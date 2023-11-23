Стряхнуть пыль и снять ковер со стены: как преобразить «бабушкину» квартиру

Создать уютное гнездышко в квартире с советским ремонтом просто, если помнить о нескольких важных правилах.

Старые квартиры привлекают своим антуражем и напоминают о временах детства, когда время после школы проходило под присмотром бабушки и дедушки. Обед на маленькой кухне, книги из громоздкого шкафа, поделки и рисунки в серванте, громоздкие зеркала, узоры ковра на стене — похожие воспоминания есть практически у каждого. Однако всему свое время и былые решения уже давно потеряли актуальность. Более того, планировка таких помещений не совсем удобна для современных молодых семей.

Как легко и недорого обустроить квартиру с «бабушкиным» ремонтом, эксклюзивно Пятому каналу рассказала специалист по хоймстейджингу и редизайну интерьера Ольга Дмитрик-Кононова.

Какие проблемы часто возникают при ремонте старой квартиры

«Бабушкиным» ремонтом называют неактуальные дизайнерские решения, то есть при обустройстве жилья использовались устаревшие в наши дни элементы. Кроме ковров на стенах, обоев в цветочек и хрустальных объемных люстр, характерными чертами таких квартир являются:

сильная загроможденность;

тяжелая мебель;

темные тона;

устаревший текстиль;

нефункциональная расстановка мебели.

Обычно раньше мало задумывались над тем, как некоторые элементы гармонируют между собой. Люди руководствовались главным правилом: не хуже, чем у других, поэтому в одной комнате могли соседствовать громоздкие шкафы, тяжелый стол и массивная кровать.

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К планировке подходили с учетом того, чтобы все поместилось в комнате. В основном, мебель расставляли вдоль стен, иногда разделяли пространство шкафом, чтобы, например, ограничить детскую зону от родительской.

«Основные проблемы в этих квартирах — это, безусловно, ее габариты. Так как стены раздвинуть не получится, ты можем только визуально увеличить площадь за счет таких приемов, как светлые стены, минимум мебели — только та, которая функционально обоснована», — отметила эксперт.

Все это позволит сделать пространство более красивым и удобным для новых обитателей.

Какой стиль выбрать для ремонта в старой квартире

Чтобы сделать из старой жилплощади уютное и стильное, следует правильно подобрать стиль. Часто поклонники современных течений в дизайне делают в этом вопросе грубые ошибки.

«Как правило, „бабушкина“ квартира — это все-таки достаточно малогабаритное жилье. Такие стилевые решения, как хай-тек, где используется много стекла и металла, будут смотреться неприемлемо для такого объема жилья», — пояснила специалист.

Наиболее подходящим вариантом будет скандинавский стиль. Это решение предполагает светлые тона в интерьере, элементы из дерева и природного камня. Все это поможет сделать квартиру максимально уютной и современной.

Как решить проблемы с освещением в старой квартире

Важным недостатком старых квартир является плохое освещение, так как часто в подобных помещениях вешали только одну люстру для основного освещения и бра над кроватью, иногда ставили лампу на письменный стол. Однако всех этих источников мало, чтобы комфортно себя чувствовать в подобном пространстве. Существует несколько способов легко решить данную проблему.

В первую очередь стоит заменить обои или перекрасить стены. Лучше выбрать материалы пастельных тонов, так как теплые оттенки позволяют визуально расширить помещение.

«Я бы предложила вам в первую очередь высветлить стены, так как яркий пестрый рисунок на „бабушкиных“ обоях будет плохо смотреться в вашей обновленной квартире», — прокомментировала хоумстейджер.

После смены обоев или окрашивания стен, стоит установить новые источники света.

«Не обязательно менять весь потолочный свет или делать ремонт, проводя новые элементы питания. Можно добавить торшеры, бра, настольные лампы. Это даст возможность сделать ваш интерьер наиболее удобным», — порекомендовала эксперт.

Выбирать лампы теплых оттенков, так как это создает больший уют.

«Не используем белый цвет, холодные оттенки в освещении, всегда прибегаем к мягким теплым оттенкам», — посоветовала специалист.

Как обновить интерьер на кухне

В хрущевках — домах, построенных с конца 1950-х годов, — есть еще одна «уязвимая» зона. В кирпичных и панельных пятиэтажках советских времен очень маленькие кухни. В среднем, их площадь составляет пять квадратных метров.

По задумке архитекторов предполагалось, что люди дома будут только завтракать, а в течение дня питаться в столовых. Однако советские граждане все равно предпочитали есть дома. Во-первых, из экономии, а во-вторых, блюда мам и бабушек всегда оказывались вкуснее, потому что готовились по особым рецептам.

Раздвинуть стены в этом пространстве, к сожалению, не получится, но есть несколько уловок, которые позволяют скрыть этот дефект.

Покрасить стены в светлые тона. Это визуально расширяет пространство.

Заменить устаревшие и массивные фасады кухонной мебели.

«Их можно заказать в современных цветах, например, в белом или светло-сером. А ваши любимые оттенки такие, как желтый, фуксия можно добавить, используя текстиль или элементы бытовой техники», — прокомментировала эксперт.

Все это поможет не только расширить пространство кухни, но и сделать интерьер более мобильным: в любой момент хозяева могут изменить цвет или добавить новые краски по своему усмотрению.

Как подготовить старую квартиру к продаже

Нет смысла вкладываться в полноценный ремонт, если есть желание продать старое жилье. Новые дизайнерские решения могут дорого обойтись, но весомой прибыли не принесут. Однако внешний вид — все равно остается важной характеристикой при продаже жилья, поэтому стоит привести недвижимость в порядок.

Есть несколько недорогих способов с чистой совестью повысить ценник на недвижимость:

Навести порядок. Захламленная квартира выглядит менее презентабельно для покупателей, поэтому стоит избавиться от старых и ненужных вещей. Новые жильцы будут не в восторге, если им вместе с квартирой достанутся старые сломанные лыжи, пыльные баночки с соленьями на балконе, коробки со старыми вещами на антресолях, так как придется тратить время и деньги на грузчиков, чтобы избавиться от «пережитков прошлого». Сделать косметический ремонт. Чтобы дороже продать квартиру, надо подклеить обои, подкрасить трубы в ванной, отмыть плиту на кухне, а также постараться избавиться от желтых разводов на стенах. Это произведет приятное впечатление на потенциальных покупателей. Провести дезинфекцию. Важно помнить, что новые владельцы хотят в первую очередь приобрести жилье для себя, поэтому не планируют делить кухню с тараканами, ванну с плесенью, а комнату с клопами и пауками. Замаскировать недостатки. Стоит здраво оценить недвижимость и найти слабые стороны. Минимальные огрехи можно легко скрыть. Например, дыру в стене завесить красивой картиной, а на трещину в плитке положить ковер. Подумать о декоре. Даже если квартира будет продаваться, то нельзя забывать об украшении помещения. Старые «кричащие» занавески, подушки и пледы с устаревшими узорами лучше заменить на что-то более стильное. А вот перед тем, как избавиться от старого ковра, надо хорошенько подумать. В последнее время подобные изделия стали часто использовать в дизайне. Но перед показом жилья напольное покрытие следует почистить.

Помня все эти советы, удастся сделать жилье более уютным, что не только увеличит стоимость недвижимости, но и позволит произвести приятное впечатление на покупателей.