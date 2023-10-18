Интерьер мечты: сможет ли гибкий камень заменить природный материал

Каменные стены в домашнем интерьере смотрятся изящно и дорого. Однако покупка такого материала может сильно ударить по карману. Находчивые любители красивого антуража пытаются сэкономить и сымитировать кладку из натурального камня. В ход идут булыжники из клей-пены и штукатурка с рисунком.

Недавно на магазинных полках появился гибкий камень. Это покрытие выглядит как природный материал: мрамор, гранит или песчаник. А наклеить его не составит труда любому, кто хоть раз делал ремонт самостоятельно. Будет ли новая альтернатива натуральному камню долгосрочной и качественной, выяснила «Самая полезная программа».

Что такое гибкий камень

Гибкий камень — это облицовочный материал, который состоит из специальной подложки, клеящего вещества и верхнего декоративного слоя из частиц натурального камня. Такое покрытие очень пластичное, что позволяет использовать его в реализации многих задумок. Руководитель строительной компании Евгений Шамин уверяет, что гибкий камень ляжет даже на неровную поверхность.

Покрытие каким гибким камнем будет дешевле

Чтобы убедиться в том, что альтернатива натуральному материалу успешно справляется со своим предназначением, провели исследование. Для этого взяли один квадратный метр песчаника, стоимостью 1000 рублей, и аналогичную площадь гибкого камня за 1500 рублей. Казалось бы, природное покрытие дешевле, однако эксперт советует сделать выводы после подсчета общих затрат, включая установку.

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«Камень сам по себе тяжелый, и, соответственно, будет идти очень большая нагрузка. То есть необходимо в принципе усиливать фасад. Плюс необходимо будет отбирать камень поштучно, чтобы толщина совпадала. В итоге придется заплатить профессионалам за подборку камня по толщине, а также за его обработку», — объясняет Шамин.

В итоге отделка одного квадрата песчаником в среднем будет стоить 4,5 тысячи рублей. А вот гибкий камень можно разрезать обычным канцелярским ножом и уложить самостоятельно. Если все же прибегать к услугам мастера, то клей и работа обойдутся примерно в 1000 рублей за квадратный метр.

Насколько крепкий гибкий камень

Первым делом материалы проверили на износостойкость. Образцы закрепили на специальном стенде и прошлись по ним шлифовальной машиной, которая имитировала любые природные аномалии, воздействовашие длительное время на камень. Процесс шлифовки на высоких оборотах ускоряет истирание в несколько раз, поэтому куски обрабатывали лишь 10 секунд. В итоге натуральный материал выглядел как до начала теста. А вот поверхность искусственного потеряла верхний слой и стала гладкой. Следовательно, для внешной отделки песчаник подойдет больше.

Также иногда стены подвергаются механическим повреждениям. Для проверки устойчивости покрытия к такому роду воздействия использовали молоток. В этом эксперименте лучше себя показал гибкий камень. Благодаря тому, что он приклеен к поверхности, удары не испортили его. Песчаник на этот раз оказался менее прочным. Произошла естественная реакция натурального материала.

Как гибкий камень реагирует на мороз

Во многих уголках России зимы могут похвастаться своей низкой температурой и суровыми погодными условиями. Это настоящее испытание для облицовочных материалов. Однако производители гибкого камня уверяют, что для такого покрытия это преодолимые трудности.

Чтобы это проверить, провели тест. Сухой лед температурой -78,5 градуса поместили на образцы. После того как они охладились, покрытия проверили на хрупкость. Гибкий камень разломался при первой же при попытке сложить его пополам. Песчаник оказался более прочным. Так как согнуть руками его не получится даже при привычной температуре, использовали кувалду. Лишь на десятый удар образовалась небольшая трещина.

Как гибкий камень реагирует на экстремальную жару

Покрытие испытали на огнестойкость. Производители снова обещают потрясающий результат. По их словам гибкий камень выдерживает температуру до +600 градусов. Правдоподобность этих слов проверили с помощью горелки. Уже через 15 секунд образец был прожжен насквозь. Более того, пламя начало распространяться по поверхности, не потухая. Изготовитель заявлял, что материал не горит, но следы говорят об обратном. Вывод о том, что гибкий камень небезопасен, напрашивается сам.

Песчаник от высокой температуры может лишь потрескаться. Это также решили проверить, но природный камень даже не треснул. Лишь немного изменился цвет в месте воздействия.

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Влагостойкость гибкого камня

Материал должен быть влагостойким, так как его зачастую используют в банях. Чтобы это проверить, образцы замочили в контейнере с водой и оставили на четыре часа. Песчаник удерживает влагу. Это видно при извлечении его из емкости.

«Данный камень пористый. Соответственно, вода осталась внутри. При попадании прямых солнечных лучей он высохнет», — делает вывод эксперт.

В этот раз гибкий камень прошел испытание. Он не разбух и легко гнется.

В итоге исследования стало очевидно, что аналог каменной поверхности выручит в тех ситуациях, когда нужен недорогой материал для разнообразия интерьера. Также с его помощью можно дать волю фантазии и оформить эстетичные и изящные конструкции. Однако если покрытие должно быть чем-то большим, чем визуальная составляющая, рисковать не стоит. Лучше заранее позаботится о качестве и собственной безопасности, сделав выбор в пользу натурального камня.