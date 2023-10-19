Контрафакт на полках магазинов: как отличить натуральное молоко от подделки

На полках российских магазинов я до сих пор попадается фальсификат. Этому способствуют недостаточно жесткие законы и желание потребителей сэкономить.

Молочные продукты на полках российских супермаркетов присутствуют в большом изобилии. Однако не вся продукция может порадовать высоким качеством. Нередко производители идут на различные ухищрения для увеличения прибыли.

От их недобросовестных решений страдают потребители.

Насколько серьезна проблема фальсификата на полках магазинов? Как отличить качественное молоко от подделки?

На эти вопросы эксклюзивно ответил председатель Петербургской общественной организации потребителей «Общественный контроль» Всеволод Вишневецкий в эфире радио «Петербург».

Какие заменители добавляют в молоко

Фальсификатом называют любой продукт, который не соответствует указанной на упаковке информации. К этому относится, например, молоко с завышенной или заниженной жирностью или то, где присутствуют растительные жиры или сухое молоко. Последнее является полноценным молочным продуктом, однако изделие с таким ингредиентом в составе должно уже иначе называться — «молочный напиток» или «восстановленное молоко».

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Нередко производители молока заменяют молочный жир на растительный или говяжий. А также банально разбавляют молоко обычной водой.

Кроме того, Также среди недопустимых добавок встречаются крахмал, известь, мел, сода, борная или салициловая кислоты и даже гипс. Нередко можно найти продукт с заменителем молочного жира (ЗМЖ), который делают на основе соевого, горчичного, кукурузного, пальмового, подсолнечного или другого масла.

По словам эксперта, причина использования различных добавок в молоке довольно проста. И заключается в стремлении к снижению себестоимости продукции.

В последнее время количество фальсификата в магазинах увеличивается, подчеркивает Вишневецкий. Такой вывод он сделал на основе результатов посещения супермаркетов, проведения закупок и проверок продукции сомнительного качества, в том числе по жалобам граждан.

«Да, действительно. За последние два года фальсификация молочных продуктов пошла вверх. Это четко, абсолютно. И, конечно, здесь уже, видимо, органы надзора тоже должны понимать, что надо что-то делать. То есть да, проверки отменили. Но мы получаем теперь негативные последствия таких принятых решений поспешных», — рассказал специалист.

Как отличить качественное молоко от фальсификата

Рядовой потребитель далеко не всегда в состоянии понять, что ему продают — натуральный продукт или подделку. Потому что сегодня способы фальсификации стали очень изощренными. Производители придумывают все новые обходы требований технического регламента на молоко.

«Например, при фальсификации молочных продуктов используется не только пальмовое масло, но и, например, еще говяжий жир. А вот определение говяжьего жира — это очень трудный процесс», — уточнил эксперт.

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Говяжий жир по составу очень похож на молочный. Не каждая лаборатория сможет определить разницу. Технологии фальсификации, подчеркивает Вишневецкий, ушли далеко вперед. А методы контроля не поспевают за ними. Поэтому фальсификаторы чувствуют себя уверенно. Они маскируют продукты по вкусу, запаху, цвету под натуральные.

Но что важно для потребителя? Это, конечно, цена. Если одна бутылка молока в магазине продается значительно дешевле по сравнению с другой, нужно понимать, что такого просто не может быть для натурального продукта.

«Низкая цена — это первый звоночек потребителю о том, что, возможно, здесь что-то не так», — отметил специалист.

Например, натуральное молоко в тетрапаке длительного хранения стоит 80 рублей, грубо говоря, за литр, а такое же поддельное стоит 50 рублей. Конечно, для человека с низкими доходами это существенно. И он, полностью доверяя информации на упаковке и торговой организации, покупает некачественный продукт.

По вкусу фальсификат, возможно, и получится определить, но не всегда. Эксперт уверен, что многие люди уже забыли вкус настоящего молока.

Как изменение размеров упаковки путает потребителя

Сегодня изготовители идут на ухищрения и делают упаковки меньше. И цена становится за счет этого ниже. Попытка обязать продавцов указывать в том числе стоимость за один литр пока ни к чему не привела.

«Потребитель, когда покупает упаковку молока, не понимает, сколько стоит литр, если там написано 800 миллилитров. Вроде цена небольшая, а если на литр ее пересчитать — уже другая», — уточнил эксперт Вишневецкий.

Но в Минпромторге заявили, что не видят в этом никакого смысла, потому что это увеличит издержки для торговли. В итоге потребители по-прежнему страдают, так как сложно быстро понять реальную стоимость продукции при разных размерах упаковок.

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Власти заметили проблему наличия поддельной молочной продукции в России. В частности, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости введения уголовной ответственности для недобросовестных производителей.

«В продуктах, которые должны в основе производиться на молоке, фактически из молока, — сыры — используют говяжий жир. Фактически фальсификат. Есть ответственность за это? Нет ответственности! Возьмите мороженое, конфеты, те же сыры, йогурты, масло. Все то, что должно содержать молоко, содержит пальмовое масло. Нам необходимо ввести уголовную ответственность для тех, кто использует эти заменители. Понятно, что они дешевле, прибыли больше, но с другой стороны, это вред для здоровья», — сказал он.

При этом проблема не только в использовании различных заменителей молочного жира, но и в отсутствии информации на упаковке. С этим нужно бороться жесткими мерами, считает Вишневецкий Текущих, очевидно, недостаточно, чтобы избавить полки магазинов от подделок.