Суд отказал третьей жене Градского Ольге в праве на его наследство

|
Евгения Романова
Евгения Романова 53 0

Разбирательства по этому делу проходили в закрытом режиме.

Суд отказал третьей жене Градского Ольге в праве на его наследство

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Mikhail Tereshchenko

Читайте нас в: Дзен Новости

Третья жена народного артиста России Александра Градского Ольга по решению Тверского суда Москвы не получит наследство. Решение инстанции опубликовало РИА Новости.

«Суд отказал в удовлетворении иска», — говорится в сообщении.

В 2022-м Ольга Градская, с которой музыкант был в браке с 1980 по 2001 год, подала иск в суд к вдове артиста Марине Коташенко и своим же детям Марии и Даниилу. Разбирательства по этому делу проводились в закрытом режиме.

Народный артист РФ Александр Градский умер 28 ноября 2021 года в возрасте 72 года. После себя он оставил наследство с сумарным размером около одного миллиарда рублей. Проблема в том, что его никак не могут поделить родственники между собой. Подробнее об этом рассказывал 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru также рассказывал, как на самом деле жил Градский с молодой женой Мариной.

+4° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
95.91
-1.40 101.43
-1.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:07
«Я бросил»: иллюзионист Сафронов поделился секретами победы над раком
17:52
Суд отказал третьей жене Градского Ольге в праве на его наследство
17:49
Рубикон не пройден: Байден оказался перед ужасным выбором на Ближнем Востоке
17:24
«Преступные методы на грани»: Жорин дал рекомендации по спасению от коллекторов
17:23
Апелляционный суд оставил в силе приговор основателю Grouр-IB Сачкову
17:19
«Быстро учатся»: на Украине признали уязвимое место ВСУ на поле боя

Сейчас читают

Как похудела Елена Степаненко: результат поражает
100-процентная гарантия: в чем опасность израильского «Стального жала»
«Выглядит нелепо»: как с возрастом изменился вкус Валерии в одежде
«Мы два камня, высекающие искры» — Игорь и Вадим Верники отмечают 60-летие

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд
Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023