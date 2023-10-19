Что изменится в жизни россиян с 1 ноября 2023 года

Повышение пенсий, новые требования к автомобилям, продолжение осеннего призыва — какие новшества ждут граждан страны в ноябре?

В конце осени вступают в силу законы, призванные улучшить жизнь россиян. Нововведения коснутся социальной, военной и налоговой сфер.

Пятый канал собрал главные инициативы, которые ожидаются под занавес календарной осени.

Кому в России повысят пенсии с 1 ноября 2023

Некоторым категориям пенсионеров проведут перерасчет пенсий. По-новому выплату с 1 ноября будут начислять тем, кто в предыдущем месяце отпраздновал 80-летие или оформил инвалидность I группы.

Читайте также Самая опасная пора: почему осенью чаще всего случаются инфаркты

Размер доплат равен 100% от фиксированной части страховой пенсии. В 2023-м этот показатель составляет семь с половиной тысячи рублей, поэтому в конце осени россияне станут получать чуть больше 15 тысяч. Однако если, например, гражданин старше 80 лет получит инвалидность, во второй раз прибавку не произведут.

Перерасчет пенсии также оформят членам летных экипажей и горнякам. Субсидия начисляется, если у пенсионеров за плечами есть достаточный стаж работы: более 25 лет (для мужчин) или 20 (для женщин). Подобная коррекция осуществляется четыре раза в год: в феврале, мае, августе и ноябре. Выплата предоставляется за счет того, что авиакомпании и добывающие предприятия делают специальные начисления в Социальный фонд России (СФР).

Субсидия положена и тем, кто в силу здоровья оставил работу, но при этом, если речь идет о мужчинах, проработавших не менее 20 лет и не менее 15, если учитывают стаж женщин. Размер выплаты индивидуален и зависит от множества факторов:

уровня заработной платы;

стажа;

суммы, которую перечисляла организация в СФР.

Повышение пенсий ждет и жителей Крайнего Севера России, проработавших более 15 лет на указанных территориях. Выплаты пересчитают с учетом соответствующего коэффициента и общего стажа, который должен составлять не менее 25 лет для мужчин и 20 для женщин.

Появятся новые возможности по ипотеке

С 1 ноября по указу президента России Владимира Путина молодые семьи смогут оформить льготную Арктическую ипотеку под 2% годовых. Теперь приобрести жилье на более выгодных условиях можно в Красноярском крае, Ненецком, Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах, Мурманской и части Архангельской области и Республик Саха (Якутия), Коми, Карелия.

В Правительстве РФ давно обсуждался вопрос запуска подобной инициативы. Она станет продолжением успешно проводимой программы Дальневосточной ипотеки.

В северных регионах начнется призыв на срочную службу

Несмотря на то, что осенний призыв в России уже начался в октябре, жители некоторых регионов Крайнего Севера начнут получать повестки только с 1 ноября. Дело в том, что из-за погодных условий обеспечить транспортировку новобранцев летом невозможно, поэтому набор происходит в осенне-зимний период.

На службу отправятся молодые люди от 18 до 27 лет, проживающие на территории некоторых районов Республики Коми, Ямало-Ненецкого автономного округа, Камчатского, Пермского и Красноярского краев, Амурской, Иркутской, Магаданской, Сахалинской областей.

С 1 ноября 2023 года заработают новые требования для автомобилей

В России вновь ужесточаются требования к автомобилям с 1 ноября 2023. На этот раз появятся обязательные условия к оснащению антиблокировочной системы тормозов (ABS). Благодаря этому устройству, при торможении не блокируются колеса, что позволяет сохранить устойчивость автомобиля в сложных условиях. При этом тормозной путь получается длиннее, чем без данной системы, но у него есть свои плюсы.

Подобный механизм может быть оснащен другими полезными системами, позволяющими не буксовать на сложных участках дороги, контролировать устойчивость автомобиля, а также помогающими при экстренном торможении.

Как сэкономить на зимней резине и покрышках и не прогадать

Истекает льготный срок уплаты налога на сверхприбыль

Госдума в июле 2023-го приняла закон о налоге на сверхприбыль. Согласно данной мере, отечественные предприниматели и иностранные организации, имеющие постоянные представительства в России, должны будут один раз в год производить отчисления.

Согласно инициативе, закон вступит в силу 1 января 2024-го, оплатить налог надо до 28 января того же года. Однако если компания переведет средства до 30 ноября, то сможет это сделать по льготной ставке. Выплата составит 10%, но в указанный период снизится до 5%. Предполагается, что мера будет временной.

Упрощается процедура внесудебного банкротства с 3 ноября 2023

Некоторым категориям граждан России оформить внесудебное банкротство в начале ноября станет проще. Эта процедура позволяет законно расстаться с долгами, если заявитель не может их погасить. Новые льготы коснутся, в основном, женщин, находящихся в декретном отпуске, и пенсионеров. Чтобы получить данную льготу, нужно подтвердить, что пособия на ребенка или выплаты по старости — основной источник дохода.

Согласно новому закону, расширятся размер долга, который можно списать по данной процедуре: от 25 тысяч рублей (раньше минимальный порог составлял 50 тысяч) до миллиона (до вступления в силу поправок погасить разрешалось до 500 тысяч).

Юрист или адвокат: кому доверить дело в суде и как выбрать хорошего специалиста

Оформить банкротство во внесудебном порядке можно через Многофункциональные центры (МФЦ). Услуга предоставляется бесплатно. Задолженность будет списана в течение полугода.

В Москве изменятся тарифы на парковку

В начале ноября в столице России изменятся цены на платных стоянках. На парковках, где загрузка в день достигает 90-100%, введут новые тарифы. Однако максимальная стоимость не будет превышать 450 рублей в час. Также на 21 улице, где раньше разрешалось свободно оставлять личный транспорт, чтобы припарковаться, придется заплатить. А вот на семи улицах цена будет снижена.

Местные жители по-прежнему смогут пользоваться стоянками бесплатно, правда, для этого придется оформить резидентное соглашение на парковку.