Как подготовиться к Новому году, чтобы избежать лишних трат денег и нервов?

Долгожданный праздник может пойти не по плану, даже когда на его подготовку была потрачена уйма времени. Как не испортить отношения с семьей и детьми?

Новый год — это добрый и волшебный праздник, который хочется отпраздновать весело и по-настоящему уютно. Но вместе со всей предновогодней суетой еще и сваливается куча дел, которые нужно успеть переделать до праздника.

Для тех, кто не знает, как спланировать время, чтобы все успеть и не потратить лишних денег и нервов, популярные блогеры Стас и Поля Понятовские эксклюзивно для Пятого канала составили подборку советов.

Совет № 1: Не увлекаться излишним украшательством

Чтобы создать новогоднюю атмосферу, вовсе не обязательно каждый год покупать огромное количество мишуры, гирлянд, венков и елочных игрушек.

Как правило, достаточно одной гирлянды на елке и одной на окне, чтобы создать праздничное настроение. А еще можно разложить по дому мандарины, которые будут наполнять комнаты приятным цитрусовым ароматом и служить маленьким ярким напоминанием, что праздник совсем близко.

Обратите внимание на украшения своими руками — они обычно делаются из подручных средств и придают дому особый шарм. А еще это отличное совместное занятие с детьми!

Совет № 2: Упаковать все подарки сами

Во-первых, так можно избежать очередей в торговых центрах, во-вторых, сэкономить на упаковке, в-третьих, сделат выбор в пользу экологичности. Ведь упаковочная бумага — это далеко не самый практичный способ упаковки подарков, потому что, как правило, она тут же оказывается в мусорке после раскрытия заветного презента.

Можно проявить творческий подход и использовать то, что уже есть в доме, например, газету и бечевку — сейчас подобный минимализм в тренде. А если подарок довольно объемный, например, шарф или свитер, то достаточно украсить их яркой атласной лентой или положить в сумку-пакет.

№ 3: Подготовить средства экстренной помощи для 1 января

Естественно, всем хочется провести новогодние праздники без происшествий, но бывает всякое, а быть готовым к этому — значит, избежать огромной траты нервов! В аптечке должно быть обезболивающее, что-то от кишечных расстройств, противоожоговое средство, спазмолитики и сердечные препараты.

Совет № 4: Распланировать новогодние каникулы

Во время новогодних каникул всюду поджидают огромные очереди и праздничные тарифы, которые иногда вдвое превышают стандартные. Поэтому полезным будет заранее присмотреться к некоторым вариантам, например, если хочется отправиться всей семьей в загородный домик, то лучше забронировать его заранее! Да-да, иначе мест попросту не останется, либо стоить они будут баснословно.

Совет № 5: Найти время на себя

Наверное, это самый главный совет. Новый год — это период волшебства, единения с семьей, переосмысления собственных планов и целей. Можно сходить вместе с родными на каток или в кинотеатр. Если необходимо побыть наедине со своими мыслями, то не стоит отказываться от этого желания. Чтение, медитации, сборка пазла, который ждал своего часа весь год! Еще обязательно нужно написать благодарности за все свои старания за год и список целей и планов на будущий год.