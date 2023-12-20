Особый код: как месяц рождения предопределяет судьбу человека

Дата рождения — это особый цифровой код, который позволяет определить, какие программы заложены в личности. Согласно нумерологии (учению о влиянии чисел на разные сферы жизни), исходя из этой информации, можно узнать многое о будущем. Однако особенно нужно присмотреться к данному показателю, если некоторые числа в дате совпадают, ведь это не просто случайность.

Что означают повторяющиеся цифры в дате рождения и как определить кармическую задачу, эксклюзивно Пятому каналу рассказала нумеролог Илаха Самедова.

Илаха Самедова

Нумеролог

Магия повторяющихся цифр в дате рождения

У каждого есть определенное предназначение. Понять его позволяют различные техники, однако самым простым является изучение даты рождения. Особое внимание нужно обращать на месяц, так как в этом числе заложена информация о том, как человек взаимодействует с окружающими, как он относится к своей семье, а также какую программу (кармическую задачу) несет из предыдущих воплощений.

Как утверждается в нумерологии, более четко вычислить миссию можно, если возникают совпадения в «числовом коде», например, индивид родился 1 января (01.01).

«Числа нашей даты рождения говорят о кармических задачах, которые мы должны пройти. Когда число в дате рождения повторяется, то миссия удваивается», — прокомментировала нумеролог.

Год в данном вычислении не учитывается, так как он программирует совершенно другие характеристики человека.

Январь — месяц под цифрой 1

Нередко в январе на свет появляются старшие дети в семье. Основная задача рожденных в первый месяц года — присматривать за братьями и сестрами. Часто таким людям не хватает одобрения и внимания со стороны окружающих, поэтому они практически полностью растворяются в заботе о родственниках.

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Когда в семье только один ребенок, то появившимся на свет в январе следует направить энергию на помощь друзьям, в которых они видят родственные души. Однако все-таки мамам и папам стоит подумать над тем, чтобы сын или дочь не были одни. Если не получается завести второго малыша, то можно почаще устраивать встречи с семейными друзьями или родственниками.

Согласно нумерологии, когда в числе рождения тоже присутствует единица, то это не только удваивает миссию, но и указывает на нотки лидера и первооткрывателя в характере. «Единицы» всегда могут взять все в свои руки, когда другие пасуют перед трудностями, поэтому нередко становятся хорошими руководителями.

Но если «январята» отказываются от цели, это плохо отражается на их психологическом состоянии. Они становятся более раздражительными и нервными, потому что подсознательно знают, что способны на большее. При этом отказавшиеся от миссии постоянно жалуются на жизнь и невезение, что только отталкивает от них друзей и родственников.

Февраль — месяц под цифрой 2

Рожденные в феврале — это хранители семейных традиций. Они любят пересматривать старые фотографии, копаться в родословной и поддерживают порядки, заведенные еще несколько поколений назад. Такие люди часто посвящают себя заботе о других. Они сострадательны и могут наставить на путь истинный всего несколькими словами. Например, реализуются сфере благотворительности.

«Задача февральских — это поддержание хороших отношений с бабушками и дедушками. Эти души приходят для того, чтобы присматривать за старшим поколением. И, кстати, очень часто именно февральских больше любит старшее поколение», — отметила эксперт по нумерологии.

Когда в дате рождения тоже встречается цифра два, это удваивает задачу. Главную роль в их жизни будут всегда играть персоны, которые намного старше их, способные стать не просто учителями, а мудрыми наставниками и советчиками.

Март — месяц под номером 3

В нумерологии цифра три символизирует впечатлительных и импульсивных личностей, которые привыкли доверяют всему, что говорят другие, так как с малых лет привыкли выполнять чьи-то просьбы. Таким людям важно научиться независимости и выстроить здоровые отношения с близкими.

«Мартовские приходят для того, чтобы наладить отношения с мамой. У них очень часто возникают проблемы, <…> потому что родительницы любят контролировать жизнь тех детей, кто появился в начале весны», — отметила эксперт.

Особенно важно заявить близким о психологических границах тем, кто является единственным или младшим ребенком в семье. Если тройка в дате рождения повторяется, например, человек родился 3, 13, 23, 30 или 31 марта, то это усиливает его миссию сохранять баланс в отношениях с мамой. Это поможет и в личной, и деловой сферах. Пока личные проблемы не решены, им тяжело удается реализоваться в жизни.

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Апрель — месяц под номером 4

Отмечающие день рождения в апреле — обычно храбрые и рассудительные натуры. Они могут добиться любых целей, но при наличии определенного плана. Несмотря на то, что они очень конкретны в своих целях, они могут гибко лавировать и подстраиваться под реальность, чтобы добиться результата.

Особая миссия рожденных в апреле, как утверждается в нумерологии, — наладить контакт с отцом. Им бывает сложно поддерживать отношения с родственником: либо тот проявляет гиперопеку и пытается контролировать каждый шаг ребенка, либо, наоборот, сами апрельские пытаются всеми силами привлечь его внимание. Рожденным 4, 14 и 24 числа сложнее восстановить гармонию.

Важно помнить: от того, как выстроены отношения с родителем, будет зависеть успех в жизни. Если отец чем-то провинился или нарушил какие-то правила, важно простить его и избегать тех ошибок, которые тот в свое время совершил. В некоторых случаях рожденным в апреле стоит задуматься о том, чтобы продолжить дело близкого или посвятить жизнь той же профессии.

Май — месяц под номером 5

Существует поверье, что рожденные в конце календарной весны обречены на страдания. Однако так происходит из-за того, что они часто живут не своей жизнью, поскольку имеют тесную связь с мамой. В подобных случаях бывает так, что личность наперекор всему пытается отстраниться от внимания родственницы и не быть на нее похожим, при этом выбирая радикальные методы. Этот сценарий серьезно влияет на будущее.

«Майские должны наладить карму матери, у которой часто <…> в жизни складывалось достаточно сложно. И ребенок приходит для того, чтобы стереть эту негативную память и не пойти по ее пути», — предостерегла нумеролог.

Если в дате рождения тоже встречаются пятерки, то стоит быть готовым к тому, что придется часто бороться с этим с двойным усердием. Также часто повторение цифры указывает, что личность наделена талантом аналитика и хорошо работает с информацией, а также имеет способности к ясновидению и интуитивно чувствует ошибки других.

Июнь — месяц под номером 6

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Тем, кто появился на свет в середине года, важно посвятить себя семье. К вопросам брака и рождению детей они должны относиться со всей ответственностью, потому что легко могут упустить шанс на личное счастье.

«Очень часто у июньских детей родители разводятся в их раннем детстве. Задача не разводиться, так как, скорее всего, второй и третий браки будут очень сложными, если их вообще получится создать», — предупредила эксперт.

Рожденные летом имеют склонность к тому, чтобы рано начинают стремиться к семейной жизни, так как чувствуют кармическую задачу. Однако спешка нередко приводит к фатальным ошибкам, имеющим болезненные последствия.

Стоит также помнить, что повторяющиеся шестерки в дате рождения говорят о том, что у индивида есть дар творца. Он может работать в сферах, где требуется работа руками.

Июль — месяц под номером 7

Рожденных в июле, а особенно 7, 17 и 27 числа, можно назвать баловнями судьбы. Их желания всегда слышит Вселенная. Все, что они пожелают, немедленно исполняется. Однако для того, чтобы обрести счастье, им нужно помнить о важной жизненной миссии.

«Задача июльских — переехать в другой город или страну. Они не должны жить там, где они родились», — предупредила специалист по нумерологии.

Не стоит бояться этого решительного шага. Обладатели «семерок» настолько обаятельны и амбициозны, что могут реализоваться в любой сфере, в какой только захотят. Также июльские дети хорошо реализуются в тех сферах, где требуется часто менять обстановку, например, ездить в командировки или совершать деловые визиты за границу.

Август — месяц под номером 8

У празднующих день рождения в августе, как утверждается по нумерологии, есть особая миссия, преследующая их с момента появления на свет.

«Задача августовских — не дать родителям разойтись. Обычно такие дети рождаются на пике сложного периода родителей, когда они подумывают о разводе», — прокомментировала эксперт.

Дублирующаяся «восьмерка» в числе рождения свидетельствует о том, что к такой личности тянутся люди. Многие будут обращаться за помощью к рожденным в августе. Не следует отвергать их предложения. Важно одаривать добром и поддержкой всех, кто в этом нуждается.

Сентябрь — месяц под номером 9

Родившиеся в сентябре наделены невероятным талантом. Вероятно, какой-то дар несколько поколений преследует род, но члены семьи никак не могли его реализовать в полном объеме. И задача потомка — наконец прославить свою фамилию.

«Задача сентябрьских — <…> найти этот талант и развивать, и заявить о нем, чтобы другие узнали», — отметила эксперт.

Особенно ярко это должно проявиться у тех, кто появился на свет 9, 19 и 29 числа. Обычно жизнь таких личностей делится на два этапа. В первую часть они накапливают знания и навыки, а во второй — передают накопленный опыт и реализуют потенциал.

Октябрь — месяц под номером 10

Рожденным в октябре, согласно нумерологии, суждено увеличить капитал семьи или восстановить финансовое благополучие. Ни в коем случае им не рекомендуется разбазаривать финансы, доставшиеся от предков.

«Задача октябрьских — приумножить капитал рода. То есть если родители оставили квартиру, машину, детям нельзя продавать имущество. Это возможно только в том случае, когда они хотят купить что-то большее», — отметила эксперт.

Если октябрьский ребенок не сумеет грамотно распорядиться деньгами, которые ему остались по наследству, то с большей вероятностью у него навсегда закроется финансовый поток. Особенно важно следить за материальной сферой тем, кто родился 10 октября.

Ноябрь — месяц под номером 11

В ноябре обычно рождаются те, кому предначертано оставить след в истории. Они могут стать не просто мастерами своего дела, но и прославиться.

«Где бы ни работал ноябрьский ребенок, чем бы он ни занимался, о нем должны узнать другие. <…> Очень часто знаменитые актеры, певцы, талантливые люди, рождаются в этом месяце», — прокомментировала нумеролог.

Отмечающие свой праздник в ноябре — настоящий борцы. Их энергии и упорства всегда хватит, чтобы добиться цели, особенно если появились на свет 11 ноября.

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Декабрь — месяц под номером 12

В последний месяц года рождаются те, кому суждено постоянно мирить близких, так как все время в таких семьях нередко возникают споры и конфликты. Таким людям важно собрать родных вокруг себя и научить взаимодействовать друг с другом. Им нужно почаще устраивать посиделки по праздникам, а также навещать тех, кто живет далеко.

«Родственники очень часто в ссоре, например, мама или папа конфликтуют со своим братом, или бабушка ругается с детьми. И декабрьский ребенок — такое укрепляющее звено между близкими», — отметила эксперт.

Эти люди обычно тонко чувствуют окружающих, поэтому выбирают профессии, связанные с тем, чтобы помогать всем вокруг. Особенно это актуально для рожденных 12 декабря.

Что означают нули в дате рождения по нумерологии

В некоторых случаях в дате рождения повторяется много нулей — три и больше. Это особенно актуально для тех, кто родился в XXI веке.

«Когда в дате рождения есть много нулей, то отрицательные качества будут более ярко выражаться, чем у других людей. То есть рожденные первого и десятого очень сильно будут друг от друга отличаться», — отметила эксперт.

Однако личности, имеющие много нулей, отличаются тем, что стремятся к независимости и легко принимают решение. А вот те, в чьей дате нет данных цифр, как утверждается по нумерологии, отличаются консервативностью. Им сложно принимать важные решения.