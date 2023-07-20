Так быть не должно: названа главная ошибка при увеличении губ, которая портит лицо

Полные губы давно стали эталоном чувственности и женственности. Чтобы хоть немного стать похожими на звезд с обложек глянцевых журналов, девушки прибегают к помощи косметологов. Увеличение губ при помощи филлеров вот уже много лет остается в топе самых востребованных процедур «улучшайзинга».

На сегодняшний день существует множество техник, которые позволяют приблизиться к совершенству. Но в погоне за модой представительницы прекрасной половины человечества часто забывают задаться вопросом, кто и как будет оказывать им эту услугу. Неопытность в этом вопросе иногда приводит к разочарованию в результате.

Одним из самых распространенных побочных эффектов от процедуры являются так называемые «гиалуроновые усы». Почему они появляются, можно ли избавиться от печального итога и как его не допустить, эксклюзивно Пятому каналу рассказала врач-косметолог, дерматовенеролог Виктория Семагина.

Виктория Семагина

врач-косметолог, дерматовенеролог

Как проявляются «гиалуроновые усы»

При увеличении губ врач-косметолог вводит в губу специальный препарат на основе гиалуроновой кислоты, который называется филлером. Но из-за ошибки при создании «каркаса губ» средство заполняет не только часть, ограниченную линией Купидона (очертания, за которые девушки стараются не выходить при нанесении помады), но и смежную область. В результате получается не образ мечты, а немного искаженная форма рта.

«"Гиалуроновые усы» — это когда филлер после увеличения губ мигрировал за контур губы вверх, вниз или даже в слизистую», — прокомментировала косметолог.

Чаще всего этот дефект проявляется в верхней части рта и представляет собой белый валик. Из-за расположения его окрестили «гиалуроновыми усами».

Проверить, возникла ли эта особенность после процедуры можно, если выпятить губы вперед, словно в поцелуе. Если появится уплотнение вне контура, то значит, основа для увеличения была сделана неправильно.

Иногда филлер вытекает и в слизистую оболочку. Этот дефект можно усмотреть во время улыбки. При растягивании губ и обнажении зубов становятся заметны небольшие пузыри во внутренней части рта.

Почему возникают «гиалуроновые усы»

По словам эксперта, это не просто выглядит неестественно, но и говорит о том, что косметолог применял устаревшую технику увеличения губ.

«Обычно раньше использовались классические методы коррекции. Это приводило к таким последствиям, потому что использовалась другая игла, более толстая. Гель вводился равномерно по всему контуру, и потом мышцы в уголках рта выталкивали его», — прокомментировала врач.

Этот эффект и сейчас часто возникает при:

злоупотреблении количеством введенного филлера;

нарушении сроков между первым и вторым этапами коррекции;

использовании плотных филлеров, в надежде, что так результат будет держаться дольше.

«Это все мифы. <…> Сейчас в практике я сталкиваюсь с такими случаями, когда приходят пациентки уже со сделанными губами, а гель до конца не уходит. Он все равно остается, тем более если не один миллилитр введен», — прокомментировала эксперт.

Но стоит помнить, что если в первый раз форма губам была придана неправильная, то при последующем увеличении филлер все равно продолжит «расползаться» за линию Купидона.

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«Если изначально губы сделаны некачественно, в классической технике, то последующие процедуры только усилят этот эффект и приведут к миграции геля», — отметила врач.

Чтобы обезопасить себя от подобного результата, лучше сразу прибегать к новым косметологическим техникам, они позволяют получить более естественный результат безболезненно и исключить эффект «гиалуроновых усов».

Как избавиться от «гиалуроновых усов»

Работу прошлого косметолога, которая привела к образованию «гиалуроновых усов», придется удалять, потому что филлер сам по себе из губ не рассосется. Исправить ситуацию в данном случае другим путем никак не получится.

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«Нужно удалять ферментами, которые за одну-две процедуры убирают полностью гель. <…> Тем более, если он уже мигрировал, ему там комфортно в этом новом месте, и оттуда он точно не собирается уходить сам», — прокомментировала эксперт.

Делают это при помощи двух компонентов: гиалуронидаза и лонгидаза. После переделки по новой технологии миграция уже не произойдет. При этом новые губы нужно сделать с помощью мягкого, пластичного и, самое главное, сертифицированного филлера, который ровно распределится под кожей.

Процедура проводится в два этапа. Важно соблюдать установленные врачом промежутки между процедурами. Практика показывает, что ждать нужно от двух до шести месяцев. Это зависит от анатомических особенностей человека.

«Если губы тонкие, мышечные заворачивают слишком сильно, то приходится ждать, пока первый миллилитр распределится, размягчится. <…> А у кого губы сами по себе полные, у них просто со вторым разом эффект будет держаться дольше, и поэтому можно не ждать такой долгий промежуток», — прокомментировала эксперт.

Как правильно увеличить губы

Новая техника рассчитана на то, что нужный эффект достигается за счет разворота губы.

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«То есть мы уходим не в объем, а меняем плоскость. Допустим, у человека вовнутрь губа завернута, но до слизистой расстояние еще есть. И чтобы получиться эффект увеличения, мы не увеличиваем ее в объеме, а разворачиваем», — отметила косметолог.

В новой технике в отличие от старой также используются более тонкие иглы, что позволяет добиться натурального эффекта за счет точечного введения филлера.

«Классическая техника характеризуется тем, что гель заполнен везде.<…> А в новых техниках мы делаем акценты на середину и не подчеркиваем углы, опять-таки чтобы не было миграции», — отметила специалист.

Насколько удастся увеличить губы — вопрос индивидуальный, так как зависит от анатомических особенностей пациента.

Нужно ли «подкачивать» губы

По словам эксперта, за две процедуры коррекции возможно получить идеальную форму рта и больше не возвращаться в кресло косметолога.

«Можно добиться результата и вообще не делать губы условно, потому что за счет разворота эффект будет держаться», — поделилась опытом врач.

Но если девушка хочет добавить немного объема, то следует это делать раз в год.