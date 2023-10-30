Читай мелкий шрифт: чего точно не должно быть в составе хорошей краски для волос

Эксперименты со внешностью должны быть приятными и безопасными. Поэтому перед окрашиванием волос важно ознакомиться с составом краски.

Большинство женщин хоть раз в жизни задумывались о смене цвета волос. И многие решались реализовывать эту идею как в салоне, так и дома. Однако каждая ли подходила к выбору краски ответственно и со знанием дела? А ведь в этом деле много нюансов.

Какая краска опасна для здоровья? Какие могут быть последствия использования некачественной краски? Ответы на эти вопросы выяснила программа Пятого канала «Страна советов».

Какая краска опасна для здоровья

Далеко не вся краска, которую можно встретить на магазинных полках, безвредна. Состав влияет на структуру волоса и кожу. И если при создании средства использовались вредоносные компоненты, то проблем не избежать.

Несколько красок для волос от разных производителей были отправлены на экспертизу в лабораторию. Исследование показало, что все образцы полностью безопасны.

«Ртуть, мышьяк и ацетат свинца отсутствуют во всех испытанных образцах. Водородный показатель во всех красках находится в норме», — отмечает руководитель испытательной лаборатории Иван Разыграев.

Большинство современных красок не причинят вред здоровью, однако эксперты все же рекомендуют внимательно знакомиться с составом на упаковке.

В перечне компонентов также не должно быть персульфатов, перекиси водорода, аммиака, формальдегида и многих других вредных веществ.

Как некачественная краска влияет на здоровье

Навредить может не только та краска, в составе которой есть перечисленные ранее компоненты.

«Прежде всего, нужно строго соблюдать инструкцию по применению любой краски. Ведь при использовании агрессивных красящих составов возможно развитие серьезных аллергических реакций», — предупреждает химик Сергей Вострухов.

Даже краска на основе хны способна вызывать неприятные последствия.

«Из самых частых проблем, которые могут возникать при окрашивании, можно выделить возникновение аллергического контактного дерматита, иногда остиофолликулита, реже крапивницы», — рассказывает косметолог, дерматовенеролог и трихолог Дарья Баскакова.

Если после окрашивания появляется неприятный зуд, первые несколько дней достаточно будет использовать смягчающие бальзамы и маски. Однако если, помимо неприятных ощущений, повышается местная температура кожи головы и появляются высыпания, то нужно незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Поставить диагноз и назначить лечение в такой ситуации может либо трихолог, либо к дерматолог.

Что учитывать при выборе краски для волос

Первое, на что стоит обращать внимание, при выборе краски для волос, это состав. Список используемых веществ должен быть подробно расписан.

Также важно избегать краски с бензолами, которые вызывают нарушение работы костного мозга, и фенолами, которые при их вдыхании нарушают функции нервной системы.

А чтобы избежать серьезных проблем, перед применением стоит попробовать краску на запястье.