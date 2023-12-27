Звездная болезнь на лицо: Ивлеевой давно предрекли проблемы в карьере

Некоторые особенности внешности Ивлеевой говорят о том, что ей очень сложно сдерживать гордыню, поэтому она всегда будет на грани неоправданного риска и скандальных выходок.

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева под конец года оказалась в центре громкого и скандала из-за устроенной ею закрытой «голой вечеринки». Обсуждение и осуждение поведения гостей не утихает уже несколько дней. И теперь знаменитость пожинает неприятные плоды своего чрезмерного эпатажа в виде волны хейта и культуры отмены.

Ее уже исключили из числа амбассадоров компании сотовой связи МТС. Кроме того, с Ивлеевой хотят взыскать один миллиард рублей морального вреда. Но и это еще не все — налоговая начала выездную проверку в доме девушки, и, по словам главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной, ситуация «имеет все шансы завершиться возбуждением уголовного дела». В таком случае Ивлеевой грозит до пяти лет лишения свободы по статье об уклонении от налогов.

Знаменитость уже публично попросила прощения за эпатажное мероприятие, признала, что вела себя неподобающе, и обещала передать все собранные средства на благотворительность.

Может показаться, что у блогера внезапно наступила черная полоса. Однако такое положение дел, согласно физиогномике — технике чтения информации по чертам внешности — давно «написано» у знаменитости на лице.

Физиогномист Елена Мифф эксклюзивно для Пятого канала составила портрет личности Насти Ивлеевой, а также объяснила, какие черты предопределили успешную карьеру и при этом личностный крах блогера.

Черты успеха на лице Насти Ивлеевой

www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Путь к славе у девушки оказался тернист, но известность к ней пришла довольно легко. Ивлеева родилась в деревне, затем переехала в Санкт-Петербург, где окончила университет. Во время учебы в вузе она стала подрабатывать мастером по маникюру и хостес в развлекательных заведениях, а в столице устроилась менеджером в автомобильный салон. Именно эти рутинные способы заработка помогли ей приобрести нужные контакты, чтобы потом заявить о себе на всю страну.

Вскоре Ивлеева начала публиковать в социальной сети ролики. Сначала темой ее блога стал спорт, а потом в нем появились юмористические видео. Именно смешной контент прославил Настю и заставил толпу фанатов обратить на девушку с веснушками внимание. Популярность в интернете открыла для нее дорогу на телевизионные экраны. По словам физиогномиста, удача написана на лице знаменитости.

«Первый знак успеха Ивлеевой — врожденные и очень ровные черты лица. У женщин это встречается крайне редко», — сообщила эксперт, глядя на портрет знаменитости.

Эти особенности говорят о том, что Настя — прямолинейный и целеустремленный человек. Ивлеева может не только что-то придумывать, но и прагматично искать выходы из сложных ситуаций.

«Тип лица у нее смешанный. В нем четко читаются круг и треугольник. Это означает, что с одной стороны она очень творческая, с другой — осознанная», — отметила эксперт.

Привлечь нужные связи и заразить своей харизмой публику Ивлеевой до сих пор помогает ее яркая позитивная энергетика.

«Настя в любой сфере добилась бы успеха, она рождена, чтобы светиться, блистать и быть звездой. У нее это заложено в жизненной программе», — прокомментировала специалист.

Образ Настюшки-опасности

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Ивлеева не раз со смехом вспоминала, что узнавать на улицах ее начали по псевдониму Настюшка-опасность. Девушка уже не помнит, как это имя появилось, но именно оно принесло ей известность. Блогер пробовала использовать похожие прозвища, например, Настюшка-справедливость, но они не пользовались популярностью.

Возможно, история псевдонима заключается в том, что Ивлеева любит пощекотать свои нервы и сама привлекает в жизнь экстрим. Она не стесняется снимать, даже когда ее останавливают сотрудники ГИБДД, пробовать что-то новое во время очередных проектов о путешествиях.

«Она сама привлекает в свою жизнь риск, он ей необходим для получения адреналина, потому что она человек огня с точки зрения физиогномики», — сказала эксперт.

Однако в характере Ивлеевой есть и недостатки — ее энергетика довольно нестабильна. В студенческое время ее тяготила ежедневная занятость по утвержденному графику. Насте хотелось иметь плавающее расписание. Ненависть к рутине распространилась не только на работу, но и на отношения. Влюбившись, она может с головой отдаться чувствам, но потом все бросить ради нового шоу или другого проекта.

«Она нестабильная, поэтому у нее много партнеров, либо могут быть большие перерывы в личной жизни, в которые она занимается самореализацией, то есть она готова пожертвовать личными отношениями, для того чтобы, например, осуществить какой-то крупный проект или все резко бросить и уйти в любовь с головой. Это ей присуще. Она человек огня», — прокомментировала специалист.

Однако перед тем как отдаться эмоциям, телеведущая долго присматривается к потенциальному партнеру и тщательно выбирает окружение. Ей важно, чтобы рядом с близкими она чувствовала себя комфортно. И если решает впустить человека в свою жизнь, то старается постоянно поддерживать отношения.

Уши императрицы и благородное происхождение Насти Ивлеевой

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Черты Ивлеевой указывают, что у нее аристократические корни.

«”Уши императрицы», — часто такое говорят про людей, у которых в генетике есть благородная кровь, даже не смотря на то, что они родились в бедной семье. Эта деталь свидетельствует, что, например, прабабушка и прадедушка принадлежали к дворянскому роду», — поведала физиогномист.

Форма ушей Ивлеевой также указывает на то, что девушка не останется без денег. Она умеет привлекать финансы в свою жизнь и грамотно распоряжаться ими.

«Ее уши также говорят, что она никогда не потеряет материальное благополучие. Стоит только взглянуть на мясистые мочки, которые немного топорщатся в ее случае, и это сразу становится понятно», — отметила физиогномист, разглядывая портрет знаменитости.

Благородное происхождение Ивлеевой, по словам специалиста, также способствовало быстрому развитию карьеры знаменитости.

«Она реализовала финансовый аспект, стала звездой и теперь блистает на телевизионных экранах. Это тоже говорит, что предки у нее были развитые умственно и физически», — выделила эксперт.

Веснушки счастья и признаки богатства на лице Насти Ивлеевой

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Главной особенностью Ивлеевой являются ее веснушки. Физиогномист уверена, что они привлекают в жизнь знаменитости яркие позитивные эмоции, а также финансы и любовь.

«Такие веснушки даются не каждому. Они встречаются у одного человека из ста. Ивлеева обладает веснушками счастья, которые также говорят о том, что она никогда не останется бедной», — рассказала Мифф.

О денежном благополучии говорит и подбородок Насти. Эта деталь показывает, что у телеведущей есть задатки инвестора. Знаменитость знает, как привлечь и приумножить состояние. Вероятно, в скором времени Ивлеева найдет новые способы заработка.

«После сорока лет сможет вкладывать денежные средства и достаточно удачно, то есть во второй части жизни ей представится возможность создать какой-то бизнес, для того чтобы не потерять все нажитое, то есть она может заниматься и творчеством, и инвестициями», - предрекла специалист.

Вероятно, Ивлеева давно об этом думает. Еще во время пандемии коронавируса она запустила благотворительный проект поддержки малого и среднего бизнеса. Помогая другим, Настя, скорее всего, задумается и о собственном деле. Веснушки счастья и подбородок «инвестора» показывают, что ее начинания окажутся успешными.

Широко расставленные глаза и линия волос Насти Ивлеевой

Instagram* / nastyaivleeva

Волевая энергетика не позволяет Ивлеевой стоять на месте. Она старается реализовать амбиции и пробует себя в новых проектах и жанрах. Недавно она выступила в качестве актрисы.

Ради съемок в сериале «Монастырь» девушка оказалась готова на все. На площадке ей даже пришлось раздеться. Постельные сцены с ее участием бурно обсуждались в сети. Но этот проект для Насти стал возможностью заявить о себе как о драматической актрисе.

«У нее идет внутренняя борьба. Она переросла себя как блогер, ей хочется быть выше всего этого, поэтому появилась эта роль. Опять же она борец по жизни, любит покорять вершины», — отметила эксперт.

В фильме рассказывается о жизни столичной тусовщицы, приходящей к вере. Про Настю нельзя сказать, что она религиозный человек, но в будущем она, скорее всего, пересмотрит свое отношение к этому вопросу.

«Она прикоснется к религии, но в очень-очень осознанном возрасте. Это говорят широко расставленные глаза, которые находятся очень близко к височной зоне. Но она все равно всю жизнь будет связана с творчеством. Это говорит ее круглый лоб с ярко выраженной округлой линией волос», — сообщила эксперт.

В творческой самореализации Ивлеевой могут помешать только собственные амбиции и звездная болезнь, ведь после первой работы в кино ей обязательно начнут поступать новые предложения.

«У Ивлеевой будут еще роли, и она начнет брать образы все сложнее и сложнее, а не просто юмористические. Повторюсь, она творческий человек, сама себя создала, самородок из народа», — заявила физиогномист.

Чтобы избежать сложностей, заряд энергии Насте нужно правильно расходовать. Пока она с этим удачно справляется, проводя много времени в путешествиях. Правда, пока многие из них — это служебные командировки, но даже если она перестанет вести подобные шоу, то средств у нее хватит на зарубежные уик-энды.

Губы романтика Насти Ивлеевой

© РИА Новости / Валерий Мельников

В то же время Настя, как и любая другая девушка, мечтает об отношениях, любви и поддержке со стороны противоположного пола. Многое насчет ее позиции по поводу любви способны рассказать губы.

«Они говорят о том, что она не жадная, о том, что Ивлеева бывает расточительной, но исключительно для себя. Она не мстительная. Хочет любить и быть любимой», — рассказала эксперт.

Самым ярким романом в ее жизни оказались отношения с Элджеем. И история пары, вполне возможно, получит продолжение, но недолгое.

По мнению физиогномиста, Ивлеевой лучше поискать другого человека, того, кто даже внешне противоположен ей. Голубоглазый брюнет — вот тот, с кем она обретет счастье. И по характеру избранник должен быть мягче, чтобы заземлять огненный потенциал звездной спутницы.

«Он может быть творческий, но поспокойнее. Ей нужен хороший парень, который станет смотреть на нее, как на звезду», — сказала физиогномист.

С таким мужем она сможет прожить дольше, чем в первом браке. Стоит лишь избегать плохих парней, к которым она тянулась все это время.

Последние месяцы Настю подозревали в романе с 21-летним студентом и моделью Борисом Махмуровым. У молодых людей в соцсетях периодически появлялись фотографии из одних и тех же локаций. Как раз на скандальной вечеринке пара уже не скрывала чувств.

Когда Настя Ивлеева обретет личное счастье

Настя Ивлеева со своим бывшим мужем Элджеем. © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Долго находиться в отношениях у Насти не получается. Причин у этого много.

«Браков у нее будет три штуки минимум, вполне возможно, что и больше. Она не стабильна, находится в отношениях, пока любит», — заметила эксперт.

Выбрав спутника она останется с ним, пока огонь страсти в ней окончательно не потухнет. Но практика показывает, что рано или поздно этот момент все-таки наступает. И Ивлеева вновь остается одна. Также влюбленностью девушки часто злоупотребляют в корыстных целях, поэтому Ивлеевой следует тщательнее выбирать спутников.

«Я думаю, что она до сих пор испытывает к Элджею чувства, и еще будет одна попытка воссоединения, но ничего не получится. Очень скоро у нее случатся новые отношения», — предрекла физиогномист.

Личное счастье девушка обретет в течение двух лет. Рождение детей пока не входит в планы звезды. Но если Ивлеева все-таки решится родить, то у нее будет один ребенок и, скорее всего, мальчик.

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