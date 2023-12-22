Годами даже не догадываются: почему так трудно распознать в муже манипулятора

Пришел в плохом настроении, не может справиться с характером, просто бурно на все реагирует — такие оправдания находятся для очередной ссоры. Но причина вовсе не в этом.

Часто от родителей в разгар спора можно услышать хлесткую фразу: «Я ради тебя старался, воспитал, а ты неблагодарный». Супруги порой тоже периодически напоминают, что впустую потратили на избранника лучшие годы своей жизни. За такими заявлениями скрывается не столько обида, сколько банальная манипуляция.

Как отвечать на такие обвинения и как пресекать манипуляции, эксклюзивно Пятому каналу рассказала психолог и регрессолог Регина Махонина.

Как проявляется манипуляция в отношениях

Манипуляция — это не эпизодический, а систематический подход, когда один человек использует психологический прием по отношению к другому с целью заставить его сделать то, что тот делать не хочет. При этом объект думает, что выбор был сделан им добровольно.

Манипуляция проводится, чтобы завладеть ресурсами человека:

Время . Выбирать желания другого человека в минус себе. Пример: соглашаться отвезти кого-то туда, куда тебе самому не нужно.

. Выбирать желания другого человека в минус себе. Пример: соглашаться отвезти кого-то туда, куда тебе самому не нужно. Здоровье . Подпитывать другого своей энергией. Полностью жить чужими интересами или тратить физические силы. Пример: помочь с переездом и носить тяжелую мебель вместо грузчика.

. Подпитывать другого своей энергией. Полностью жить чужими интересами или тратить физические силы. Пример: помочь с переездом и носить тяжелую мебель вместо грузчика. Связи . Задействовать своих знакомых для чужих результатов. Пример: пристроить человека на работу.

. Задействовать своих знакомых для чужих результатов. Пример: пристроить человека на работу. Информация . Решать за кого-то его проблемы. Пример: доделывать за коллегу отчет, записать мужа к стоматологу.

. Решать за кого-то его проблемы. Пример: доделывать за коллегу отчет, записать мужа к стоматологу. Деньги. Оплачивать желания другого. Чаще всего так ведут себя родители-манипуляторы и заставляют уговаривать себя принять подарок. Пример: покупать маме путевку на море.

Как родители сами воспитывают манипулятора и жертву манипуляции

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Манипуляция это всегда двусторонний процесс. И начинается он с самого детства. Маленькие дети неосознанно манипулируют родителями через истерики, эмоциональное раздражение. Они имеют на это право, потому что не понимают своих потребностей и выражают их через крик, призывая взрослых на помощь.

«Хочу сказать, к слову, многие так и вырастут, не научатся понимать свои потребности и будут в состоянии раненного ума ребенка кричать и истерить», — сказала эксперт.

Родители тоже часто манипулируют детьми. Это проявляется в таких фразах, как «Я лучше тебя знаю», «Это все для тебя делаю», «Я тебе всю жизнь отдала».

Когда в семье используется такой метод воспитания и ребенка заставляют регулярно испытывать стыд, страх и отверженность, его психика в конечном счете инфицируется чувством вины, и он принимает, что с ним так можно себя вести. Смещенное понимание нормы впоследствии приводит к тому, что индивид не может различить, как с ним можно или нельзя себя вести. И схожее манипулятивное действие он воспринимает как норму.

«И когда такой человек вырастает, он очень четко обучен низкой самооценке, самогноблению, самоненависти и становится очень желаемой марионеткой в руках манипулятора», — сделала вывод психолог.

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Как ни странно, но по той же модели можно воспитать и самого манипулятора. В таком случае вчерашний ребенок начнет сам транслировать выученную деструктивную модель манипулятивного поведения на окружающих.

Почему жертва годами не замечает манипуляции

www.globallookpress.com / © uwe umstätter; 5-tv.ruМанипулятор действует очень скрытно. Он медленно и постепенно подсаживает жертву на свой крючок.

«Если лягушку закинуть в горячую воду, она резко выскочит. Если же ее погрузить в холодную воду и постепенно добавлять градус воды, она сварится и не заметит как. Вот точно так же манипулятор действует со своей жертвой», — объяснила специалист.

В психологически здоровых отношениях при возникновении трудной ситуации партнер получает поддержку и опору со стороны возлюбленного. Если же союз деструктивный, он чувствует себя еще хуже.

«Вы становитесь бедней, слабей, неуверенней. Вы перестаете понимать ваши границы, перестаете жить своей жизнью. Сначала все вроде бы хорошо, но ты понимаешь, что тебе плохо», — добавила она.

У любого манипулятора психология вора. Он привык жить за счет своей жертвы. И многие партнеры тратят годы в надежде на то, что когда-нибудь завтра человек все поймет и поменяется.

«Нет, не поймет, потому что у манипулятора отключено состояние сопереживания и эмпатии. У них отношения строятся на боли, обвинении и обесценивании, потому что «Мне опасно создавать с тобой близкие отношения, потому что у меня есть опыт в детстве, когда меня отвергали, наказывали и обвиняли и это было непереносимо больно», — пояснила Махонина ход мыслей подобного человека.

Когда происходит что-то слишком травмирующее, психика диссоциирует раненную часть и убирает ее в глубины бессознательного. Спустя годы, имея негативный опыт, человек уже не может подпускать к себе кого бы то ни было, поэтому он находит жертву, унижает ее и пользуется ее ресурсами.

Первая стадия любой манипуляции — это подстройка. В ходе любовной вербовки скрытый агрессор осыпает партнера комплиментами и подарками. Он заставляет поверить, что они созданы друг для друга и им посчастливилось обрести настоящую любовь. При этом сам он холоднокровно сканирует избранника, пытаясь найти его болевые точки, детские комплексы и страхи.

«Он прощупывает ахиллесову пяту. Он четко знает комплексы жертвы, в чем она нуждается. А находя слабое место, начинает по нему бить. Но сначала окунает психику в ту реальность, в которой хотела бы проживать его жертва», — объяснила психолог.

Вторая стадия — критика. Сначала это легкие замечания якобы с целью сделать объект любви еще лучше. Постепенно их становится все больше. Комплименты сыплются по схеме «Да, но». Манипулятор может начинать с того, что туфли не подходят к пальто; ужин хорош, если бы не подгоревший гарнир; выходные прошли отлично, вот только досуг выбран неудачно.

На случай, если сброшенный с пьедестала объект обожания запротестует и попробует отстоять свои границы, партнер заранее психологически опутывает свою жертву:

Она должна соответствовать каким-то непонятным критериям и ожиданиям;

Она чувствует вину и должна попросить прощения;

Она несет ответственность за чужие переживания;

Она должна возместить ущерб за произошедшее;

Она проигрывает другим кандидатам при сравнении и оценивании;

Она ощущает тревогу, что ее могут бросить.

Со временем мастер манипуляции переходит к таким колким фразам, как «Если бы я тебя не встретил, я бы уже был начальником», «Без тебя я был бы гораздо счастливее», «Мне же говорили с тобой не связываться, но я тогда не слушал». Принижение умело чередуется с возвышением, чтобы выбить у человека почву из-под ног.

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Чаще всего в этот момент жертва приходит к единственному хоть как-то объяснимому выводу: если до этого она была королевой, значит, она теперь ведет себя как-то не так и должна заслужить одобрения.

«У манипулятор есть очень важный шаг: усилить низкую самооценку жертвы, активировать ее страхи, чтобы та думала, что никому не нужна. И тогда она будет зависима. У него есть план, чтобы жертва жила в стыде, вине, страхе, одиночестве. Тогда она доступная, предсказуемая и очень легкая в эксплуатации», — развела руками психолог.

Классической вишенкой на торте становится уже полное обесценивание партнера: «Посмотри на себя, я быстро найду тебе замену», «Я заберу детей и уйду, а ты умрешь в одиночестве».

«И как только вы проглотили такое отношение, вы подписываете негласный договор: „Со мной так можно“. Но договор действует только в одну сторону — с вами так можно, а с ним нельзя», — подытожила специалист.

Как правильно реагировать на обвинения манипулятора

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Обесценивание, критика и другие методы манипуляции направлены лишь на одно — дисбалансировать человек, выбить его из равновесия и заставить оправдываться. И этого делать ни в коем случае нельзя.

«Когда вы начинаете оправдываться, вы проваливаетесь в стыд, страх и чувство вины. Теряете инициативу в коммуникации — все, вас побили и победили», —обратила внимание эксперт.

Желательно не поддаваться на провокацию и вести диалог иначе:

Техника «Да». Используется, чтобы обойти критику. «Я не знал, что ты такая меркантильная» — «Да, я бережливая и очень ценю свое время». «Что ты на себя напялила? С твоим-то весом» — «Да, нашла нужный размер».

Техника заземления. Как бы партнер ни провоцировал, важно сохранять спокойствие. Цель манипулятора — получить эмоциональную разрядку. Поэтому важно вовремя напомнить себе, что все хорошо. А все остальные имеют право быть недовольными.

Техника трех вопросов. Когда начинают обуревать обида или возмущение, нужно задать себе три вопроса. Что я сейчас чувствую? Отчего эта эмоция возникла? Что мне хочется сделать? Это поможет успокоиться и прожить текущее состояние.

Техника уточнения. Всего один вопрос — «Что конкретно ты хотел (а) этим сказать?» — вернет раздражение обратно манипулятору.

Техника уклонения. Всегда можно взять паузу и честно сказать: «Я не готов (а) сейчас говорить на эту тему».

Что делать, если мать или отец — манипуляторы

www.globallookpress.com / © Jörg Lange; 5-tv.ru

По словам эксперта, родители чаще всего прибегают к манипуляциям, когда испытывают неуверенность и тревожность.

«Им кажется, что справиться можно только через контроль и недоверие. А их нужно замаскировать под что-то благородное и благое», — объяснила она.

Отсюда и появляется заботливая мама-наседка, которая всегда хочет как лучше. Она воспринимает взрослого сына или дочь как все еще маленького ребенка и начинает опекать и контролировать. В итоге формируется ось, в которой старший всегда обиженный добродетель, а младший — не ценящий заботы нахал.

«Манипуляторы очень боятся потерять и отпустить детей. Это говорит о том, что нет сепарации ни у родителей, ни у детей. Это мощный симбиоз. И если хотя бы одной стороне не уходить на автономию, это будет продолжаться», — сказала психолог.

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Порой страх настолько велик, что ради собственного успокоения родители даже готовы сделать несчастным «любимого» ребенка.

«Вообще для манипулятора ребенок это сродни рука или нога. И если он вдруг захочет куда-то уйти, конечно, родитель будет грызться за это и говорить: „Ах, ты тварь неблагодарная, я ради тебя столько сделал“. И здесь нужно сказать: ваш статус не позволяет вам губить мою жизнь», — посоветовала специалист.

Опасность заключается в том, что взращенные таким стилем поведения дети сами начинают зеркалить ее родителям. Тогда жизнь становится похожа на бесконечную войну. А что еще хуже, в токсичной атмосфере потом вырастут и внуки.

«Вы никогда не сделаете здоровым токсичного манипулятивного родителя. Но изменить свою жизнь и свое отношение к ним — это ваш выбор», — подчеркнула она.

Чтобы поставить точку в таком диалоге, стоит помнить о следующих вещах:

— Как и в случае с партнером-манипулятором, отдать матери или отцу право быть недовольными.

— Перестать злиться и понять, что родители так ведут себя от страха.

— Установить дистанцию и не информировать родителей о своей жизни.

— Изучить поведение манипулятора, быстро его вычислять и пресекать.

— Выводить родителей на правду. Например: «Ты матери родной даже не позвонишь» — «Мама, ты соскучилась?».

— Ставить границы и предлагать искать компромисс, чтобы желания и родителя, и ребенка были учтены.

Со временем отец или мать привыкнут, что им не удается подпитаться от наследника, и либо найдут другую жертву, либо тоже поменяют поведение.