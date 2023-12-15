Неудобно отказаться: почему близкие всегда склоняют выпить на Новый год

Практически ни одно новогоднее празднование не обходится без шумного застолья и алкоголя. За разговорами потребление горячительных напитков возрастает, и, как правило, поднимая тост за тостом, люди теряют чувство меры. Некоторые под воздействием спиртного показывают себя совершенно с другой стороны и настойчиво подначивают выпить под бой курантов.

Что можно сказать о характере человека в нетрезвом состоянии и какие средства помогут противостоять уговорам друзей, эксклюзивно Пятому каналу ответила психолог и кандидат наук Руслана Завалихина.

С новым счастьем: какие чувства человек скрывает с помощью выпивки

Алкоголь по праздникам — дело привычное и даже житейское во многих семьях. Нет ничего зазорного в том, чтобы осушить бокал шампанского под бой курантов или по случаю дня рождения. Однако торжественных дат в России много, и некоторые люди склонны злоупотреблять больше обычного. В таком случае есть риск перебрать лишнего и нанести серьезный вред здоровью.

По мнению психолога Завалихиной, уход в запой, особенно на Новый год, часто преподносится как часть национальной традиции, однако нетерпимость, равно как и толерантность к алкоголю, формируется в семье. Поэтому родителям особенно важно контролировать себя, чтобы не подавать дурной пример детям. Кроме того, задача взрослых — показать, что провести праздники можно прекрасно и без спиртного.

«Я негативно отношусь к алкоголю, хотя в студенчестве употребляла. Уже на протяжении многих лет я отказалась от него и прекрасно себя чувствую. Я осознала, что выпивка по праздникам — лишь навязанный обществом стереотип. Ведь все мы с детства видим, как наши родители встречают праздники, поэтому кажется, что алкоголь на столе — это норма. Иначе это даже не праздник», — пояснила эксперт.

Другая причина, почему без алкоголя не обходится большинство праздников — это, как ни странно, неумение общаться. Поскольку на больших торжествах часто собираются люди, которые друг друга не знают, горячительные напитки становятся своего рода социальным клеем, позволяющим унять волнение и установить связи с окружающими.

Считается, что в пьяном состоянии люди становятся веселыми и общительными. В действительности же алкоголь на каждого влияет по-разному. И это еще одна из причин, по которой при знакомстве предлагают выпить. Это нечто вроде сыворотки правды, так как действие спиртного снижает критичное отношение человека к себе, и он говорит то, что думает.

«Когда человек пьяный, у него стираются некие границы. Он проявляет свою истинную суть. Кто-то, например, начинает себя вести агрессивно, говорить гадости и высказывать претензии, а кто-то, напротив, становится самым добрым человеком на свете и потом просто ложится спать», — привела пример психолог.

Линейка алкогольной продукции довольно разнообразна, поэтому некоторые производители и любители спиртного считают, что о характере человека можно узнать по его пристрастиям. Эту теорию решили проверить ученые из Австралии и Италии и провели исследование, в котором выяснили предпочтения более тысячи мужчин и женщин среднего возраста. Каждого из участников попросили не только рассказать о любимых напитках, но и о том, где, как и с кем они выпивают.

«Эта информация позволяла установить степень удовлетворенности респондента жизнью, способность доверять и другие черты «большой пятерки» — экстраверсия или интроверсия, доброжелательность, невротизм, порядочность и открытость новому.

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По результатам опроса удалось выяснить, что те, кто пил дома, чаще сталкивались с безысходностью и стрессом. Причем крепкие напитки — водку, ром или виски — чаще выбирали интроверты. Также привычка пить в одиночестве могла указывать на принадлежность человека к так называемой «темной триаде» качеств, к которым относятся нарциссизм (излишняя любовь к себе), макиавеллизм (склонность к манипулированию) и психопатия (нарушение взаимодействия человека с другими людьми).

Зато самыми легкими и общительными людьми оказались любители вина. Также выяснилось, что любители пива отличаются жизнелюбием и умением расслабляться в компании. Они — счастливцы и хозяева своей жизни.

При этом исследователи отметили, что немалую роль в выборе напитка также играла причастность к религии и просто вкусовые пристрастия.

«Можно многое сказать о качествах человека под влиянием алкоголя. Это действительно интересно. Что же касается выбора выпивки, то это зависит от личных предпочтений. Я не знакома с исследованиями, в которых пристрастие к водке, пиву, вину или коньяку связывали с какими-то индивидуальными особенностями», — пояснила Завалихина.

К счастью, в последнее время в России тенденция уходить в запой снижается. Так, в период с 2008 по 2021 год потребление алкоголя среди россиян снизилось почти на 43%. И связано это с пропагандой здорового образа жизни, считает глава Минздрава РФ Михаила Мурашко.

Как противостоять уговорам друзей выпить

Далеко не всегда люди выпивают ради удовольствия. Чаще всего это делают, чтобы «не отрываться от коллектива». Именно социальное давление впоследствии становится препятствием для тех, кто решает избавиться от зависимости.

«В обществе существует стереотип: „кто не пьет, тот не мужик“. Кто его придумал, непонятно. Ведь это манипуляция. Просто человек хочет выпить, и ему нужен собутыльник. Я с этим сталкивалась. Если я отказывалась, это вызывало лишние вопросы. А мне просто не хотелось пить, потому что алкоголь перестал давать приятные ощущения», — аргументировала психолог.

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Как правило, после отказа выпить человеку приходится выслушивать неодобрение и насмешки друзей. В таком случае важно не идти на конфронтацию, а донести свою позицию и заставить ее уважать.

Нужно быть готовым к тому, что непьющий человек в компании будет считаться белой вороной. Так или иначе не стоит об этом переживать. Стоит также задуматься, вдруг алкоголь — единственное, что объединяет людей.

«Люди не знают, как грамотно отстаивать свои границы. Если человек прямо говорит, что „не пьешь — значит не мужик“, ответить можно так: „Ты вправе так думать, но я к алкоголю отношусь негативно. Он влияет на мой гормональный фон и сердечно-сосудистую систему“. Главное, аргументировать спокойно, чтобы не идти на конфликт и в то же время противостоять давлению», — пояснила Завалихина.

Не обязательно окружать себя трезвенниками, чтобы избавиться от алкогольной зависимости. Достаточно придумать альтернативные формы досуга. Например, предложить друзьям вместе сыграть в футбол, отправиться на рыбалку или сходить в кино. Ведь общие интересы сближают. А скука и неумение вести диалог не должны быть поводом для запоя.

«Бывают такие настойчивые люди, [склоняющие к выпивке]. В таком случае можно имитировать веселье и сказать, что я и без алкоголя могу в пляс пойти. Надо показать, что вам не нужен стимулятор, чтобы радоваться», — посоветовала психолог.

Что делать, если муж злоупотребляет алкоголем

Алкоголизм является распространенной проблемой, разрушившей не одну семью. Поэтому многие женщины беспокоятся, когда их муж возвращается домой пьяный, в особенности если раньше этой привычки у него не было. Хуже всего, когда в нетрезвом виде супруг начинает хамить и поднимать руку. Разговоры на эту тему часто заканчиваются ссорами.

«Что делать женам, если муж пристрастился к выпивке? Для начала скажу, что в семьях на эту тему не умеют общаться. Женщины сразу дают оценку: „Вот опять нажрался, вел себя безобразно!“ Большая ошибка так говорить. Надо уметь доносить свою позицию, не навязывая ничего и не критикуя», — пояснила эксперт.

Прежде всего, советует психолог, надо выяснить, какая проблема у супруга. Как правило, с помощью алкоголя человек пытается компенсировать то, чего ему не хватает в реальности. Возможно также, что спиртное — единственное, что помогает ему расслабиться после напряженного дня. Тогда стоит позаботиться о том, чтобы дома муж получал больше положительных эмоций и, конечно, чувствовал поддержку.

«Может, он расстроен, потому что с другом поссорился. Постарайтесь выстроить более доверительные отношения. Выясните все и спросите, помогла ли выпивка решить его проблему. Нет? Тогда что в этом хорошего? Напротив, от похмелья голова болит и работоспособность падает», — аргументировала Завалихина.

Иногда женщины своими действиями невольно поощряют алкоголизм супруга. Например, распространенная сцена, когда жена ругает мужа и одновременно помогает ему «поправить здоровье» с похмелья, дает деньги на выпивку и разыскивает его по друзьям-алкоголикам, чтобы привести домой. Причем некоторые даже начинают пить сами якобы для того, чтобы мужу меньше досталось.

Но наиболее часто женщины либо закатывают скандалы, обвиняя мужа во всех грехах и ставя ультиматумы, либо, напротив, скрывают от окружающих проблему в надежде, что она решится сама. Обе модели поведения ни к чему хорошему не приводят и даже усугубляют ситуацию.

«Искусство общения заключается в том, чтобы задавать правильные вопросы и получать на них ответы. Мы же привыкли давать готовый „рецепт“: ты не прав, надо делать так. Я против этого. Человеку необходимо обосновать свою позицию и дать право на ошибку. Это должно быть его решение», — подчеркнула эксперт.

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Демонстрация жалости и вера в обещания мужа бросить пить также является ошибкой, губительной для отношений. При этом некоторые созависимые женщины готовы терпеть нетрезвое поведение супруга, объясняя это тем, что в остальном он человек хороший и деньги в дом приносит. В действительности же такое отношение объясняется равнодушием и страхом потерять привычные условия жизни, даже если комфорт сомнительный.

«Я много работала с людьми, страдающими от алкогольной и наркотической зависимости. В большинстве случаев люди начинают потреблять вещества, чтобы уйти от реальности. Окружение настолько давит на них, что они уходят в запой. Это способ расслабиться и повеселиться. Но когда действие алкоголя заканчивается, дискомфорт возвращается, поэтому хочется снова выпить», — предупредила психолог.

Причины, почему муж начал пить, могут быть самые разные. Задача жены — выяснить, что его беспокоит и постараться найти решение проблемы.

«В своей практике я сталкиваюсь с тем, что человек долгий период выполнял то, что от него хотят другие. Сначала родители — и он поступил не туда, куда хотел, потом начальник что-то требовал, а затем жена. В итоге происходит срыв», — пояснила Завалихина.

Поскольку семья имеет важное значение для человека, важно, чтобы между супругами были доверительные отношения и общие интересы. В идеале, муж и жена должны помогать друг другу, а не обесценивать чувства. Ведь своими действиями можно как создать проблему, так и свести ее на нет.

Как алкоголь влияет на продолжительность жизни

В 2023 году исследователи факультета экономических наук НИУ ВШЭ выявили зависимость между количеством потребления алкоголя и долголетием. На XXIV Ясинской международной научной конференции русские ученые пришли к выводу, что сокращение приема спиртного на один литр в год может увеличить продолжительность жизни мужчин на 1,6 месяца, женщин — на 1,8 месяца.

Для чистоты эксперимента они учитывали такие факторы, как социально-экономическое положение регионов России за несколько лет и статистику ОПЖ (ожидаемая продолжительность жизни). Как и следовало ожидать, в разных уголках страны эти показатели разнятся.

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По данным Росстата, больше всего долгожителей живет в республиках Кавказа: средний возраст составляет 76,6 лет, в Ингушетии — 83,4 года. Примерно одинаковые показатели в Москве (78, 4 лет) и Санкт-Петербурге (76,3 лет), а вот самая маленькая продолжительность жизни у населения зафиксирована в Тыве (67,6 лет), Еврейской автономной области на Чукотке (68,1 год), Амурской области (68,7 лет) и Забайкальском крае (68,9 лет). Таким образом, была установлена закономерность: чем благоприятнее экономическая ситуация в регионе, тем выше ОПЖ.

Кроме того, на состояние здоровья и долголетие влияют здоровый образ жизни, доступность медицины и количество выбросов в атмосферу загрязняющих веществ.

«Для мужчин ключевой фактор — доля городского населения (уровень урбанизации). Но мы подозреваем, что он берет на себя неучтенный алкоголь, в том числе самогон, который на селе пьют больше, чем в городе, но данных по нелегальному алкоголю нет. На втором месте у мужчин — численность населения на одного врача. А для женщин как раз этот фактор на первом месте», — подчеркнула доцент факультета экономических наук НИУ ВШЭ Людмила Засимова.

Немалую роль играют доходы населения и уровень безработицы в регионе.

«Сильно влияет неравенство в распределении доходов: чем оно выше, тем ниже ОПЖ. Факторы образа жизни вносят меньший вклад в ОПЖ по сравнению с экономическими и демографическими, но все равно значительный», — добавила автор исследования.

Так, например, больше всего алкоголя потребляют в северных широтах и на Дальнем Востоке. Например, жители Сахалина в среднем выпивают около 14 литров чистого спирта в год.