«Жену точно не ищу»: почему Стас Пьеха отказался от серьезных отношений

Певец Стас Пьеха заявил о желании подружиться с самим собой. Что могло привести к усталости звезды от серьезных отношений, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Стас Пьеха заявил, что больше не собирается жениться. И даже не хочет заводить серьезных отношений. Почему 43-летний музыкант так решительно настроен? Неужели актриса Ника Здорик разбила артисту сердце? Из-за чего молодые люди не смогли расстаться друзьями? И как Пьеха однажды чуть не убил свою фанатку? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Кто-по пустил волну, что якобы я в соцсетях ищу себе жену. Во-первых, я точно не ищу жену нигде вообще. Одиночество — это же не событие. Это состояние души на самом деле. Я не хочу с кем-то сожительствовать на одной территории. Это точно абсолютно», — заявил певец.

Стас Пьеха признался, что устал от романов и больше не желает влюбляться. Говорит, что вполне комфортно чувствует себя в статусе холостяка.

«Хочется с самим собой подружиться, потому что я всегда был так или иначе в отношениях», — признался артист.

«В первую очередь человек должен быть в комфорте с самим собой, а потом уже в комфорте с каким-то еще человеком. Сначала полюбишь себя, а потом кто-то еще», — высказался певец Родион Газманов.

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Но поклонники уверены: всему виной тяжелое расставание с актрисой Никой Здорик. Молодые люди встречались целый год. Ездили вместе отдыхать и публиковали в соцсетях совместные фото. Но весной внезапно объявили о разрыве.

«Это было что-то прям такое, очень настоящее, что ли. Я не знаю. Просто так случилось», — рассказала Ника Здорик.

По словам актрисы, они хоть и расстались без скандалов, но о дружбе речи не идет.

«Нет, я не верю, кстати, в расставание… У кого-то что-то все равно где-то там надежда какая-то есть», — уверена она.

Артистка призналась: в свое время Пьеха очень сильно помог ей в сложной ситуации.

«Я ему очень благодарна. Он появился в моей жизни в очень непростой момент, непростой этап. И мы с ним были в прекрасных отношениях. Мы очень много чего пережили», — уточнила экс-возлюбленная певца.

Здорик окунулась с головой в работу, а Пьеха отправился познавать себя. Он регулярно проводит сессии с психологом и учится разбираться в своих чувствах.

«Ты, в отношениях находясь, всегда в слиянии находишься. Ты как бы и ты, и не ты. Ты сам себя не принадлежишь. Даже если ты эмоционально зрелый и так далее», — объяснил исполнитель.

«Он еще встретит впереди свою диву, как говорится. Я уверена в этом. Просто сейчас такой период. Значит, ему так надо. Так свободно, так спокойно», — выразила свое мнение певица Александра Воробьева.

Звезда не исключает, что когда-нибудь изменит свое решение. Но это будет нескоро. И девушка точно не должна иметь никакого отношения к шоу-бизнесу. Заводить роман с поклонницами Стас Пьеха тоже не хочет. Ведь среди них часто встречаются не совсем адекватные особы.

«У меня бывало, да, что преследовали. И на капоте дважды у меня девочка каталась. Прям запрыгивала на капот», — рассказал артист.

Однажды фанатская любовь и вовсе едва не закончилась трагедией. Девушка чудом избежала смерти, а Пьеха — тюрьмы.

«С радио на набережную. И там довольно узкая дорога была. Справа река, слева встречка, одна полоса. И она так встала на полосе, как в клипе UNKLE-Radiohead (Rabbit in Your Headlights. — Прим. ред.). И я понимаю, что сейчас либо я ее сбиваю, либо что-то делаю. Я вылетаю на встречку, там машина юзом. Я вылетаю на бордюр. Благо там никого не было. Она бежит опять за мной… В общем, я не помню. Я чудом ушел как-то от столкновения», — поделился певец.

По словам Стаса Пьехи, адекватных поклонниц, конечно, больше. Но он предпочитает общаться с ними со сцены. А искать себе девушку будет в другом месте.