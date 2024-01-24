Шубы издавна пользовались особой популярностью в России и не теряют актуальности и в настоящее время.

Сколько животных погибает ради одной шубы?

Правда, что экомех наносит непоправимый вред окружающей среде? Действительно ли в составе натуральных шуб тоже много вредных веществ и химикатов? И как выбрать правильный и безопасный мех? В этих вопросах разобралась программа Пятого канала «Страна советов».

Как создают натуральные шубы

В гардеробе певицы Анны Калашниковой десятки шуб. Все они исключительно из натурального меха.

«Я просто очень люблю тепло и люблю красивые изделия, чтобы это все сочеталось идеально», — объяснила артистка.

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Экологи такой выбор поддерживают, потому что считают натуральный мех безопасным для окружающей среды.

«Наша страна обязана своим происхождением меховым изделиям и зверьку, потому что без меховых изделий мы бы просто в таком климате не выжили. Мех долговечен, то есть при правильном уходе шуба может 50 лет просуществовать и не выпадает», — подчеркнул эколог Андрей Фролов.

Технолог производства шуб из натурального меха Андрей Афанасьев рассказал, что изготовление подобной одежды начинается с создания модели, в чем принимает участие художник, и лекал, которые воплощают конструкторы по эскизу.

После того как модель утверждена, в дело вступает скорняк — мастер по выделке мехов. Он тщательно отбирает шкурки и создает внешний вид будущей шубы.

«Некоторые шкурки вот так расчерчиваются, разрезаются, и наши мотористки сшивают, расшивают их кожей. И получается непосредственно такая уже готовая шкурка, расшитая», — уточнил технолог Афанасьев.

Из таких меховых заготовок и получается готовое изделие.

«На данном этапе швея-мотористка на скорняжной машинке сшивает мех, все кусочки, какие есть. И, собственно, сшивает полностью полотно будущей шубы», — отметил эксперт Афанасьев.

Сколько животных погибает ради одной шубы

Разные пушные животные отличаются друг от друга величиной, что закономерно отражается на размерах их шкурок. В среднем для пошива шубы на стандартный российский размер 46 необходимо:

45 норок (самок) или 25 норок (самцов);

50 соболей;

15 лисиц;

50 куниц;

120 белок;

125 горностаев;

50 шиншилл.

«Сейчас в природе у нас чернобурой лисицы практически нет. Их всех уничтожили. Чернобурая лисица сохранилась только на фермах», — привел пример эколог Фролов.

Могут ли экошубы заменить натуральные

Представитель компании по производству экошуб Кристина Андрианова отметила, что человек фактически носит на себе убитого зверя, когда речь заходит о натуральном образце. И чтобы этот убитый зверь не разлагался, грубо говоря, шубу приходится обрабатывать.

«Если так, даже навскидку представить, чем ее обрабатывать, то на самом деле волосы могут встать дыбом. Это вред не только даже окружающей среде, это вред конкретно человеку, который покупает эту изделие», — подчеркнула она.

Мария Ахременко не может представить себя в натуральной шубе и носит только экомех.

«Я не представляю, как можно в современном мире, когда есть такие технологии, когда есть такие приятные материалы, как можно выращивать животных, забивать их, убивать их, снимать с них шкуру и потом одевать на себя», — удивилась она.

Мария считает, что от натурального меха вполне можно отказаться.

«Женщина может ходить в роскошной, красивой, в шубе тепленькой. И при этом это красиво. Но это экологично. Это бережно к природе, бережно к животным», — объяснила Ахременко.

Действительно ли экошубы оправдывают свое название

«Это экомех искусственный из натуральных льняных волокон. Вот это экомех, который изготовлен из овечьей шерсти стопроцентной. Поэтому натуральный мех полностью соответствует экологическому стандарту», — рассказал генеральный директор компании по производству экомеха Виталий Маятников.

Это производство специализируется на создании меха исключительно из натуральных волокон. Однако в магазинах нередко можно встретить шубы с названием «эко». Но сделаны они из синтетики.

«Экомех — это по составу полиэстер, акрил и хлопок. В зависимости от того, какой экомех, какого производителя, понятное дело, что процентное соотношение может отличаться», — уточнила эксперт Андрианова.

Именно полиэстер и акрил считаются неэкологичными.

«Полиэстер и акрил, из которых делается этот мех, разлагаются, если в нормальных условиях, порядка 50 лет», — заявил эколог Фролов.

Изделия из акрила вредны для окружающей среды. При производстве частицы микропластика попадают в сточные воды, а из них — в Мировой океан. При этом как частицы, так и полученный из них материал естественным путем разлагаются около ста лет.

Однако качественные шубы делают на основе натуральных материалов, поэтому такие изделия все меньше напоминают плюшевые игрушки и все больше похожи на натуральные меха.

«Экомех в данной ситуации стал популярен в том, что не используется шкура убитых животных. Это экологично, это не требует дополнительных каких-то затрат. И это модно и современно», — отметила дизайнер Елена Чубукова.

Анна Калашникова тоже задумывается о моральной стороне вопроса.

«Мечтаю о том, чтобы как-то пришли к тому, что, не знаю, был мех натуральный. И в то же самое время, чтобы никто при этом не погибал. Но с другой стороны, а если это специально какие-то в промышленных форматах выращенные животные, то их тоже жалко. Но они же для дела какого-то выращиваются», — высказалась певица.

Как же выбрать красивую и по-настоящему экологичную шубу? Обращайте внимание на состав. Экомех из хлопка и овечьей шерсти считается безопасным и теплым. Если при создании изделия использовали синтетические материалы, то это уже искусственная шуба, которая носит название «эко» только в качестве маркетинговой уловки.