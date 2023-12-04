Как вытащить застрявшую машину из снега

Лопата и кусок старого ковра — этот нехитрый набор помог блогеру из США выбраться из снежной ловушки. Чтобы сдвинуть машину с места, водителю пришлось подложить под колеса палас, но он может оказаться под рукой не у каждого автолюбителя.

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, «Самая полезная программа» протестировала самые популярные устройства для машины.

Что такое антибуксы и какие они бывают

Автомеханик Павел Потемкин рекомендует возить с собой в багажнике специальные антибуксы.

«Суть их заключается в том, чтобы увеличить силу трения между колесом и дорожным покрытием, то есть создать повышенную сцепляемость колеса с покрытием дороги, по которой движется автомобиль», — пояснил эксперт.

Антибуксы бывают разными, отличаются друг от друга принципом действия. Самые популярные виды — стяжки, траки и чехлы — прошли проверку на эффективность. На стяжки пришлось потратить 1700 рублей за 10 штук, на траки — 2500 рублей за 6 штук, а за чехлы в магазине оставили 5000 рублей за две штуки.

«У нас в арсенале также полноприродный автомобиль, который заведомо справится с поставленной задачей. Мы отключили задний привод, оставили только передний и, соответственно, создали необходимые для эксперимента условия», — пояснил автомеханик.

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Чтобы проверить в действии приобретенных «помощников», автомобиль загнали на бездорожье. Когда тот стал подниматься в гору, то основательно забуксовал. Самое время протестировать антибуксы.

Помогут ли траки вытащить машину из сугроба

Первыми испытание проходят траки. По сути это пластиковые пластины с шипами.

«Траки этой поверхностью укладываются на дорожное покрытие, а этой поверхностью кладутся на резину. И выполнены они соответственно, с приблизительно повторящим резину рисунком», — прокомментировал Потемкин.

В комплекте шесть траков по три на каждое колесо. Предварительно их нужно собрать как конструктор, чтобы из коротких пластинок получилась длинная лента. И только после этого подложить под ведущие колеса.

Увы, траки с задачей не справились. Один из них просто вылетел из-под колеса. На втором сломалась крепления. Возможно, все дело в том, что сами устройства пластиковые, а шипы на них не слишком острые.

«Возможно, мы справились бы с поставленной задачей при использовании траков, если бы они, возможно, были металлическими. Потому что металл все-таки вгрызается лучше и он не скользит по снегу. Металлические траки, к сожалению, на сегодняшний день почему-то сложно найти на рынке», — развел руками специалист.

Эффективны ли чехлы зимой на бездорожье

Быть может, сдвинуть с места застрявшую в снегу машину помогут чехлы. Они обошлись дороже всего.

«Чехлы из себя представляют тканный материал, в основе которого лежит в том числе и составляющее из резины. Сверху они покрыты специальным таким резиновым протектором, для того чтобы увеличить сцепление колеса с покрытием», — прокомментировал эксперт.

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Устанавливать этот антибукс просто. Сначала чехол нужно натянуть на одну часть покрышки, затем провернуть колесо и закрыть другую часть шины. Со второной попытки взять высоту удалось: автомобиль все же выбрался из колеи. Чехлы справились со своей задачей. Но эксперт предупреждает: если использовать этот антибукс в грязи, может возникнуть проблема — отстирать ткань будет очень сложно.

«Да, зимой вы попадаете в снег и грязь. Эти чехлы почти моментально замерзают. И достаточно сложно их где-либо стирать, потому что вы либо запачкаете ванную, либо вам придется использовать какие-то дополнительные технические емкости и обязательно в тепле, чтобы все это разморозить», — отметил он.

У этого антиюбукса есть еще один минус — высокая цена. Комплект обошелся в пять тысяч рублей, чтобы отбить стоимость, летом этим чехлам можно найти альтернативное применение.

«Можно действительно их использовать как чехлы для, например, зимней резины в летнее время. Если вы не ездите по бездорожью в качестве развлечения», — предложил автомеханик.

Вытащат ли автомобильные стяжки машину из снега

Может быть, дешевые стяжки покажут себя ничуть не хуже. В комплекте 10 штук. Каждую нужно обернуть вокруг покрышки и затянуть хомут. Но сделать это оказалось не так-то просто. На морозе пластиковые стяжки задубели. Три из десяти сразу же лопнули лед. Остальные все же удалось закрепить на колесах. Правда, они сломались еще до того, как машина попыталась подняться в гору.

«Пластик очень легко ломается. Попробуем, кстати, сломать его сейчас. Видите, он побелел. Соответственно, он обратно не вернется так легко. И в этом месте уже будет надлом», — пришел к выводу специалист.

Самым надежным антибуксом из тестируемых образцов оказались чехлы. Они действительно помогут вытащить застрявшую машину из снежного заноса или из грязи. Правда, и стоят недешево. Не готовы к таким травтам? Тогда нужно как следует следить и за состоянием зимней резины.