Священник рассказал, как правильно поступить со старой святой водой

По сложившейся традиции на праздник Крещения Господня православные набирают освященную воду. Ее называют Великой Агиасмой. Верующие стараются как следует пополнить домашние запасы, чтобы их хватило на весь год.

Что делать, если бутылки со святой воды с прошлогоднего Крещения полностью не выпиты, и можно ли выливать «старую» воду — на эти вопросы Пятому каналу эксклюзивно ответил священник храма Спасителя Петра, Митрополита Московского в Петербурге Николай Савченко.

Сколько может храниться святая вода

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Давно замечено, что святая вода может храниться годами и при этом нисколько не портиться.

Какого-то конкретного срока годности у такой воды нет. Она может оставаться свежей многие месяцы, а то и годы. Однако целенаправленно экономить на крещенской воде не стоит. Все-таки желательно выпить ее в течение года, а на праздник Крещения набрать новую.

Что делать с прошлогодней святой водой

Если вода не изменила свой цвет, вкус и прозрачность, то лучше всего ее выпить. Хранить прошлогоднюю воду дальше, не стоит, поскольку это уже приравнивается к забвению святыни. Важно знать, что на Крещение 19 января святую воду можно пить не только утром натощак, а целый день без всяких ограничений.

Если же есть подозрения, что простояв много месяцев, вода начала портиться, допускаются и другие способы применения освященной воды:

обтереть лицо и руки;

помазывать больные места на теле;

окропить жилище;

окропить дачный участок;

окропить пищу;

окропить рабочее место;

окропить посадки растений дома или на огороде;

вылить в реку или другой природный источник.

Можно ли омыть руки святой водой

Допускается омыть лицо и руки святой водой. Главное, чтобы она не выливалась в раковину, как обычная вода, и не попала в канализацию с нечистотами. Поэтому можно сделать это над тазом или другой емкостью.

Также разрешается помазать святой водой проблемные участки тела.

Можно ли святую воду выливать в раковину

Крещенская или обычная святая вода ни в коем случае не должна выливаться в канализацию.

«В таких случаях нужно просто вылить ее в непопираемое место. Это место, где люди не ходят, собаки не бегают, нет каких-то нечистот, не могут туда какие-то нечистоты пролиться или высыпаться. Лучше всего это сделать в протекающую реку, если нет возможности, то под дерево», — пояснил священник.

Если водоема рядом нет, то святой водой можно полить растение на подоконнике или грядку на даче. Важно, чтобы это было чистое место.

Можно ли вылить святую воду в растения

Допускается окроплять святой водой рассаду на подоконнике или растения на садовом участке. Когда приходит весна и идет время посадок, крайне важно не вылить случайно остатки в нечистое место.

«При этом при окроплении садовых растений следует обращать внимание на то, что посадки не должны быть удобрены навозом. Надо это не смешивать», — отметил Савченко.

Что делать, если пролилась святая вода

Одно неловкое движение — и бутылка святой воды может опрокинуться. Если так вышло и драгоценная жидкость пролилась, то лучше всего аккуратно растереть ее по поверхности, например, стола, чтобы она постепенно испарилась.

Нежелательно вымакивать святую воду губкой или тряпкой, так как на них могут быть незаметные глазу крошки, соринки, пыль и грязь.