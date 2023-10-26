Серьезная угроза: как выносить и родить здорового ребенка при проблемах со спиной

В период беременности позвоночник будущей мамы испытывает колоссальные нагрузки. При наличии проблем со спиной благополучное вынашивание и рождение ребенка оказываются под серьезной угрозой.

Долгожданная беременность — яркое событие в жизни любой женщины. Однако для некоторых будущих мам этот прекрасный период может оказаться не столь безоблачным из-за проблем со спиной. Грыжи, остеохондроз, протрузии и другие заболевания, изредка дававшие о себе знать до зачатия или не диагностированные ранее, во время вынашивания могут стать серьезной угрозой для здоровья как матери, так и ребенка.

Насколько проблемы со спиной опасны в период беременности, стоит ли ложиться на сохранение и как подобные диагнозы могут отразиться на родах, эксклюзивно Пятому каналу рассказала член ассоциации профессиональных остеопатов России и врач Галина Мамаева.

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Какие заболевания спины чаще всего развиваются у будущих мам

Согласно статистике, более 80% населения Земли так или иначе страдают из-за проблем с осанкой. Молодые люди чаще подвержены развитию сколиоза, кифоза или лордоза (искривление различных отделов позвоночника), а старшее поколение — протрузиям, смещению дисков и позвонков.

Нередко к запущенной форме основного диагноза добавляется остеохондроз — истончение костей, хрящей и суставов. Это особенно опасно для будущих мам, чей организм должен быть достаточно крепким и здоровым, чтобы успешно перенести беременность и роды.

Факторов, которые могут повлиять на развитие проблем со спиной до беременности тоже немало. Чаще всего причиной недуга становятся:

Врожденные искривления;

Тяжелая физическая работа;

Миопатия (слабый тонус мышц);

Жесткий некачественный матрас;

Сидячая работа.

А в период вынашивания ребенка риск развития межпозвоночной или пупочной грыжи увеличивается кратно. В первом случае образование возникает из-за того, что жидкость, заполняющая спинной диск, под сильным давлением (быстрый набор веса, постоянно возрастающая нагрузка на опорно-двигательный аппарат из-за развития ребенка) выталкивается наружу и давит на нервные окончания позвоночника. Во втором случае грыжа появляется по причине сильного давления увеличивающегося живота на кольцо мышц вокруг пупка.

К основным факторам развития болезни относятся:

Малоподвижный образ жизни;

Вынашивание двойни или тройни;

Резкое и неконтролируемое увеличение веса матери в период вынашивания;

Повторная беременность.

Не меньшую опасность представляют протрузии — неестественное выпячивание межпозвоночного диска, которые развиваются практически бессимптомно. Именно поэтому будущие мамы зачастую узнают о проблемах со спиной уже после зачатия, когда их начинают беспокоить тянущие боли в районе шеи, груди или поясницы.

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Как проблемы со спиной влияют на течение беременности

Во время беременности организм женщины постоянно сталкивается с сильным стрессом. В первом триместре — с 1 по 13 неделю — происходит резкий скачок гормонов. Будущая мама становится намного эмоциональнее, возрастает аппетит, а быстрая утомляемость и сонливость становятся ее постоянными спутниками.

«Это большая нагрузка для организма, особенно в первом периоде. Начинают вырабатываться гормоны, которые до этого не вырабатывались в таком количестве. И, безусловно, нагрузка ложится на печень и желчный пузырь», — рассказала врач.

Кроме того, в первые недели существенно повышается риск отека нервных окончаний, что чревато резкими болями в зоне локализации грыжи или другого заболевания. Такой побочный эффект вызывает прогестерон — стероидный гормон, подготавливающий женщину к беременности.

Ближе ко второму триместру — с 14 по 27 неделю — плод растет и развивается куда быстрее. Будущих мам в это время нередко беспокоят боли в спине и отеки. Нагрузка на скелет становится колоссальной, так как матка увеличивается, перемещаясь ближе к копчику и пережимая грыжу.

Это также может повлечь следующие осложнения:

Возникает гипертонус задней стенки матки, который в ряде случаев приводит к незапланированному прерыванию беременности или преждевременным родам;

Нарушается поступление к плоду питательных веществ и кислорода, наступает гипоксия;

Беременная меньше двигается из-за болевого синдрома, что негативно влияет на все группы мышц и подготовку тела к родам.

«Когда позвоночник эластичный, находится в движении, тогда и спинномозговая жидкость поступает в мозг, и нет головных болей. Особенно там, где ярко выражен лордоз. В таком случае головка ребенка устанавливается наименьшим размером (по отношению к родовым путям) и возникают проблемы с ее вхождением в полость таза», — отметила остеопат.

Третий триместр (с 27 по 40 неделю) — наиболее опасное время, так как вес ребенка значительно увеличивается, создавая ощутимую нагрузку на весь опорно-двигательный аппарат будущей мамы. К этому же времени мышцы и связки женщины естественным образом становятся мягче и эластичнее, чтобы роды прошли без травм и сильных болей. Однако при наличии нерешенных проблем со спиной подготовка к рождению малыша может усложниться — понадобится наблюдение у врача.

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Нужно ли ложиться на сохранение при грыже или протрузии

Чаще всего беременной женщине с грыжей или протрузией достаточно наблюдаться у остеопата в течение всего срока. К сохранению прибегают лишь в исключительных случаях: при остром болевом синдроме и сильных жалобах на последних неделях. В качестве профилактики специалист может выписать будущей маме программу мягких и несложных упражнений, которые снизят интенсивность спазмов.

«Когда наступает период родов, головка устанавливается наименьшим размером в малый таз. В этот момент подвздошная кость становится эластичной и частично раздвигается. Затем ребенок при родах делает поворот. <…> Копчик [роженицы] отходит на два миллиметра назад. Но что происходит, если у женщины есть проблема со спиной? Возможна травма и головки, и мягких родовых путей у женщины», — отметила врач.

Именно поэтому при наличии нерешенных проблем со здоровьем врачи нередко настаивают на кесаревом сечении, дабы снизить нагрузку на позвоночник и избежать непоправимых последствий.

Как женщине максимально безболезненно выносить ребенка при грыже и остеохондрозе

В идеале каждая женщина, планирующая в скором времени беременность и рождение ребенка, должна предварительно пройти полный осмотр и в регулярно наблюдаться у гинеколога и остеопата.

Специалист поможет сбалансировать количество витаминов в организме. Например, зачастую будущие матери не обращают внимание на недостаток кальция, что приводит к хрупкости костей, зубов и патологиям формирования скелета ребенка.

Так как женщинам в положении противопоказано большинство сильнодействующих обезболивающих препаратов, врачи рекомендуют придерживаться наиболее простых и действенных советов.

Носить специальный бандаж, который снизит нагрузку на таз и поясницу в последние месяцы беременности;

Контролировать набор веса вместе с врачом, так как лишние килограммы могут усугубить положение;

Ходить часто и понемногу, однако только в медленном темпе. Сидячий образ жизни, равно как и резкие движения могут усилить болевой синдром.

Приобрести специальные подушки и более качественный матрас. Это поможет снизить отечность и принять наиболее комфортную для спины позу во время сна или сидения на стуле или в кресле.

Тем, кто лишь задумывается о беременности, необходимо заранее включить в свою жизнь правильное питание и занятия спортом. Чаще выбираться на прогулки, контролировать основные показатели массы телы и вводить в привычку профилактические походы к остеопату.

Однако проблемы со спиной подстерегают женщин не только во время вынашивания ребенка. Чаще всего межпозвоночные грыжи и остеохондроз развивают уже после родов.

Сразу после беременности организм сильно ослаблен и требует немало времени на восстановление, которого у новоиспеченных мам зачастую не хватает. Почти все свое внимание они отдают младенцу, пренебрегая хорошим сном, питанием, отдыхом и прогулками на свежем воздухе. Главное помнить, что здоровье мамы играет не менее важную роль, чем благополучное развитие малыша.