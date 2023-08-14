Месяц назад певица призналась, что борется с алкогольной зависимостью.

Певица МакSим призналась, что не была готова потерять все в своей жизни, поэтому решилась на отважный шаг — признать свою проблему и отправиться на лечение. В интервью StarHit.ru артистка впервые поделилась своими мыслями после публичного признания алкоголизма.

«В состоянии опьянения человек не очень адекватно воспринимает свои реакции. И кажется, так легко сказать — да пошло оно все! И таким образом все постепенно и уходит — семья, работа, общение, друзья, даже родители в итоге отворачиваются. Ты остаешься совсем один. Я поняла, что могу потерять все», — рассказала МакSим.

Певица призналась в алкогольной зависимости в своем личном блоге в середине июля. Певица рассказала, что уже начала лечение в клинике и больше не может скрывать это от поклонников. После нескольких сорвавшихся концертов и отмены тура она поняла, что ей нужна помощь.

Месяц назад звезда завершила курс лечения. Во время непростого периода ее поддерживали родные и близкие, а также преданные поклонники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Яна Рудковская поддержала МакSим, признавшуюся в алкогольной зависимости.