5 главных вещей, которые нужно успеть сделать до Нового года

До Нового года осталось не так уж и много! А дел перед праздником как раз-таки еще очень много. Что обязательно нужно успеть сделать? Популярный блогер Тимур Цыренов эксклюзивно для 5-tv.ru составил список из 5 вещей.

Устроить себе новогодний челлендж

Как насчет того, чтобы привить себе полезную привычку прямо на пороге нового 2024 года? Например, поставить себе мини-цель гулять на свежем воздухе по 40 минут в день, читать час в день или ходить в зал два раза в неделю. Как правило, на новогодних праздниках появляется больше свободного времени, а значит становится меньше усталости. Стоит использовать это время с пользой!

Посетить стоматолога

Неожиданный пункт, не правда ли? Самое время отбросить страхи и посетить кабинет стоматолога, чтобы проверить все зубы, сделать чистку и ворваться в Новый год с ослепительной улыбкой. К тому же, если зуб заболит в новогоднюю ночь и сразу после нее, праздник точно омрачиться, поэтому стоит задуматься и провести профилактические процедуры заранее.

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Сходить на новогоднюю ярмарку

Если новогоднего настроения пока нет, то нужно скорее его поднимать! Новогодняя ярмарка — это беспроигрышный вариант. Выпить глинтвейн или какао с маршмеллоу, покататься на коньках и купить новые елочные игрушки — что может быть лучше? Таким образом можно очень весело и уютно провести вечер с друзьями или семьей.

Провести выходные за городом

Лучший способ выдохнуть и полностью расслабиться — это выехать на природу с любимым человеком, друзьями или семьей! Сейчас есть широкий выбор различных глэмпингов и баз отдыха. Можно выбрать домик с камином, чтобы уютно расположиться возле него зимним вечером и болтать обо всем на свете с близкими. Такая поездка точно останется в памяти!

Сыграть с друзьями или коллегами в Тайного Санту

Правила игры очень просты — нужно лишь шапка Деда Мороза или мешочек, в который каждый опускает бумажку со своим именем. Затем частники вытягивают по одному имени из мешка — это и будет получатель подарка. Можно «усложнить» правила и сделать так, чтобы каждый человек попытался угадать, кто же оставил для него подарок под елкой. Очень милое и веселое занятие, которое запомниться на весь год!