Брусок, полотенце или рукавица: чем отполировать авто самостоятельно

Помимо плохой погоды, ДТП, мусора и камней под колесами, на дороге могут встретиться еще два врага для машины — краска от свежей дорожной разметки и битум. Они могут испачкать кузов автомобиля в самый неожиданный момент. И если вовремя не заметить пятна, то придется отдать не меньше десяти тысяч рублей за полировку.

Однако водитель может исправить ситуацию самостоятельно с помощью специального средства — автоскраба. Что он из себя представляет и какой вид эффективнее, выяснила «Самая полезная программа».

Что такое автоскраб

Многие водители при обнаружении следов краски на машине сразу же набирают номер профессиональной мойки, даже не попробовав устранить проблему своими силами. Некоторые владельцы личного транспорта даже не слышали об автоскрабах, которые помогают устранить различные разводы на металлической поверхности.

«Автоскраб — это резиновое покрытие с липкой основой, где есть абразивная составляющая [твердые вещества, помогающие для удалить затвердевшие частички грязи]», — рассказывает технолог студии по уходу за автомобилями Артем Лямм.

С помощью данного материала можно оттереть с кузова пятна различного происхождения: краску, сок деревьев, брызги грязи, битум, разводы и другие стойкие загрязнения поверхности.

Автоскрабы бывают нескольких видов в зависимости от того, какую форму из себя представляет губка с абразивным слоем: брусок, рукавица и полотенце. Цены на них заметно отличаются. Для того чтобы выяснить, какой инструмент справляется со своей задачей лучше всего, провели тест. В качестве образцов взяли по одному экземпляру каждого вида. Автоскраб-брусок стоил 1000 рублей, автоскраб-полотенце приобрели за 1500 рублей, а автоскраб-рукавица обошлась в 2000 рублей.

Какой автоскраб эффективнее оттирает пятна с кузова машины

Возможности автоскрабов проверили на капоте, испачканном краской, битумом, древесной смолой и дорожными реагентами. Загрязнения нанесли за два дня до проведения эксперимента. Использовать инструмент на сухой поверхности нельзя, так высок риск повредить лакокрасочное покрытие, поэтому для начала поверхность смочили мыльным раствором, и лишь затем пустили в ход образцы.

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Первым испытали автоскраб-брусок. Реагенты стерлись буквально за несколько движений. Однако несмотря на уверенный старт, уже на следующем этапе образец подвел. Губка не справилась с краской, которая за два дня, по словам эксперта, проникла в глубокие слои лака. Бюджетное средство также не справилось и оставило сильные разводы. А на участке с древесной смолой образец показал долгожданный хороший результат, оставив на капоте лишь несколько капель самых въедливых загрязнений.

Следующим испытали автоскраб-полотенце. Образец средней ценовой категории без труда убрал следы реагентов. Чуть хуже средство показало себя на участке с пятнами битума, оставив разводы на поверхности. Дорожная краска так и не поддалась данному приспособлению, а древесную смолу полотенце вовсе размазало по кузову машины.

Последним тест прошел автоскраб-рукавица. С дорожными реагентами и краской для разметки дорогой образец справился точно так же, как и предыдущие средства. Однако на участках с древесной смолой и битумом он проявил себя во всей красе. В результате обработки капот стал практически чистым. Это можно обосновать тем, что рукавица имеет больше впитывающих свойств. Это позволяет сильнее давить на поверхность и оттирать особо едкие загрязнения.

Проведенный эксперимент наглядно показал, что для борьбы со стойкими пятнами на машине лучше выбирать автоскраб в форме рукавицы. Он с большей вероятностью справится со следами и не оставит следов. Однако если постоянно ухаживать за личным транспортом и чистить кузов хотя бы раз в пару дней, подойдет и бюджетный "брусок".