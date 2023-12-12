Регулярная замена моторного масла может избавить от неприятных сюрпризов и сэкономить деньги на ремонте автомобиля.

Машина нуждается в качественном уходе. Основа ответственного отношения к железному коню — своевременная замена смазочных материалов.

Правда, что почти половина моторных масел на российском рынке — это контрафакт? Какими характеристиками они должны обладать и как их выбрать? Что будет с двигателем, если использовать некачественное масло? В этих вопросах разобралась программа Пятого канала «Страна советов».

Что происходит с автомобилем без замены масла

Героиня передачи Анастасия недавно переехала в столицу из Красноярска вместе со своим седаном. Хлопоты, которые сопровождают любой переезд, отвлекли внимание девушки от состояния ее автомобиля. Она совсем забыла, что почти год не меняла масло.

Анастасия приехала в автосервис, чтобы проверить состояние авто и заменить смазочный материал. Проблемы обнаружились сразу при открытии заливной горловины.

«Видите темно-коричневое отложение на распредвале? Это шламообразование, которое получается у нас, если вы несвоевременно меняете масло в двигателе. Справа желтый — это лак. Это по той же причине, плюс перегрев», — объяснил технический директор сети сервисов замены масла Артем Козлов.

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То, что наросло за 11 тысяч километров пробега, будет смываться долго.

«Да, со временем это все можно убрать при помощи различной химии. Опять же, можно сделать чуть меньше интервал смены масла», — уточнил Козлов.

Как распознать поддельное моторное масло

По данным отраслевых экспертов, каждая вторая тара может быть контрафактом.

«В отношении самых популярных брендов, которые присутствовали на рынке до 2022 года, мы оцениваем не менее 30-50%. То есть каждая вторая банка на рынке может оказаться поддельной», — рассказал член правления Союза автосервисов Илья Плисов.

Водители рискуют попасть на дорогостоящий ремонт своего автомобиля, ведь некачественное масло уничтожает двигатель.

Первый повод насторожиться, если продавец пытается со скидкой продать товар производителя, который ушел с российского рынка. Также приобретать смазочный материал для двигателя лучше в проверенных точках продаж.

«В идеале покупать в тех местах, которые давно находятся на рынке, в известных магазинах и в тех местах, где люди готовы нести свою гарантию. Потому что в случайных местах, в очень недорогих интернет-магазинах можно нарваться на контрафакт», — рекомендовал Плисов.

«Официальные АЗС, если это АЗС, например, какой-либо большой нефтяной компании, которая заботится о своем бренде, естественно, подделок там тоже быть не должно, по большому счету. Все остальные частные магазины и так далее, конечно же, никакой гарантии не дают. Особенно авторынки, где можно приобрести совершенно что угодно», — подчеркнул директор по исследованиям и разработкам Артем Чальцев.

К чему приведет использование плохого масла

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Использование плохого масла в автомобиле имеет ряд последствий:

Перегрев элементов внутри двигателя в результате сильного трения движущихся деталей.

Нагревание станет причиной поломки маслосъемных и поршневых колпачков, форсунок, что ухудшит плавность хода мотора.

В результате повреждения детали начнут пропускать масло. Процесс приведет к перегреву двигателя и остановке.

Масло из двигателя машины Анастасии, которое она не меняла почти год, отправили в лабораторию на исследование, чтобы проверить, насколько сильно оно прогорело и каков процент металлов износа. Слишком высокая концентрация может свидетельствовать о загрязнении масла и плохой работе двигателя.

«Такое резкое падение щелочного числа. И мы имеем уже, скорее всего, дело с тем, что, возможно, начинаются отложения. Эти отложения могут способствовать значительному износу двигателя», — рассказал кандидат технических наук, доцент РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина Гурами Немсадзе.

Моторное масло в авто героине программы заменили. Теперь она точно будет соблюдать рекомендации специалистов.

«Обращайте внимание на уровень. Не перекатывайте по пробегу. Меняйте каждые семь-восемь тысяч», — посоветовал технический директор сети сервисов замены масла Артем Козлов.

Как выбрать смазочный материал для своего двигателя? В данном случае необходимо смотреть на рекомендации производителя авто. Все нужные параметры указаны в инструкции по эксплуатации и обслуживанию. При покупке масла стоит обращать внимание на этикетку. Она не должна быть повреждена или наклеена криво. И отдавать предпочтение проверенным годами брендам.