Экономия на ремонте: как выбрать хорошую автоэмаль для автомобиля

Ремонт капота или двери автомобиля с очагами коррозии может обойтись в десятки тысяч рублей. Работа при этом займет как минимум день. Нужно зачистить ржавчину, зашпаклевать места повреждений, нанести грунтовку и перекрасить деталь целиком.

Можно ли убрать царапины и сколы с кузова с помощью автоэмали? Стоит ли переплачивать за дорогие составы? Будет ли полученный результат долговечным? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

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Чаще всего причиной дорогостоящего ремонта становятся едва заметные сколы на лакокрасочном покрытии. Такие дефекты на кузове — не редкость. Неудачно припарковался, зацепил столб или просто проехал по гравийке — и на машине уже появилась отметина.

Владелец автомастерской Сергей Рощектаев уверяет: даже небольшое повреждение нельзя оставлять без внимания. А остановить процесс разрушения металла поможет ремонтная автоэмаль. По словам специалиста, таким же средством красится автомобиль на заводе либо в автосервисе. В данном случае отличие состоит лишь в небольшом объеме.

Найти автоэмаль можно в любом автомагазине, но цены на подобные составы заметно отличаются. В эксперименте участвуют три образца: за 260, 650 и 1300 рублей.

«Первое средство — это краска двухкомпонентная акриловая. Второе средство — это краска уже двухкомпонентная (база с лаком), но в дешевой ценовой категория. И третье средство — это краска двухкомпонентная (база под лаком), но дорогая», — рассказал эксперт.

Как подобрать автоэмаль под цвет машины

Подобрать автоэмаль точно под цвет автомобиля можно по VIN-номеру машины или по коду колеровки на специальной наклейке.

Чаще всего таблица с данными находится в проеме водительской двери. Производитель указывает трех- или четырехзначное число. Это и есть код краски данного автомобиля, объясняет владелец автомастерской Рощектаев.

Может ли автоэмаль убрать сколы и царапины с кузова

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Исследователи решают проверить купленные средства в работе с помощью старого капота машины. Его разделили на девять участков, по три на каждую автоэмаль. Теперь на них оставляют по одной глубокой царапине и несколько мелких сколов, а после обезжиривают поверхность и пробуют замаскировать дефекты.

Код краски у всех образцов одинаковый. Работать с первым составом проще всего: достаточно один раз закрасить места повреждений. На второй и третий понадобится чуть больше времени. Сначала нужно нанести саму автоэмаль. А затем покрыть ее защитным лаком.

Спустя два часа можно оценить результат. На участках, где используют дешевый и дорогой составы, места ремонта почти незаметны. А вот автоэмаль за 650 рублей оказывается светлее, чем родной цвет кузова.

«Это произошло из-за того, что производитель краски выполнил свою работу некачественно. Поэтому получилось, что краска не подошла к нашему испытуемому капоту. Будет некрасиво, так как это будет заметно, что цвет не подходит», — высказался специалист.

Надолго ли сохранится результат ремонта кузова автоэмалью

Но насколько долговечным окажется такой ремонт? Если состав некачественный, он смоется после первой же поездки на мойку. Проверить это можно с помощью автошампуня и тряпки из микрофибры. Удивительно, но все три состава проявляют себя отлично. Ничего не смывается. Лак, который входит в набор, по-настоящему стойкий.

А переживут ли составы резкие перепады температур? Например, сибирские морозы.

«На эти участки мы наложили сухой лед. Подождали три минуты. Температура понизилась до -30 градусов. Убрали лед и посмотрели, что же будет с этими участками, где мы использовали ремонтную автоэмаль», — объяснил эксперт.

После шоковой заморозки все три участка выглядят так же, как и в начале эксперимента. Значит, холод данным образцам автоэмали не страшен.

После еще одного испытания можно сделать окончательные выводы. Летом под палящим солнцем капот машины раскаляется до 60 градусов. Чтобы сымитировать такую ситуацию, поверхность нагревают строительным феном. И снова на покрытии никаких изменений. Краска не отслаивается, на ней не появляются трещины.

Ремонтная автоэмаль — действительно хороший способ замаскировать сколы и царапины на кузове машины, а главное, остановить развитие ржавчины. Причем можно смело выбирать даже самый дешевый состав. Тем более, что работать с ним проще и быстрее. Но не надо забывать, что автоэмаль всего лишь временное решение проблемы. Она замедляет процесс разрушения металла, но не убирает повреждения. Чтобы окончательно избавиться от дефектов на кузове, рано или поздно придется обратиться в автосервис.