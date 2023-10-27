Кто из звезд умер от инсульта: Соломин, Гундарева, Градова и другие

Инсульт входит в тройку самых смертельных заболеваний, и случиться он может даже у здорового на вид человека.

Чаще всего после первого кровоизлияния в головной мозг люди выживают, но их здоровью уже нанесен непоправимый ущерб — речь несвязная, руки и ноги плохо слушаются. Человек собирает волю в кулак и восстанавливает здоровье — и тут его добивает второй или третий инсульт.

Ежегодно в России фиксируется 450 тысяч инсультов, и с каждым годом болезнь все «молодеет». Актеры и режиссеры страдают от кровоизлияния в мозг так же часто, как и обычные люди. Пятого канала составил список звезд, умерших от инсульта.

Наталья Гундарева

www.globallookpress.com / Gennadii Sergeev

Скончалась в 2005-м от инсульта в возрасте 56.

Звезда фильмов «Одиноким предоставляется общежитие» и «Сладкая женщина» перенесла первый инсульт в 53, благодаря своей уникальной работоспособности добилась больших успехов в реабилитации и мечтала выйти на сцену. Но второй инсульт положил этим мечтам конец.

Наталья Георгиевна всю жизнь не жаловалась на проблемы со здоровьем, толчком к его ухудшению послужила пластическая операция. Талантливая актриса всю жизнь прожила ради зрителей, из-за этого она и погибла.

Валентин Гафт

www.globallookpress.com / Genrietta Peryan

Умер в 85 в 2020-м.

После восьмидесяти мало кто отличается богатырским здоровьем, и звезда фильмов «Гараж» и «Чародеи» на девятом десятке перенес инфаркт, инсульт, страдал от болезни Паркинсона.

Актер считал, что прожил долгую счастливую жизнь, поэтому к своему неизбежному уходу относился спокойно и даже шутил на эту тему: «Умереть не страшно. Страшно, что после смерти могут снять фильм и тебя сыграет Безруков».

Эдуард Хиль

www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Исполнитель хитов «Как провожают пароходы» и «Трус не играет в хоккей» дожил до 77 и ушел в 2012-м.

У певца были проблемы с сердцем, он пил таблетки. Во время поездки в немецкий Баден-Баден певец почувствовал себя молодым и здоровым, перестал употреблять лекарства. Еще и сделал массаж шеи, после которого кровь прилила к голове. Затем Эдуард зашел в парикмахерскую постричься, неудачно повернул голову и потерял сознание. Его госпитализировали с тяжелым нарушением мозгового кровообращения, врачи диагностировали стволовой инсульт. Через два месяца Хиль скончался в реанимации.

Екатерина Градова

Кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны», режиссер Татьяна Лиознова, 1973 г.

Градовой не стало в 2021-м, ей было 74.

Радистка Кэт из «Семнадцати мгновений весны» тяжело болела и чуть не умерла в 38.

После выздоровления кардинально изменила свою жизнь: обратилась к Богу, оставила актерскую профессию, вышла замуж и усыновила годовалого мальчика (также у Екатерины есть дочь Мария от первого брака с Андреем Мироновым).

Отсутствие стресса и мир в душе помогли знаменитости вновь обрести здоровье и прожить долгую жизнь.

До самых последних дней Градова чувствовала себя хорошо, и ее дочь Мария Миронова даже улетела отдыхать на Мальдивы, не подозревая, что с матерью может что-то произойти. У актрисы случился инсульт, и через несколько дней она умерла.

Раднэр Муратов

Кадр из фильма «Джентельмены удачи», режиссер Александр Серый, 1971 г.

Василий Алибабабаевич из «Джентльменов удачи» дожил до 76 и ушел в 2004-м.

В конце жизни Раднэр (сокращенное от РАДуйся Новой ЭРе) много болел, страдал от болезни Альцгеймера и терял память. За два месяца до смерти Муратов вышел из дома и заблудился, его нашла милиция в состоянии деменции. Было ясно, что в мозгу звезды советского кино происходили необратимые изменения, и инсульт ни для кого не стал сюрпризом.

Глеб Панфилов

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Режиссер фильмов «Васса» и «Мать» скончался в августе 2023 в возрасте 89, пережив свою супругу актрису Инну Чурикову всего на семь месяцев.

Звездная пара режиссера и актрисы прожила в счастливом браке 56 лет, в январе 2023 Чуриковой не стало. Глеб Анатольевич очень переживал, что остался один, он не представлял своей жизни без жены. В мае у него случился один инсульт, в августе второй, и он ушел вслед за супругой. Про них говорили, что их жизнь как сказка — жили долго и счастливо, умерли почти в один день. Они и похоронены рядом друг с другом на Новодевичьем кладбище.

Александр Градский

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Покинул этот мир в 2021-м в 72.

Ухудшение здоровья исполнителя хита «Как молоды мы были» спровоцировал COVID-19. Градский не хотел верить в опасность этой болезни и, пока хватало сил, ездил на съемки телешоу. Певец испытывал нехватку кислорода и задыхался, но работа для него была важнее здоровья. Когда становилось совсем плохо, вызывал скорую, но от госпитализации отказывался. В итоге у Градского случился настолько тяжелый инсульт, что он умер, так и не придя в сознание.

Галина Уланова

www.globallookpress.com / Russian Look

Прожила долгую жизнь и умерла в 1998-м в 88.

Знаменитая балерина Галина Уланова и в преклонном возрасте делала балетную зарядку, следила за собой и не имела ни грамма лишнего веса. Галина Сергеевна занималась с учениками, даже когда ей было за 80, и чувствовала свою востребованность. Возможно, потому и прожила так долго.

Улановой не стало после двух инсультов, последовавших друг за другом с разницей в 12 дней.

Евгений Моргунов

© РИА Новости / Галина Кмит

Здоровье «Бывалого» из знаменитой троицы Никулин-Вицин-Моргунов подкосила трагедия с его сыном — актера не стало в 1999-м, ему было 72.

Младший сын актера Николай заснул за рулем и погиб в автокатастрофе в 25 лет. Жена Евгения Моргунова вспоминала, что он впал в отчаяние, хотя и не показывал этого.

Два инфаркта и два инсульта привели к тому, что Евгений Моргунов оказался на одном кладбище с сыном, пережив его всего на год. Их могилы украшает даже общий памятник — один на двоих.

Виталий Соломин

www.globallookpress.com / Igor Gnevashev

Лучший исполнитель роли доктора Ватсона (по мнению королевы Великобритании Елизаветы II, а также большинства российских зрителей) ушел из жизни в 2002-м в 60. Ему стало плохо прямо на сцене во время спектакля.

Соломин редко болел, а если и случалось подхватить ОРЗ, переносил его на ногах и не долечивался. Коллеги и не думали, что Виталий серьезно болен, у него давно была гипертония.

В апреле 2002 актер почувствовал себя плохо, но все равно вышел на сцену. Соломин потерял сознание во время первого акта, его сразу увезли в больницу имени Склифосовского. Врачи были поражены, как он вообще мог играть в таком состоянии. Инсульт был настолько тяжелым, что шансов на выздоровление не было, и уже в мае артиста не стало.

Борис Моисеев

www.globallookpress.com / Anton Belitsky

Исполнитель хита «Голубая луна» скончался в 2022-м в 68.

Первый инсульт у певца случился еще в 2010, вероятнее всего, из-за плотного рабочего графика, малого количества времени на отдых и привычки заглушать стресс алкоголем. Моисеев старался скрывать проблемы со здоровьем и по-прежнему выходил на сцену.

В 2015 произошел второй инсульт с такими серьезными последствиями, скрыть которые было уже невозможно. «Дитя порока», как называл себя Моисеев, в последние годы жизни не мог обходиться без помощников. Третий инсульт оказался последним.

Алексей Жарков

© РИА Новости / Алексей Даничев

Умер в 2016-м в 68.

В фильмах «Штрафбат» и «Убойная сила» актер играл настоящих мужчин, которых не сломили испытания. Жарков сам был таким и признавал, что у него «есть все мужские пороки» — много курил, не отказывался от алкоголя.

В 2012 актера поразил первый тяжелый инсульт. Он старался восстановиться и вернуться в профессию, но плохо владеющему своим телом актеру новых ролей не предлагали. К болезни добавилась еще и профессиональная невостребованность. Все это привело ко второму, последнему, инсульту.

Евгений Белоусов

www.globallookpress.com / Evguenii Matveev

Внезапно скончался в 32 еще в 1997-м, о нем плакали миллионы девушек по всей стране.

Когда исполнителю хита «Девочка моя синеглазая» было всего 10, его сбила машина. Женя выздоровел, но от головных болей страдал всю жизнь, его здоровье требовало бережного к себе отношения.

Однако звезда 90-х о здоровье думал в последнюю очередь — много гастролировал по стране, а усталость снимал алкоголем. В марте 1997 Евгений пережил инсульт, врачи боролись за его жизнь, но в апреле певца не стало.

Федерико Феллини

www.globallookpress.com / SVEN SIMON

Единственный в мире кинорежиссер, получивший премию «Оскар» пять раз, скончался в 1993-м в 73.

Весной того же года Феллини получил свой последний «Оскар», в октябре планировал отметить юбилейную годовщину свадьбы с актрисой Джульеттой Мазина, которую снимал во многих своих фильмах.

За две недели до предполагаемого торжества Феллини попал в больницу с инсультом, а через две недели умер. Он прожил в браке с Джульеттой 50 лет и один день. Верная жена ушла из жизни через пять месяцев после Федерико, по ее просьбе ее похоронили с фотографией мужа в руках.

Билл Пэкстон

www.globallookpress.com / Dave Longendyke

В 2017-м в 61 год умер Билл Пэкстон, которого в России знали по фильмам «Чужие», «Терминатор», «Титаник» и «Хищник 2».

Пэкстон с детства страдал от ревматизма, который привел к проблемам с сердцем. В феврале 2017 актер перенес операцию на сердце, а на следующий день умер. Но не от последствий хирургического вмешательства, как можно было бы подумать, а от инсульта.

Джеральдин Макьюэн

www.globallookpress.com / Supplied by FilmStills.net

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Джеральдин скончалась в январе 2015 в 82.

В России Макьюэн помнят по роли мисс Марпл в знаменитом сериале по детективам Агаты Кристи. На самом деле она снялась в десятках картин, ведь творческий путь актриса начала в 14 еще в 1946.

За три месяца до ухода из жизни Джеральдин перенесла инсульт, ее положили в больницу, сын и дочь навещали знаменитую мать. Оправиться от инсульта не удалось, да и возраст давал о себе знать, актриса тихо и спокойно ушла в другой мир.

Туве Янссон

© РИА Новости / Виталий Белоусов

Финская писательница, придумавшая муми-троллей, умерла в 2001-м в 86.

Янссон так любили на родине, что день ее восьмидесятилетия отмечали как национальный праздник Финляндии, а в день ее смерти объявили общенациональный траур и по всей стране приспустили флаги.

Туве всегда была худенькой, стройной и достаточно здоровой, она и в преклонном возрасте вела активную жизнь, но инсульт не пощадит и ее.