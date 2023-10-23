Суд отказал третьей жене Градского Ольге в праве на его наследство

Третья жена народного артиста России Александра Градского Ольга по решению Тверского суда Москвы не получит наследство. Решение инстанции опубликовало РИА Новости.

«Суд отказал в удовлетворении иска», — говорится в сообщении.

В 2022-м Ольга Градская, с которой музыкант был в браке с 1980 по 2001 год, подала иск в суд к вдове артиста Марине Коташенко и своим же детям Марии и Даниилу. Разбирательства по этому делу проводились в закрытом режиме.

Народный артист РФ Александр Градский умер 28 ноября 2021 года в возрасте 72 года. После себя он оставил наследство с сумарным размером около одного миллиарда рублей. Проблема в том, что его никак не могут поделить родственники между собой. Подробнее об этом рассказывал 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru также рассказывал, как на самом деле жил Градский с молодой женой Мариной.