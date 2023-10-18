Пить или не пить: правда ли молоко может вызвать рак

Мнением по этому поводу поделился известный исследователь из Германии.

Немецкий ученый, лауреат Нобелевской премии Харальд цур Хаузен пришел к выводу, что содержащиеся в молоке частицы могут вызывать рак молочной железы, толстой кишки или простаты, если они инфицировали людей в младенчестве и при условии, что ребенок слишком рано отлучался от груди и переводился на прикармливание коровьим молоком. Об этом пишет издание «БИЗНЕС Online», ознакомившееся с трудами исследователя.

Отмечается, что Хаузен обнаружил в продуктах на основе коровьего молока и красной говядины инфекционные факторы, которые также выявляются в организме больных раком. Именно они могут быть триггерами злокачественных образований, считает ученый.

Выводы Хаузена подтверждает высокий уровень заболеваемости раком толстой кишки и молочной железы в регионах развитого животноводства, где традиционно употребляют в пищу много молока и говядины. Речь идет о Северной Америке, Аргентине, Австралии и Европе.

При этом в Индии, где корова считается священным животным, и ее мясо не употребляют в пищу, уровень тех же заболеваний низкий. Чтобы избежать инфекционных факторов, ученый рекомендует кормить детей грудью в течение 12 месяцев, прежде чем переводить их на коровье молоко.

По мнению Хаузена, это даст возможность иммунной системе ребенка полностью сформироваться и обрести устойчивость к заражению. Впрочем, выводы ученого разделяют не все его коллеги.

К примеру, директор Института Макса Рубнера профессор Бернхард Вацль считает, что употребление коровьего молока даже снижает риски рака толстой кишки и развития ряда других заболеваний. Он отмечает, что частота сердечных приступов, инсультов, высокого кровяного давления и сахарного диабета II типа при нормальном потреблении молока ниже, чем при отказе от него.

Вопрос лишь в том, какое потребление считать нормальным. Так, ежедневный прием 1,2 литра молока или 140 граммов твердого сыра может, по мнению ученого, создать повышенный риск рака простаты.

В свою очередь немецкое общество питания (DGE) рекомендует употреблять от 200 до 250 граммов молока и молочных продуктов, и 50 граммов сыра каждый день.

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