делают на основе синтетических смол и разных химических добавок.

«Это средство увеличивает срок службы окрашенного покрытия и самого кузова автомобиля», — обозначает руководитель автомастерской Сергей Рощектаев.

Антигравий можно встретить в трех видах: жидкий в банках, баллон под краскопульт и в виде аэрозоля. Первый, предварительно смешанный с растворителем, наносится кистью. Он достаточно жидкий, из-за чего может стечь и не лечь равномерно. Краскопульт есть только в профессиональных мастерских. А вот с аэрозолем справится даже новичок. Поэтому именно он был выбран для эксперимента.

«Если металл голый, можно его сначала загрунтовать, дать высохнуть грунту, после чего уже наносить антигравий. И второй вариант: если деталь уже окрашена, ее нужно подготовить, убрать глянец. Это можно сделать с помощью мелкоабразивной наждачной бумаги, но проще использовать специальный материал, скотч-брайт», — рассказывает эксперт.

Несмотря на схожий состав, можно заметить, что стоят средства по-разному. Чтобы узнать, оправданны ли высокие цены, провели исследование. Для этого приобрели три образца аэрозоля от разных брендов: за 300, 600 и 1200 рублей.

Создает ли антигравий шумоизоляцию

Перед началом тестов всеми образцами обработали металлические пластины. Дорогое средство оказалось слишком жидким, как антигравий в банке. Во время нанесения капли летели в стороны, из-за чего покрытие получилось неравномерным. Два других состава легли как надо.

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Для того чтобы проверить образцы на шумоизоляцию, сделали конструкцию из цветочного горшка, обклеенного изнутри специальным материалом, поглощающим шум. И положили телефон с включенной на максимальную громкость музыкой. Это сооружение накрыли необработанной пластиной. Измерительный прибор показал, что звук немного громче 74 децибел. А листы со слоем антигравия снизили уровень шума. Покрытие с дешевым средством показало 65.7децибел, образец средней ценовой категории показал 66.9, а дорогой антигравий — 69.1.

Все три состава смогли сделать слышимость звука меньше. К удивлению, лучше всех справился дешевый состав.

Какой антигравий защитит машину от сколов и царапин

Данный тест даст ответ на самый главный вопрос — защищает ли антигравий машину от повреждений камнями и другими природными материалами.

Для этого обработанные материалы били молотком, имитируя отскочившие от колес камни. Ожидания оправдали все образцы. Ни на одном листе не появились глубокие сколы, остались лишь потертости. Причем дорогой аэрозоль снова показал себя хуже остальных, получив больше всего следов.

Какая морозостойкость у антигравия

Для того чтобы проверить составы на морозостойкость, на пластины положили сухой лед и дали им остыть до минус 35 градусов. После чего снова была имитация попадания камней в машину.

С этим тестом все три аэрозоля справились неплохо. На покрытии появились лишь мелкие царапины. Сам антигравий не потрескался и не осыпался.

Устойчивость антигравийного покрытия к дорожным реагентам

То, как слой антигравия поведет себя при агрессивном воздействии дорожных реагентов, проверили с помощью специального соляного раствора. В него поместили испытуемые пластины и оставили там на неделю.

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Когда пришло время оценить результат, образцы извлекли из жидкости и для наглядности стерли небольшой участок покрытия. И снова три аэрозоля справились с тестом. Они в отличном состоянии, а также не дали появиться ржавчине.

По итогам проведенного эксперимента стало очевидно, что антигравий является отличным способом защиты автомобиля от повреждений и ржавчины. Порадовать результатом может даже дешевый аэрозоль. В таком случае смысла переплачивать нет, ведь в основе средств лежат одинаковые составляющие. Главное наносить защитное покрытие не реже, чем раз в четыре года. Тогда природные испытания на дорогах пройдут незаметно как для владельца, так и для машины.