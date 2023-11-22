Дары природы: в чем главная польза сезонных плодов

Поклонникам правильного питания, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует ежедневно включать в меню не меньше 400 граммов плодов. Это минимум пять порций. Фрукты, овощи и ягоды особенно нужны тем, чей организм страдает от нехватки полезных веществ — авитаминоза.

На магазинных полках круглогодично лежат разнообразные плоды. Однако максимальная польза от их употребления приходится лишь в определенный сезон.

Почему фрукты и овощи полезны не круглый год

Современные люди привыкли видеть любимые фрукты и овощи в продаже каждый день. Однако не все задумываются, сколько этапов химической обработки было проделано перед тем, как продукцию выложили на прилавок. Различные ухищрения с плодами начинаются с самого начала выращивания. С помощью синтетических удобрений овощеводы увеличивают урожайность, улучшают качество урожая, а также ускоряют процесс их роста. А большое количество пестицидов позволяет надолго сохранить свежий вид продукта, значительно затормаживая процесс гниения.

Однако использование химических препаратов может негативно сказаться на здоровье. К счастью, большая доля использованных веществ выветривается при длительном хранении, также часть их можно вымыть с помощью чистой проточной воды. Но все же окончательно избавиться от химикатов довольно сложно.

Чем полезны сезонные овощи и фрукты

Сезонные фрукты и овощи — настоящий кладезь витаминов. Именно они могут повысить иммунитет человека и принести настоящую пользу его организму.

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В сезонных плодах множество полезных элементов: каротин, витамины A, B, С, К и Р, клетчатка, крахмал, фруктоза, пектины, клетчатка, сахароза, органические кислоты, минеральные соли.

Свежевыращенные плоды содержат множество полезных элементов. Количество всех тех витаминов и минералов, которые характерны каждому представителю, достигает пика при созревании. Следовательно, полезнее всего употреблять природный продукт сразу после сбора.

Однако есть продукт «с грядки» удается только владельцам дачных участков и их знакомым. Остальным приходится довольствоваться товарами из магазина. Содержание полезных веществ зависит от срока, прошедшего с момента сбора фрукта, овоща или ягоды: чем меньше времени прошло, тем больше витаминов сохранилось.

Несмотря на особенно приятный вкус и привлекательный внешний вид, далеко не все плоды употребляются сразу. Следовательно, концентрация питательных веществ снижается. Однако спешить выкидывать полежавшие продукты не стоит, ведь они все еще могут быть полезны. Если фрукт, овощ или ягоды законсервировать или заморозить, то некоторые полезные вещества сохранятся: кальций, железо, магний, витамины B и E. Также все еще будут содержаться растительные волокна, клетчатка и пектин. Это улучшит работу пищеварения.

Помимо этого, сезонные плоды не подвергаются химической обработке. В этом нет нужды, ведь они выращены естественным путем в надлежащих конкретно каждому виду условиях.

Сезонные плоды зимы

Когда на улице царят холода и снега, укреплять иммунитет особенно важно. Несмотря на непригодные условия для самостоятельного выращивания овощей и фруктов, получать витамины из природных даров возможно. В этом помогут осенние запасы и продукция из теплых уголков Земли.

Что есть в декабре: все виды капусты, тыква, репа, лук-порей, свекла, морковь, айва, хурма, гранат, клюква, шиповник, картофель, цитрусовые.

Что есть в январе: томат, редька, капуста, киви, лук-шалот и лук-порей, артишоки, репа, пастернак, различные цитрусовые.

Что есть в феврале: брокколи, тыква, перец, виноград, груши, яблоки и апельсины.

Сезонные плоды весны

Весной появляется риск столкнуться с авитаминозом — нехваткой одного или нескольких витаминов, влияющей на иммунную систему.

Что есть в марте: все виды капусты, чеснок, редька, репа, сельдерей, свекла, морковь, картофель, апельсины, киви, лимоны, яблоки.

Что есть в апреле: кресс-салат и салат радиччио, спаржа, шпинат, редька, ревень, лук-порей, капуста, редис, авокадо, лимон, банан.

Что есть в мае: спаржа, шпинат, редька, белокочанная капуста, молодой горошек, огурец, клубника, черешня, нектарин, персик, абрикос, салаты: кочанный, латук, руккола.

Сезонные плоды лета

Летом открывается множество возможностей для интересного и активного времяпрепровождения. Поэтому энергия в этот сезон особенно необходима, но получить ее может помешать изнурительная жара. К счастью, в это теплое время года начинают расти многие источники свежести, витаминов и минералов. Уже в июне на прилавках можно найти молодые фрукты и овощи, доставленные из теплых регионов.

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Что есть в июне: зеленый горошек, огурец, редис, сельдерей, стручковая фасоль, салатная зелень, кабачок, фасоль, цветная капуста, брокколи, абрикос, нектарин, персик, черешня, черника, земляника, клубника смородина, крыжовник и салаты.

Что есть в июле: молодой картофель, огурец, помидор, баклажан, болгарский перец, кресс-салат, кочанный салат, персик, абрикос, нектарин, клубника, малина, вишня, черешня, смородина, черника, голубика, крыжовник.

Что есть в августе: кукуруза, цукини, томат, огурец, редька, листовая свекла, виноград, слива, груша, дыня, инжир, арбуз.

Сезонные плоды осени

С древних времен осенняя пора ассоциировалась у людей со сбором урожая. Лето закончилось, и плоды, которым уделялось много сил и внимания, наконец созрели. В это время люди занимаются заготовками на зиму, но важно не забывать, что осень — еще одна пора авитаминоза. Тоскливая серость на улице зачастую только усугубляет состояние в сезон простуд и вирусов. Витамины природных даров становятся особенно необходимыми.

Что есть в сентябре: баклажан, кабачок, патиссон, тыква, морковь, фасоль, хрен, чеснок, кукуруза, батат, редька, репа, брюква, картофель, яблоко, дыня, облепиха, брусника, ежевика, инжир, виноград, айва.

Что есть в октябре: свекла, лук, сельдерей, помидор, репа, клюква, шиповник, калина, яблоко, груша и фейхоа.

Что есть в ноябре: различные виды капусты, болгарский перец, хурма, киви, гранат, клюква и цитрусовые.