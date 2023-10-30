Проверьте себя: в какие числа рождаются самые богатые люди

Что на самом деле скрывается за датой рождения?

Дата рождения — это не просто набор цифр, а целый энергетический код, в котором заложен ответ на многие вопросы. Существует ли какая-то взаимосвязь между датой рождения и финансовым успехом? На этот вопрос 5-tv.ru ответила цифровой психолог и энергопрактик Вера Ганеева.

Первоначально нужно определить свой архетип: превратить день своего рождения в единичное знание. Например: 28 = 2 + 8 = 10. Далее: 10 = 1 + 0 = 1.

Архетип 3 — Победители-богачи

К этому архетипу относятся люди, рожденные 3, 12, 21 и 30 числа. Они наделены яркой внешностью, харизмой и умением побеждать.

Также такие люди легко добиваются своих целей, потому что они оптимисты. Такой человек талантлив и способен достигать больших результатов в любых сферах. Если он сможет использовать свою энергию правильно, то она поможет ему добиться больших финансовых высот.

Архетип 6 — Любимчики Бога

Эти люди рождаются 6, 15 и 24 числа. Их называют любимчиками Бога, потому что им все очень легко дается, если они находятся в своих плюсовых энергиях.

Чаще всего, не прилагая особых усилий, эти люди добиваются успеха легче, чем остальные. Они могут построить карьеру в искусстве и развлекательной индустрии. Главное — ценить собственные навыки и достижения.

Архетип 8 — Представители материального мира

В людях, рожденных 8, 17, и 26 числа, изначально заложена энергия богатства. Если они живут в позитивных энергиях, то могут стать магнитом для финансового благополучия.

Страсть к работе и умение управлять финансами делают их успешными и независимыми, но есть важное правило — им нельзя жить на чужой счет либо бездельничать, так у них перекрывается поток успеха.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как по дате рождения понять свое предназначение.